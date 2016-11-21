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LG V30 ile ikinci ekran değişebilir

Önümüzde neredeyse bir yıl kadar bir zaman var ancak şimdiden LG V30 amiral gemi modeli ile ilgili iddialar başlamış durumda. Odak noktası ise cihazın ikinci ekranı.
2 yıl
4,1b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG V30 ile ikinci ekran değişebilir

Henüz LG’nin yeni amiral gemi modeli V20 yaygın olarak satışa sunulmuş değil ve nasıl bir başarı elde edebileceğini anlayabilmek için bir müddet beklemek gerekiyor. Bununla birlikte üçüncü nesil ile ilgili iddialar başlamış durumda.

İddialar İkinci Ekran Odağında Toplanıyor

LG V serisinde iki nesildir öne çıkan özellik ikinci ekranı olmuştu. Ana ekranın üzerinde yer alan ince ve uzun bu ikinci ekran bir bildirim ve kısayol paneli olarak işlev görüyordu. Böylece kullanıcılar kilit ekranını açmadan hızlı bir şekilde telefonu kontrol edebiliyordu. Şimdi bu fonksiyondan vazgeçilmesi gündemde.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre LG V30 amiral gemisinin tasarım çalışmaları başladı ve ilk örnekler ortaya çıktı. İlk örneklerde dikkat çeken ikinci ekranın değişikliğe uğramış olması. Evan Blass yeni modelde şu anki haliyle kullandığımız ikinci ekran fonksiyonlarının değiştiğini belirtiyor. Biraz gizemli olmayı seven Blass, ekranın yeni görevinin ne olacağını açıklamıyor.

İddialar gizemli olunca teknoloji dünyasında da bir tartışma konusu başladı. Bazıları ikinci ekranın çok kullanılmadığını ifade ederek kaldırılmasını olumlu karşılıyor. Bazıları ise ana ekranın bir uzantısı gibi kullanılması gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu?"

Peki yeni fonksiyonlardan kasıt ne? Bunun hakkında net bilgiler mevcut değil ve henüz çok erken olduğu için uzun bir süre beklemek gerekebilir. Bu noktada ikinci ekranın ana ekranın bir uzantısı gibi kullanılmaması ve yetersiz fonksiyon sunması eleştirisini dikkate alabiliriz. Bu bakımdan Touch Bar örneğinden hatırlayacağımız üzere aktif uygulamaya göre dinamik olarak değişen ikonlar ve araçlar ihtimal dahilinde olabilir.   

 

http://www.androidauthority.com/lg-v30-no-secondary-ticker-display-730340/ Yorum Yaz
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fuckulteli 2 yıl en beğenilen
İkinci ekran altta yer alsın, sanal tuşlar ana ekrandan ayrılsın. Ana ekran kapalıyken sanal tuşların yerini bildirim öğeleri alsın, saat, uygulama bildirimleri vs.
İkinci ekran altta yer alsın, sanal tuşlar ana ekrandan ayrılsın. Ana ekran kapalıyken sanal tuşların yerini bildirim öğeleri alsın, saat, uygulama bildirimleri...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
mrtdmrblkrocco 2 yıl
bende lg v10 var şuana kadar kullandığım en iyi telefondu du diyorum çünkü bozulde ve bir türlü yapamadılar sırf bu yüzden bir daha LG almayacağım
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Zampara1234 2 yıl
LG sektörde sürekli bir fark arayışı içinde. Bunun için de risk alıyor. Tıpkı LG G5 te modüler yapıya geçtiği gibi. Tutmadı belki ama çift kamera fikri bugün diğer markalar tarafından taklit edildi. Samsung da gelecek yıl çift kameraya geçecek.

Aynı şekilde V10 daki 2. Ekran da always on olarak taklit edilmiş olsa da tam olarak aynı işlevi görmüyor.

V serisine koyduğu kaliteli ses yongası da aynı şekilde. Samsung 2018 de harman kardon markası ile piyasaya çıkacakmış.

Android dünyasında LG nin yeri başka
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mkyb 2 yıl
LG, G4'te yaptığı umursamazlık ile çok müşteri kaybetti. Telefon hatalı anakart tasarımı yüzünden zamanla ısınıp-soğunmaktan işlemci yerinden oynuyor ve telefon bootloop'a girip açılış ekranında kalıyor. Çözümü ise anakart değişimi. Ancak anakart değiştirilse bu sorunu tekrar yapıyor G4'ler.
Forumda G4 konusuna bakın millet parasını alma derdinde. LG şuanda 2 yıllık yasal garantiyi doldurma derdinde. Garanti süresi dolsunda isterse telefon patlasın.
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damn2u 2 yıl
V10 tasarım olarak çok daha güzel gözüküyordu, pilini, işlemcisini, ramini güncelleyip, biraz da tasarımına dokunuş yaparak piyasaya sürseler her türlü gideri olurdu. V20 acaip çirkin bir cihaz ve fiyat/donanım olarakta albenisi yok zaten.
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fuckulteli 2 yıl en beğenilen
İkinci ekran altta yer alsın, sanal tuşlar ana ekrandan ayrılsın. Ana ekran kapalıyken sanal tuşların yerini bildirim öğeleri alsın, saat, uygulama bildirimleri vs.
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kadirirdem 2 yıl fuckulteli
fuckulteli

İkinci ekran altta yer alsın, sanal tuşlar ana ekrandan ayrılsın. Ana ekran kapalıyken sanal tuşların yerini bildirim öğeleri alsın, saat, uygulama bildirimleri vs.

doğru söylüyorsun mantıklı...
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V4LKyR 2 yıl fuckulteli
fuckulteli

İkinci ekran altta yer alsın, sanal tuşlar ana ekrandan ayrılsın. Ana ekran kapalıyken sanal tuşların yerini bildirim öğeleri alsın, saat, uygulama bildirimleri vs.

Hemen arıyorum LG'yi.
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Das Boot 2 yıl
Bir halta yaramayan ekran. Yap paneli amoled, koy alwas on ozeligini bitti gitti.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Güzel bir telefona benziyor v20 de gelse artık incelesek.
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asaltek 2 yıl
İkinci ekranı arkaya koyacaklar.
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Whippoorwill 2 yıl
LG şu kronik sorunlarından kurtulsun birde kaliteyi ve pil verimliliğini üst seviye yapsın yeterli olur en başta.
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Survival 2 yıl
Ekrem beyden beklenmeyen bir haber. Yazının sonunda ekrem beyin iPhone alın diye bağırmasını beklemedim değil
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Rachsuchtig 2 yıl Survival
Survival
Ekrem beyden beklenmeyen bir haber. Yazının sonunda ekrem beyin iPhone alın diye bağırmasını beklemedim değil


TOUCH BAR yeni macbooklarda olan özellik yani bilinç altına bir apple yerleştirmesi var yine
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