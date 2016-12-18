Google Cüzdan, para isteme özelliğini duyurdu

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Daha öncesinde sadece uygulama üzerinden işlem yapmaya izin veren cüzdan uygulamasının yeni web sürümünü duyuran Google artık uygulamanın bütün platformlarda ve tarayıcılarda aynı tasarım ve özelliklerle kullanılabileceğini açıkladı. Böylelikle Windows, iOS veya Android cihazların hepsinde uygulamayı indirmeye gerek kalmaksızın tarayıcıdan wallet.google.com adresine girilerek bütün işlemler eksiksiz olarak yapılabilecek.

Kasım ayının başında Hangouts'ta PlayStore uygulamalarında olduğu gibi yeşil renklerin ağırlıkta olduğu yeni tasarımına geçen uygulama ayrıca verdiği borcu isteme konusunda çekingen olanlar için de bir yenilik düşünmüş. Para isteme özelliği ile artık kullanıcılar, Google hesaplarında kayıtlı olan kişilerin mail adreslerine gidecek bir uyarı mesajı ile borcunu hatırlatıp para isteyebilecek. Üstelik karşı taraf, Google Cüzdam kullanıcısı olmasa bile sadece kendisine gelen bağlantıyı takip ederek banka hesap bilgileriyle güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

PlayStore’da sadece 1 milyon civarı indirme sayısına sahip olan uygulama bu yeni özelliklerle daha fazla kullanıcıya hitap edebilmeyi umuyor.

http://www.techtimes.com/articles/189067/20161217/google-wallet-for-the-web-users-can-now-request-money-and-launch-peer-to-peer-transactions.htm