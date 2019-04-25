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Google Duo grup görüntülü sohbetleri test ediliyor

Google'ın bir deney olarak başlattığı görüntülü konuşma hizmeti Duo, grup sohbet özelliğini belirli ülkelerde kazandı. Özellik kısa zaman sonra tüm dünyada kullanıma sunulacak.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen birkaç aydır grup görüntülü sohbetleri test eden Duo, birkaç ülkede özelliği stabil olarak kullanıma sundu. Duo sorumlusu Justin Uberti’den gelen açıklamaya göre belirli ülkelerde kullanıma sunulan özellik, yakın zamanda diğer ülkelere de açılacak. Test aşamasının sürdüğü ülkeler arasında ise bildiğimiz şimdilik sadece Endonezya yer alıyor. 
Arama butonunun altında “Grup oluştur” seçeneği çıkartan yeni özellik, bu grupları kaydetmenize ve sonra aramanıza da imkan sağlıyor. Açıklanana göre özellik şimdilik en fazla dört kişiyi destekliyor fakat önceki testlerden bir tanesi yedi kişiye izin verdiğini göstermişti.
Testlerden bir diğeri de gece sohbetlerinde çok işe yarayacak düşük ışık modu. Ekranın parlaklığını cihaz ayarlarının yapabildiğinden daha fazla düşürecek bu özellik de hala geliştirme aşamasında görünüyor.

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