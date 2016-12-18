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Google Cüzdan, para isteme özelliğini duyurdu

Google'ın 2012 yılının başında kullanıma açtığı, kullanıcıların cep telefonu uygulamasıyla para transferi ve ödeme yapabildiği Google Cüzdan uygulaması geçtiğimiz günlerde yeni özelliklerini duyurdu.
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Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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Google Cüzdan, para isteme özelliğini duyurdu
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Daha öncesinde sadece uygulama üzerinden işlem yapmaya izin veren cüzdan uygulamasının yeni web sürümünü duyuran Google artık uygulamanın bütün platformlarda ve tarayıcılarda aynı tasarım ve özelliklerle kullanılabileceğini açıkladı. Böylelikle Windows, iOS veya Android cihazların hepsinde uygulamayı indirmeye gerek kalmaksızın tarayıcıdan wallet.google.com adresine girilerek bütün işlemler eksiksiz olarak yapılabilecek.

Kasım ayının başında Hangouts'ta PlayStore uygulamalarında olduğu gibi yeşil renklerin ağırlıkta olduğu yeni tasarımına geçen uygulama ayrıca verdiği borcu isteme konusunda çekingen olanlar için de bir yenilik düşünmüş. Para isteme özelliği ile artık kullanıcılar, Google hesaplarında kayıtlı olan kişilerin mail adreslerine gidecek bir uyarı mesajı ile borcunu hatırlatıp para isteyebilecek. Üstelik karşı taraf, Google Cüzdam kullanıcısı olmasa bile sadece kendisine gelen bağlantıyı takip ederek banka hesap bilgileriyle güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

PlayStore’da sadece 1 milyon civarı indirme sayısına sahip olan uygulama bu yeni özelliklerle daha fazla kullanıcıya hitap edebilmeyi umuyor.


http://www.techtimes.com/articles/189067/20161217/google-wallet-for-the-web-users-can-now-request-money-and-launch-peer-to-peer-transactions.htm Yorum Yaz
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eylem2017 2 yıl
-KULLANDIĞIM TEKNİKLERLE AYDA 10.000 TL'nin ÜZERİNDE PARA KAZANIYORUM.
-BİLGİLERİMİ PAYLAŞARAK "İSTEYEN HERKESİN" PARA KAZANMASINI İSTİYORUM.
-AYRICA KİTAP SATIŞLARINDAN DA AYDA BİNLERCE TL DAHA KAZANABİLECEĞİM.
-MUM, BAŞKA MUMLARI TUTUŞTURARAK ALEVİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEZ. xticaret.com/...
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aycibin 2 yıl
ha mail'le sormuş ha telefon açıp sormuş.çekinilecek bir durum varsa değişen yok
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jubeii 2 yıl
bizim burda işe yarıyormu bu meret.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
dünya çapında küresel bir ekonomik kriz ve savaş çıkarmak isterseniz
önce ortak bir kültür oluşturup etnik kültürleri yok edin !
sonra ortak bir banka hesap sistemi kurun !
bunları yaptığınız zaman,
bundan sonrası gerisi bir tek tuşa basma işi kalır !
özetle ; sistemi çökertmek için, kolayca çökebilecek bir sistem yaratın !
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alemburda34 2 yıl
Ya su PayPal dan para isteyenler neden google Wallet gibi alternatif ödeme yöntemleride sunmuyorlar.
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BekirTemel 2 yıl
Suriyeli ahmad bunu beğendi.
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fatalrhymex 2 yıl
Hazır paypal da ortalıkta yokken iyi bir alternatif olabilir Türkiye için
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