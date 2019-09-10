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Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor

Google Dökümanlar, yeni güncellemesiyle içerik üreticilerini sevindirdi. Kelime sayacını ekranın sol alt köşesine ekleme özelliği uygulamanın güncel hâlinde kullanılabilecek.
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google’ın çevrimiçi metin düzenleme aracı Dökümanlar, her ne kadar işlevsel ve kullanışlı olsa da bazı özelliklerden kısıldığı hissediliyordu. Problemlerden günlük hayatta en çok karşımıza çıkanı diyebileceğimiz bir tanesi, kelime sayacının menülere gömülü olmasıydı. Google, bu durumu düzelterek kelime sayacını sol alt tarafa yerleştirdi. Bu sayaç, yazı süresince anlık güncellenerek kelime sayısını gösterecek. Bunun yanında yeni özelliklerden bir diğeri de istediğiniz paragrafı seçerek kaç kelimeden oluştuğunu görebilmek oldu.
Özelliği aktive etmek için Araçlar menüsünden “Yazarken kelime sayısını göster” üzerine tıklamak yetecek. Özellik şimdilik bizde aktive edilemese de Google açıklamasına göre kademeli bir dağıtım söz konusu. Kısa zaman içinde özellik size de ulaşmış olacaktır.


https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/09/display-word-count-docs.html Yorum Yaz
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SEO19 1 sa.
google ın TR videolar için
video içi türkçe kelime arama özelliğinin geleceği günü bekliyorum !
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yorumculuklar 2 sa.
Güzel bir araç ama nedendir bilmiyorum yeterli sıklıkta güncelleme alarak ulaşması gereken güce ulaşamıyor. Microsoft Office'ın en sıkı rakiplerinden birisidir bence, kişisel kullanım için harika bir araç ama veri büyüdükçe veya ufak detay işler gerektikçe eksiklikleri çok hissedilmekte; insan Microsoft Office'ı arar hale gelmekte. Örneğin, hala resimlere ve tablolara otomatik yazı ekleyememesi sinir bozucudur, makalenin resim veya tablo listesini oluşturmayı, üst sayfalara sonradan resim/tablo eklemeyi zorlaştırmaktadır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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astegon 1 sa. yorumculuklar
Google Docs microsoft office'in rakibidir evet ama daha gitmesi gereken çok yolu var.
Spreadsheets'i çok iyi kullanan biri olarak şunu diyebilirim ki Excel'e göre çok eksiği var.
Docs'a sctioning daha yeni zamanlarda geldi. Çok eksikliğini çekmiştim. Anchor ile yarım yamalak işler yapmıştım.
En güzel özelliği ise bilgi paylaşımı ve beraber çalışmada getirdiği muazzam kolaylık.
Gmail hesaplarına gerekli yetkiyi verin rahat edin.
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