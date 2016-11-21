LG V30 ile ikinci ekran değişebilir

Henüz LG’nin yeni amiral gemi modeli V20 yaygın olarak satışa sunulmuş değil ve nasıl bir başarı elde edebileceğini anlayabilmek için bir müddet beklemek gerekiyor. Bununla birlikte üçüncü nesil ile ilgili iddialar başlamış durumda.

İddialar İkinci Ekran Odağında Toplanıyor

LG V serisinde iki nesildir öne çıkan özellik ikinci ekranı olmuştu. Ana ekranın üzerinde yer alan ince ve uzun bu ikinci ekran bir bildirim ve kısayol paneli olarak işlev görüyordu. Böylece kullanıcılar kilit ekranını açmadan hızlı bir şekilde telefonu kontrol edebiliyordu. Şimdi bu fonksiyondan vazgeçilmesi gündemde.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre LG V30 amiral gemisinin tasarım çalışmaları başladı ve ilk örnekler ortaya çıktı. İlk örneklerde dikkat çeken ikinci ekranın değişikliğe uğramış olması. Evan Blass yeni modelde şu anki haliyle kullandığımız ikinci ekran fonksiyonlarının değiştiğini belirtiyor. Biraz gizemli olmayı seven Blass, ekranın yeni görevinin ne olacağını açıklamıyor.

İddialar gizemli olunca teknoloji dünyasında da bir tartışma konusu başladı. Bazıları ikinci ekranın çok kullanılmadığını ifade ederek kaldırılmasını olumlu karşılıyor. Bazıları ise ana ekranın bir uzantısı gibi kullanılması gerektiğini düşünüyor.

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Peki yeni fonksiyonlardan kasıt ne? Bunun hakkında net bilgiler mevcut değil ve henüz çok erken olduğu için uzun bir süre beklemek gerekebilir. Bu noktada ikinci ekranın ana ekranın bir uzantısı gibi kullanılmaması ve yetersiz fonksiyon sunması eleştirisini dikkate alabiliriz. Bu bakımdan Touch Bar örneğinden hatırlayacağımız üzere aktif uygulamaya göre dinamik olarak değişen ikonlar ve araçlar ihtimal dahilinde olabilir.