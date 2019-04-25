Samsung Galaxy Note 10’da 5G desteği doğrulandı

ABD’de 5G’yi kullanıcılara sunmaya başlayan operatörlerden biri olan Verizon CEO’su Hans Vestberg tarafından yapılan açıklamayla doğrulandığı üzere Samsung Galaxy Note 10, ya da adı her ne olursa, 5G ağ destekli olacak.

Samsung’un bu Note modelinde 5G özelliği sunması kesinlikle şaşırtıcı değil. Firmanın her işi yapan, mutfak robotu dışında her şey olabilen serisi Note, firma yapabiliyorsa tabii ki 5G özelliğine sahip olacak. Bunun yanında daha önce ortaya çıkan sızıntılarda da belirtildiği üzere firmanın Yaz aylarında 5G destekli bir telefon çıkaracağı konuşuluyordu.

Verizon CEO’su Hans Vestberg tarafından dün gerçekleştirilen birinci çeyrek ekonomik rapor paylaşımında bahsi geçen 5G sırasında, CEO tarafından yeni Note modelinin Verizon ağında 5G hizmetine dahil olacağı söylendi. Bunun yanında CEO bir de LG telefondan bahsetti, ki bu model de LG V50 ThinQ.

Sizce 5G’nin ülkemizdeki altyapı yerleşimi ne kadar sürede olgunlaşacak? Şuan için Amerika’da bile çok küçük alanlarda sunulabilen 5G hızları, teorik limitlere de yaklaşamıyor. Bu kadar yüksek bant genişliği için baz istasyonlarına giden fiberleri de yenilemesi gereken operatörleri ciddi yatırımlar bekliyor.