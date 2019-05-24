Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor

Android’in Apple FaceTime rakibi olarak Google tarafından sunulan uygulaması Google, yeni bir güncelleme alarak sekiz kişilik video sohbetlere izin verir hâle geldi . FaceTime’ın en son sürümü 32 kişilik konferanslara izin verirken, WhatsApp 4, Skype ve Facebook Messenger ise 50 kişiye sohbet imkânı sunuyor.

Google’ın akıllı ekranlarında da varsayılan sohbet uygulaması olarak görünen Duo, VentureBeat raporuna göre şimdilik sadece mobil cihazlarda grup sohbeti destekliyor. Bu durum, Duo’nun web uygulamasında da aynı şekilde grup sohbeti yapılamayacağını gösteriyor.

Google Duo son güncellemesinde grup sohbetlerindeki değişim dışında bir de veri tasarrufu özelliği kazandı. Bu özellik şimdiki bilgilere göre özellikle Endonezya, Hindistan ve Brezilya’ya odaklanıyor. Yeni özelliklerden diğeri ise görüntülü mesajlar artık emojiler ya da çizimler ile zenginleştirilebiliyor.

https://www.theverge.com/2019/5/24/18638297/google-duo-group-video-chat-eight-people-skype-facetime-whatsapp