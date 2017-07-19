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Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti

Her eve fiber internet sloganıyla yola çıkan yüksek hızlı fiber internet hizmeti Google Fiber, hayal kırıklığı olma yolunda ilerliyor. Yeni CEO da istifa etti.
1 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın bazı ABD şehirlerinde başlattığı yüksek hızlı fiber internet hizmeti Google Fiber, başlangıçta oldukça ses getirmiş ve firmanın altyapı alanına girmesi sürpriz olarak görülmüştü. Bu süreçte kadrosunu sürekli genişleten Google Fiber, gelecek adına da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte fiber internet rüyası çok da uzun sürmedi.

 

Çabuk söndü

 

Özellikle Alphabet çatı şirketinin kurulmasının ardından tüm bölümlerin karlılık konusunda gerekli tedbirleri alması istenmişti. Google Fiber hizmetinin yerleri kazmaktan kablo çekmeye ve santral kurmaya kadar geniş çaplı faaliyetleri üzerine alması sebebiyle maliyetleri artmaya başlamıştı. Bu da Page ve Brin ikilisini oldukça rahatsız ediyordu.

 

Google Fiber, bunun yerine kablosuz internet erişimine yönelmişti. 2015 yılında satın alınan WebPass teknolojileri kullanılarak, hanelere kablosuz olarak interneti ulaştırma projesi hayata geçirildi ve böylece maliyetlerin de önemli ölçüde azalması hedeflendi. Yeni hizmet Access adını almıştı ve Google Fiber de alt bölüm haline gelmişti.

 

Ayrıca Bkz. "Bazı Intel işlemciler için Windows 10 güncellemeleri problem oldu"

Geçiş süreci içerisinde Google bazı yeniden yapılanma tedbirleri almıştı. Geçen yıl Google Fiber bölümü başkanı Craig Barratt’tan ekibin yarı yarıya kısılması istenmiş ve yatırımların da azalacağı ifade edilmişti. Büyüme planları yapan Barratt da Ekim ayında ayrılma kararı almıştı. Yerine bu yıl Şubat ayında George McCray getirilmiş ve Access iştirakinin yönetimi verilmişti.

 

McCray yönetiminde WebPass projesinin faaliyete geçeceği ilk şehir belirlendi ve Google Fİber için bir de set üstü televizyon kutusu duyuruldu. Ne var ki McCray da çabuk pes etti ve bu hafta içerisinde görevinden ayrıldı.

 

