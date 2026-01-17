Google Chrome'un dikey sekme özelliği ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Chrome için yıllardır en çok talep edilen yeniliklerden biri olan dikey sekmeler, Google tarafından ilk kez geçen yılın sonlarında masaüstü Canary sürümlerinde test edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise bu özellik, Chrome Beta sürümünde ortaya çıkarak genel kullanıma yaklaştığını gösteriyor.

Dikey sekme özelliği nasıl aktive ediliyor?

Gelişme, kendisini Google’da Chrome Developer Relations Engineer olarak tanıtan @bramus adlı kullanıcının X’te paylaştığı bir gönderiyle gündeme geldi. Paylaşıma göre dikey sekmeler, şu anda Chrome 145 Beta sürümünde "flags" bölümünden etkinleştirilebiliyor. Özelliği aktif etmek için chrome://flags/#vertical-tabs adresine gidip ayarı Enabled olarak değiştirmeniz, ardından tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekiyor. Sonrasında sekme çubuğuna sağ tıklayarak “Sekmeleri yana taşı” seçeneğiyle sekmeleri yana taşıyabiliyorsunuz.

Kaynak, devam eden paylaşımlarında dikey sekme çubuğunun yeniden boyutlandırılabildiğini, istenirse daraltılmış bir görünüme alınabildiğini ve Sekme Grupları ile sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Buna ait ekran görüntüleri de paylaşılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak, başka bir X kullanıcısı Chrome’un Ayarlar > Görünüm bölümünde Sekme çubuğu konumu seçeneğini sunduğunu ve sekmeleri yana almanın buradan da mümkün olduğunu söyledi.

Google henüz bu özelliğin ne zaman herkese açılacağına dair resmi bir açıklama yapmasa da, Beta sürümüne geldiğinden genel kullanıma sunulması çok uzun sürmeyecektir.

