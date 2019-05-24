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Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor

Google'ın görüntülü sohbet uygulaması Duo, yeni güncellemesiyle sekiz kişiye kadar görüntülü sohbet yapmaya izin veriyor. Bu özellik farklı uygulamalarda daha fazla ya da az kişiye izin veriyor.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Android’in Apple FaceTime rakibi olarak Google tarafından sunulan uygulaması Google, yeni bir güncelleme alarak sekiz kişilik video sohbetlere izin verir hâle geldi. FaceTime’ın en son sürümü 32 kişilik konferanslara izin verirken, WhatsApp 4, Skype ve Facebook Messenger ise 50 kişiye sohbet imkânı sunuyor.
Google’ın akıllı ekranlarında da varsayılan sohbet uygulaması olarak görünen Duo, VentureBeat raporuna göre şimdilik sadece mobil cihazlarda grup sohbeti destekliyor. Bu durum, Duo’nun web uygulamasında da aynı şekilde grup sohbeti yapılamayacağını gösteriyor.
Google Duo son güncellemesinde grup sohbetlerindeki değişim dışında bir de veri tasarrufu özelliği kazandı. Bu özellik şimdiki bilgilere göre özellikle Endonezya, Hindistan ve Brezilya’ya odaklanıyor. Yeni özelliklerden diğeri ise görüntülü mesajlar artık emojiler ya da çizimler ile zenginleştirilebiliyor.
Google Duo iOS | Android

https://www.theverge.com/2019/5/24/18638297/google-duo-group-video-chat-eight-people-skype-facetime-whatsapp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 2 hf.
Burada en büyük sorun Duo kullanan 8 kişi bulmak :)
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