Alphabet şirketinin yeni CEO olarak kimi belirlediği bilinmiyor. Bu gelişmeler zaten eleştirilen Google Fiber hizmetinin geleceği ile ilgili soru işaretlerini arttırdı. Şirket Fiber bölümünün büyük işler başaracağından emin ve yakın zamanda yeni bir lider bulmayı planlıyor. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-17/google-fiber-loses-top-executive-after-five-months Yorum Yaz
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selcuksert38 1 yıl en beğenilen
Ucuza fiber vereyim dersen böyle olur. Azcık bizimkileri örnek alın :)
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The Hollow 1 ay
Amerika'da tutmaz cunku koklu ISP'ler para gelen eyaletlerde zaten kendi aralarinda rekabet icerisindeler. Sen bunlarin icerisine ayni fiyatlari isteyerek katilamazsin. Rakip sirketler Internet'in yaninda TV servisi uyeligi vs. de verebiliyorlar. Ustelik Amerika'da bu farkli bir boyutta. Zaten bilincli kisiler Google'dan olabildigince uzak duruyorlar. Ustune average joe'ya da dogru duzgun reklamini gostermezsen pek bir sey elde edemezsin. Git bari Arkansas'a falan diyecegim ama oralarda tasra'da yasayan adamlarinda Internet ile isi yok. Hatta bazilarinin evinde elektrik bile yok.
Bir arkadas da Hollanda demis.
Avrupa'da Isvec, Finlandiya ve Hollanda su an vatandaslarina en iyi Internet sunan ulkeler. Genel olarakta Avrupa'nin Internet konusunda pek bir sikintisi yok.
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ramis78 1 ay
Yanlıs yerden başlamışlar
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sniper23 1 ay
Böyle bir proje ABD için çok küçük. ABD gibi büyük bir ülkede bu tutmaz maalesef. Böyle bir proje Hollanda veya Birleşik Krallık gibi yerlerde çok iyi tutar.
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plusnettr 1 ay sniper23
Hollanda dediğiniz yer İnternet erişiminin Avrupa merkezi. İngiltere'nin de kendisine göre büyük firmaları var buralar internette tepe nokta alt yapıya doymuş ülkeler alt yapı konusunda çok iyi olmayan fazla alternatiflerlerin bulunmadığı ülkelerde daha iyi iş yaparlar.
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ULTILIX 1 yıl
Google da temiz bir sirket degil . İsp olsa bizimkiler gibi olmasada fark ettirmeden somurur onlar
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sniper23 1 yıl
Google bu fikri ABD değil de Birleşik Krallık veya Hollanda gibi yerlerde uygulamaya çalışşa idi, fikir epey tutabilirdi.
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Rachsuchtig 1 yıl sniper23
Zaten ABD'de yapıyor
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Dalette 1 yıl
türkiye Gelse köşeyi Dönecek...!
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plusnettr 1 yıl Dalette
Gelmesi söz konusu bile olmaz. Hadi geldi diyelim ne telekom ne de belediyeler bir köşe bile döndürmez
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Kerim5100 1 yıl
Sen Google'sın kendine gel
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zunerall 1 yıl
Şöyle düşünün, bu şirketler aynı zamanda borsada işlem görüyor. Yani bir yatırımcı kitlesi var. Karlılığına göre de hisseleri (dolayısıyla şirket değeri) değişiyor. Misal hisseleri değerlendikçe şirketin değeri de artıyor. Bu sefer daha çok yatırımcı buluyor. Yani karlılığı da artmış oluyor.

Niye zararına iş yapamaz, şöyle ki şirketin zarar eden bir bölümü varsa bu şirkete de yansır ve yatırımcıları tereddütte bırakır. Belki de bazı yatırımcılar şirketin zarar etmesinden mütevellit hisselerini satacaklar. Bu durumda şirket borsada olumsuz etkilenecek ve zararına ilave olarak ayrıca zarar edecektir.

Tüm bunların dışında, kapitalizmde her şey kâr üzerine kuruludur. Yani zarar ediyorsa, kapatırlar. Ellerinde tutmazlar
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St Batuhan 1 yıl
Bu büyük şirketleri anlamak güç. Hadi küçüklerin bir noktada anlıyorum. Büyümek için bazı noktalarda feragat ediyorlar. Kişi başı 400 lira verip 3 çalışanının bilgisayarına dock almayan bir şirketteyim. Talepte 1 ay kadar önce bulunduk ve bir arkadaşımız diğer şirkete geçti geçen hafta :D Diğer şirket de patronlardan birinin yatırım şirketi.
Neyse efenim sonuç olarak bu şekilde küçük şirketler tamam vermesin anlıyorum da büyük şirket olan Alphabet için Fiber yatırımının maliyeti büyük olsa ne olacak. Sen bir noktada insanlığa hizmet de sunmuş ol ve insanlar seni daha çok sevsin. Yani reklam izlediğimizde bilelim ki bu aslında onlara standart gelir ve düz hizmetlerin devam etmesinden öte bir yandan Fiber hizmetlerinin yatırımının devam etmesi diğer taraftan egzotik robotların geliştirilmesini sağlayacak. Ama yok illa büyüyeceğim de büyüyeceğim diyorsun.
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sniper23 1 ay St Batuhan
Reklam işini zaten YOUTUBE markası adı altından yapıyorlar. O yüzden diğer yerlerin reklamlarına ihtiyaçları olduğunu sanmıyorum. Zaten Youtube 2016 yılına kadar zarar ediyordu. O yüzden zarar eden her şeyden feragat edecekleri kesin.
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selcuksert38 1 yıl en beğenilen
Ucuza fiber vereyim dersen böyle olur. Azcık bizimkileri örnek alın :)
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kadirirdem 1 yıl selcuksert38
hahahah güzel tespit.
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