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Google Ekim ayındaki 18.07 milyar aramanın yüzde 65.6'sına hakim oldu

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Hemen hemen internetin hayatımıza girdiği ilk günlerden bu yana var olan arama motorları internet kullanıcı sayısının ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak giderek artan bir arama istatistiğine sahip oluyor. 

Comscore tarafından yapılan Ekim 2011 tarihine ait analiz Google'ın aslan payını elinde tuttuğunu gösterdi. Ekim ayında dünya çapında 18.07 milyar arama gerçekleştirildi. Google bu sayının yüzde 65.6'sına yani 11 milyar 863 milyon aramaya sahip oldu. Bir önceki aya göre Google yüzde 0.3 artış sağladı.

Bir dönemin popüler arama motoru Yahoo ise yüzde 15.2 ile ikinci sırada. Sahip olduğu arama trafiği 2.741 milyar dolayında.

Ardından ise Microsoft geliyor. Kendisine ait arama motorları toplam yüzde 14.8 oran elde etti. Bu da 2.678 milyar arama sayısı demek oluyor.

Ask ve AOL şirketlerinin toplamı ise yüzde 4.4 civarında. Bu da 895 milyon arama sayısına tekabül ediyor.

Comscore verileri analiz ederken anasayfadan yapılan çıplak arama sayılarını göz önüne alıyor. Google ve Yahoo gibi devlerin diğer hizmet ve spesifik arama motorlarından gelen veriler hesaplamaya dahil edilmiyor. 

Bunlar da dahil edildiğinde ortaya çıkan rakamlar ise Google siteleri 13.431 milyar arama, Yahoo siteleri 3.306 milyar arama, Microsoft siteleri 2.588 arama, Ask 518 milyon arama, AOL ise 277 milyon arama şeklinde oluşuyor. Toplam arama sayısı ise 20.295 milyar civarında.

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berkkarabacak 7 yıl
İnanılmaz derecede az bunun en büyük nedeni ie'de default olarak arama motorunun google gelmemesi.çoğu insanda bunu nasıl google yapacağını bilmiyor
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gun 7 yıl
Büyük ihtimal ABD piyasası için olan bir araştırma sonuçları bunlar. Yandex mesela Rusya'da popüler oda yok.
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FightForBeer 7 yıl
Google arama motoru şüpesiz 1 mumara.fakat yandex in haritaları bende google'dan daha iyi.özellikle panaroma modu.
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cagataykoroglu 7 yıl
ismky
Helal olsun.

sizin takım gol mü attı? neye helal oluyor?
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sleepnir 7 yıl
Bana da az gibi geldi. Bir de Çin'in Google'ı olan Baidu vardı. Çin'deki herkes 1 kere arama yapsa 1 milyar 300 milyon arama yapar. Biraz düz mantık oldu ama sanırsam Baidu'yu vs. grafiğe dahil etmemişler.
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SystemApps 7 yıl
40 tane arama motoru getirseler sadece tek bir aramayla google olup olmadığını anlayabilirim.
Ayrıca özellikle programlarla pc'ye yüklenmeye çalışılan arama motorlarını bilerek ve isteyerek kullanmıyorum.Bu konuda google tartışmasız en iyisi...
Kesin o yüzdenin dışındakilerde pcde herhangi bir nedenle arama motoru değişmiş ama arama motoru ayarlarından anlamayan masum teknolojiden pek anlamayan kısım insanlarımızdan oluşuyordur.
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radressss 7 yıl
az bile
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Batuist 7 yıl
google bence arama sonuçlarında en iyi sonucu veren hizmeti sunuyor. haklı bir başarısı olduğunu düşünüyorum. bu yüzdendirki varsayılan sayfam googledır. googleda bulamayıpta başka bir arama motorunda bulduğum birşeyi hatırlamıyorum..
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OBA INC 7 yıl
bingin bu kadar yüksek olmasının sebebi win ile birlikte starndart olarak varsayılan olması. yoksa hiç bişey bulamıyor zaten....
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NDS 7 yıl
bana çok az gibi geldi
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Guest-F8946C419 7 yıl
Google yıllardır zaten bu konuda lider tartışmasız.

Microsoft "bing" diye akılda kalıcı isim seçmiş ve bazı programlarda gömülü arama motoru olarak geliyor ama ben hiç kullanmadım.Belki yıllardır alışılagelen google alışkanlığından olabilir.
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Foo Fighters 7 yıl
Helal olsun.
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