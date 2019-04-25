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Samsung Galaxy Note 10’da 5G desteği doğrulandı

Samsung'un bu yaz tanıtması beklenen amiral gemisi modeli yeni Note, tahminen Note 10, en yeni 5G hızlarına ayak uydurabilecek. Bilgi ABD'deki operatörlerden Verizon CEO'sundan geldi.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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ABD’de 5G’yi kullanıcılara sunmaya başlayan operatörlerden biri olan Verizon CEO’su Hans Vestberg tarafından yapılan açıklamayla doğrulandığı üzere Samsung Galaxy Note 10, ya da adı her ne olursa, 5G ağ destekli olacak. 
Samsung’un bu Note modelinde 5G özelliği sunması kesinlikle şaşırtıcı değil. Firmanın her işi yapan, mutfak robotu dışında her şey olabilen serisi Note, firma yapabiliyorsa tabii ki 5G özelliğine sahip olacak. Bunun yanında daha önce ortaya çıkan sızıntılarda da belirtildiği üzere firmanın Yaz aylarında 5G destekli bir telefon çıkaracağı konuşuluyordu. 
Verizon CEO’su Hans Vestberg tarafından dün gerçekleştirilen birinci çeyrek ekonomik rapor paylaşımında bahsi geçen 5G sırasında, CEO tarafından yeni Note modelinin Verizon ağında 5G hizmetine dahil olacağı söylendi. Bunun yanında CEO bir de LG telefondan bahsetti, ki bu model de LG V50 ThinQ.
Sizce 5G’nin ülkemizdeki altyapı yerleşimi ne kadar sürede olgunlaşacak? Şuan için Amerika’da bile çok küçük alanlarda sunulabilen 5G hızları, teorik limitlere de yaklaşamıyor. Bu kadar yüksek bant genişliği için baz istasyonlarına giden fiberleri de yenilemesi gereken operatörleri ciddi yatırımlar bekliyor.

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intel7mix 3 hf.
4.5G geldi. Kota sorunu halen var, halen varsa bir şey ifade etmiyor artık.
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smart1978 3 hf.
Bu iste sizcesi bizcesi yoktur! Turkcell lider GSM uzerindne gerceklerle ifade edilecek olursa : Turkcell cakma 5G verecek yani 4.5G altyapisi ile ... Yani pratik hizlari ( yogun nufusta kullanimin havuz etkisi misali ) es gectim teorik hizlari bile oyle ideal degildir...
Kisacasi Turkiye stabil 4.5G altyapisina odaklanamiyor...
5G icin yerli uretimler vardi ama altyapisi kurulmus bir sekilde pazarlandigini da goremedik. Birkac pilot sehirde denemeleri varmis ama Istanbul olmamasi bir cok acidan supheleri zaten uyandirmaktadir.
Normalde altyapi kurulur sonra cihazlar gelirdi. Turkiye'de hep tam tersi!
Ama upload hizlarindaki vasatlik. kotalar ve fiyatlandirmalara bakinca niyetleri hizmet etmek degilmis bunlarin diye ozetleyebilirim sadece gostermelik adimlar var o kadar . Yaza dogru Avrupa da yayginlasiyor. Suan icin Kore ve Amerika hazirda her ne kadar yayginligi artiyor olsa da ...
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