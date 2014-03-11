Google Docs'a eklenti desteği getirildi

Google'ın çevrimiçi doküman düzenleme hizmeti Docs ya da Türkçe karşılığıyla Belgeler, eklenti desteğine kavuştu.

Tüm kullanıcılar için yayınlanan bu destek ile Google Docs'un üst barına "Eklentiler" isimli yeni bir bölüm eklendi. Diğer firmalar tarafından hazırlanan eklentilerin bulunduğu bu bölümü eğitim, işletme araçları, sosyal çevre ve iletişim, verimlilik ve yardımcı programlar gibi kategorilere ayıran Google, bu eklentilerle kişilerin farklı işlemleri direkt olarak servis içerisinde hızlı bir şekilde yerine getirmesinin önüne açmış durumda. Direkt olarak belge bünyesinde internet araması yapma, otomatik adres sayfaları hazırlama ya da özel etkinlik davetiyeleri hazırlama gibi faydalı görevler üstlenen eklenti seçenekleri, özellikle zaman kazanma noktasında büyük önem arz ediyorlar.

Google'ın Docs servisine eklediği "Eklentiler" seçeneği hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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http://techcrunch.com/2014/03/11/google-launches-add-on-store-for-google-docs/?ncid=rss