Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor

Google’ın çevrimiçi metin düzenleme aracı Dökümanlar, her ne kadar işlevsel ve kullanışlı olsa da bazı özelliklerden kısıldığı hissediliyordu. Problemlerden günlük hayatta en çok karşımıza çıkanı diyebileceğimiz bir tanesi, kelime sayacının menülere gömülü olmasıydı. Google, bu durumu düzelterek kelime sayacını sol alt tarafa yerleştirdi. Bu sayaç, yazı süresince anlık güncellenerek kelime sayısını gösterecek. Bunun yanında yeni özelliklerden bir diğeri de istediğiniz paragrafı seçerek kaç kelimeden oluştuğunu görebilmek oldu.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/09/display-word-count-docs.html

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Özelliği aktive etmek içinmenüsündenüzerine tıklamak yetecek. Özellik şimdilik bizde aktive edilemese de Google açıklamasına göre kademeli bir dağıtım söz konusu. Kısa zaman içinde özellik size de ulaşmış olacaktır.