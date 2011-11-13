Google Ekim ayındaki 18.07 milyar aramanın yüzde 65.6'sına hakim oldu

Hemen hemen internetin hayatımıza girdiği ilk günlerden bu yana var olan arama motorları internet kullanıcı sayısının ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak giderek artan bir arama istatistiğine sahip oluyor.





Comscore tarafından yapılan Ekim 2011 tarihine ait analiz Google'ın aslan payını elinde tuttuğunu gösterdi. Ekim ayında dünya çapında 18.07 milyar arama gerçekleştirildi. Google bu sayının yüzde 65.6'sına yani 11 milyar 863 milyon aramaya sahip oldu. Bir önceki aya göre Google yüzde 0.3 artış sağladı.





Bir dönemin popüler arama motoru Yahoo ise yüzde 15.2 ile ikinci sırada. Sahip olduğu arama trafiği 2.741 milyar dolayında.





Ardından ise Microsoft geliyor. Kendisine ait arama motorları toplam yüzde 14.8 oran elde etti. Bu da 2.678 milyar arama sayısı demek oluyor.





Ask ve AOL şirketlerinin toplamı ise yüzde 4.4 civarında. Bu da 895 milyon arama sayısına tekabül ediyor.





Comscore verileri analiz ederken anasayfadan yapılan çıplak arama sayılarını göz önüne alıyor. Google ve Yahoo gibi devlerin diğer hizmet ve spesifik arama motorlarından gelen veriler hesaplamaya dahil edilmiyor.





Bunlar da dahil edildiğinde ortaya çıkan rakamlar ise Google siteleri 13.431 milyar arama, Yahoo siteleri 3.306 milyar arama, Microsoft siteleri 2.588 arama, Ask 518 milyon arama, AOL ise 277 milyon arama şeklinde oluşuyor. Toplam arama sayısı ise 20.295 milyar civarında.