Nintendo Switch’te “bükülebilir” Joy-Con kontrol cihazları görebiliriz

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Nintendo, popüler konsolu Switch’e yeni özellikler kazandırma gayretlerine aralıksız devam ediyor. Bu ay içinde piyasaya sürülecek Switch’in “lite” sürümü dışında şirket, ilk versiyon Switch’in Joy-Con kontrol cihazları ile ilgili birtakım yenilikler düşünüyormuş gibi görünüyor.

Aslında çok da yeni tarihli olmayan bir patent başvurusu, şirketin Joy-Conlara “bükülebilme” özelliği getirmek isteyebileceğini ortaya çıkardı. Kontrol cihazlarının üst yarısını bükebilmemize yarayan bu özelliğin Joy-Conları daha ergonomik hale getirme beklentisinden kaynaklanabileceği ifade edilmiş. Söz konusu özelliğin Joy-Conlar konsoldan ayrıyken de kullanılabileceği belirtilmiş.

Şubat 2018’de yapılan patent başvurusunun üzerinden geçen 19 aylık süre zarfında, Nintendo’dan bu konuda yapılan bir açıklama olmaması bahsi geçen fikrin rafa kaldırılmış olabileceğini de akıllara getiriyor. Ancak şirketin popüler konsolu daha da cazip hale getirme hamlelerinin bir parçası olarak, ileride böyle bir güncellemeyi Switch’te görebiliriz.

https://www.engadget.com/2019/09/08/nintendo-explores-bendable-switch-controllers/