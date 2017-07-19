Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti

Google’ın bazı ABD şehirlerinde başlattığı yüksek hızlı fiber internet hizmeti Google Fiber, başlangıçta oldukça ses getirmiş ve firmanın altyapı alanına girmesi sürpriz olarak görülmüştü. Bu süreçte kadrosunu sürekli genişleten Google Fiber, gelecek adına da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte fiber internet rüyası çok da uzun sürmedi.
Çabuk söndü
Özellikle Alphabet çatı şirketinin kurulmasının ardından tüm bölümlerin karlılık konusunda gerekli tedbirleri alması istenmişti. Google Fiber hizmetinin yerleri kazmaktan kablo çekmeye ve santral kurmaya kadar geniş çaplı faaliyetleri üzerine alması sebebiyle maliyetleri artmaya başlamıştı. Bu da Page ve Brin ikilisini oldukça rahatsız ediyordu.
Google Fiber, bunun yerine kablosuz internet erişimine yönelmişti. 2015 yılında satın alınan WebPass teknolojileri kullanılarak, hanelere kablosuz olarak interneti ulaştırma projesi hayata geçirildi ve böylece maliyetlerin de önemli ölçüde azalması hedeflendi. Yeni hizmet Access adını almıştı ve Google Fiber de alt bölüm haline gelmişti.
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Geçiş süreci içerisinde Google bazı yeniden yapılanma tedbirleri almıştı. Geçen yıl Google Fiber bölümü başkanı Craig Barratt’tan ekibin yarı yarıya kısılması istenmiş ve yatırımların da azalacağı ifade edilmişti. Büyüme planları yapan Barratt da Ekim ayında ayrılma kararı almıştı. Yerine bu yıl Şubat ayında George McCray getirilmiş ve Access iştirakinin yönetimi verilmişti.
McCray yönetiminde WebPass projesinin faaliyete geçeceği ilk şehir belirlendi ve Google Fİber için bir de set üstü televizyon kutusu duyuruldu. Ne var ki McCray da çabuk pes etti ve bu hafta içerisinde görevinden ayrıldı.
Alphabet şirketinin yeni CEO olarak kimi belirlediği bilinmiyor. Bu gelişmeler zaten eleştirilen Google Fiber hizmetinin geleceği ile ilgili soru işaretlerini arttırdı. Şirket Fiber bölümünün büyük işler başaracağından emin ve yakın zamanda yeni bir lider bulmayı planlıyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-17/google-fiber-loses-top-executive-after-five-months Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir arkadas da Hollanda demis. Avrupa'da Isvec, Finlandiya ve Hollanda su an vatandaslarina en iyi Internet sunan ulkeler. Genel olarakta Avrupa'nin Internet konusunda pek bir sikintisi yok.
Niye zararına iş yapamaz, şöyle ki şirketin zarar eden bir bölümü varsa bu şirkete de yansır ve yatırımcıları tereddütte bırakır. Belki de bazı yatırımcılar şirketin zarar etmesinden mütevellit hisselerini satacaklar. Bu durumda şirket borsada olumsuz etkilenecek ve zararına ilave olarak ayrıca zarar edecektir.
Tüm bunların dışında, kapitalizmde her şey kâr üzerine kuruludur. Yani zarar ediyorsa, kapatırlar. Ellerinde tutmazlar
Neyse efenim sonuç olarak bu şekilde küçük şirketler tamam vermesin anlıyorum da büyük şirket olan Alphabet için Fiber yatırımının maliyeti büyük olsa ne olacak. Sen bir noktada insanlığa hizmet de sunmuş ol ve insanlar seni daha çok sevsin. Yani reklam izlediğimizde bilelim ki bu aslında onlara standart gelir ve düz hizmetlerin devam etmesinden öte bir yandan Fiber hizmetlerinin yatırımının devam etmesi diğer taraftan egzotik robotların geliştirilmesini sağlayacak. Ama yok illa büyüyeceğim de büyüyeceğim diyorsun.
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