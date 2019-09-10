Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor

Teknoloji Editörü
Google’ın çevrimiçi metin düzenleme aracı Dökümanlar, her ne kadar işlevsel ve kullanışlı olsa da bazı özelliklerden kısıldığı hissediliyordu. Problemlerden günlük hayatta en çok karşımıza çıkanı diyebileceğimiz bir tanesi, kelime sayacının menülere gömülü olmasıydı. Google, bu durumu düzelterek kelime sayacını sol alt tarafa yerleştirdi. Bu sayaç, yazı süresince anlık güncellenerek kelime sayısını gösterecek. Bunun yanında yeni özelliklerden bir diğeri de istediğiniz paragrafı seçerek kaç kelimeden oluştuğunu görebilmek oldu.
https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/09/display-word-count-docs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
video içi türkçe kelime arama özelliğinin geleceği günü bekliyorum !
Spreadsheets'i çok iyi kullanan biri olarak şunu diyebilirim ki Excel'e göre çok eksiği var.
Docs'a sctioning daha yeni zamanlarda geldi. Çok eksikliğini çekmiştim. Anchor ile yarım yamalak işler yapmıştım.
En güzel özelliği ise bilgi paylaşımı ve beraber çalışmada getirdiği muazzam kolaylık.
Gmail hesaplarına gerekli yetkiyi verin rahat edin.