Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Docs'a eklenti desteği getirildi

5 yıl
4,3b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Docs'a eklenti desteği getirildi
Google'ın çevrimiçi doküman düzenleme hizmeti Docs ya da Türkçe karşılığıyla Belgeler, eklenti desteğine kavuştu.
Tüm kullanıcılar için yayınlanan bu destek ile Google Docs'un üst barına "Eklentiler" isimli yeni bir bölüm eklendi. Diğer firmalar tarafından hazırlanan eklentilerin bulunduğu bu bölümü eğitim, işletme araçları, sosyal çevre ve iletişim, verimlilik ve yardımcı programlar gibi kategorilere ayıran Google, bu eklentilerle kişilerin farklı işlemleri direkt olarak servis içerisinde hızlı bir şekilde yerine getirmesinin önüne açmış durumda. Direkt olarak belge bünyesinde internet araması yapma, otomatik adres sayfaları hazırlama ya da özel etkinlik davetiyeleri hazırlama gibi faydalı görevler üstlenen eklenti seçenekleri, özellikle zaman kazanma noktasında büyük önem arz ediyorlar.
Google'ın Docs servisine eklediği "Eklentiler" seçeneği hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
)

http://techcrunch.com/2014/03/11/google-launches-add-on-store-for-google-docs/?ncid=rss Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC BoomBass "Cep telefonuna SubWoofer desteği" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim