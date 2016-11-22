Google Cloud, eğitim platformu Qwiklabs’ı satın alıyor

Bulut bilişim sektöründe en büyükler arasında yer alan ve farklılaşma adına önemli hamleler yapan Google Cloud, eğitime yönelik yeni bir şirket satın alımı yapıyor. Bir eğitim platformu olan Qwiklabs, Google Cloud bünyesine katılacak.

Eğitim Şart

2012 yılında kurulan Qwiklabs girişimi, kullanıcılara popüler bulut servislerin konusunda adım adım eğitim sunması ile biliniyor. Kullanıcılar farklı senaryoları tecrübe edebiliyor ve bir ekibi bu konuda eğitebiliyor. Şimdiye kadar platformda 500 bin kişi 5 milyon saatten fazla eğitim seanslarına katıldı.

Google yeni satın alım ile sektörde eksikliği hissedilen eğitim konusunda öne çıkmayı amaçlıyor. Yapılan araştırmalara göre şirketlerin yüzde 64’ünde bulut bilişimi konusunda yeterli personel bulunmuyor. Yüzde 38’i ise özel bulut yapıları konusunda deneyimli çalışanlara ihtiyaç duyuyor.

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Qwiklabs teknolojileri ile birlikte çevrimiçi olarak kullanıcılara Google Cloud Platform ve G Suite yazılımları ile ilgili detaylı eğitimler verilebilecek. Böylece en önemli eksiklik de giderilmiş olacak. Satın alma sonrasında Qwiklabs’ın yine müşterilerine hizmet vermeye devam edeceği belirtiliyor.