Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti

Google’ın bazı ABD şehirlerinde başlattığı yüksek hızlı fiber internet hizmeti Google Fiber, başlangıçta oldukça ses getirmiş ve firmanın altyapı alanına girmesi sürpriz olarak görülmüştü. Bu süreçte kadrosunu sürekli genişleten Google Fiber, gelecek adına da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte fiber internet rüyası çok da uzun sürmedi.

Çabuk söndü

Özellikle Alphabet çatı şirketinin kurulmasının ardından tüm bölümlerin karlılık konusunda gerekli tedbirleri alması istenmişti. Google Fiber hizmetinin yerleri kazmaktan kablo çekmeye ve santral kurmaya kadar geniş çaplı faaliyetleri üzerine alması sebebiyle maliyetleri artmaya başlamıştı. Bu da Page ve Brin ikilisini oldukça rahatsız ediyordu.

Google Fiber, bunun yerine kablosuz internet erişimine yönelmişti. 2015 yılında satın alınan WebPass teknolojileri kullanılarak, hanelere kablosuz olarak interneti ulaştırma projesi hayata geçirildi ve böylece maliyetlerin de önemli ölçüde azalması hedeflendi. Yeni hizmet Access adını almıştı ve Google Fiber de alt bölüm haline gelmişti.

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Geçiş süreci içerisinde Google bazı yeniden yapılanma tedbirleri almıştı. Geçen yıl Google Fiber bölümü başkanı Craig Barratt’tan ekibin yarı yarıya kısılması istenmiş ve yatırımların da azalacağı ifade edilmişti. Büyüme planları yapan Barratt da Ekim ayında ayrılma kararı almıştı. Yerine bu yıl Şubat ayında George McCray getirilmiş ve Access iştirakinin yönetimi verilmişti.

McCray yönetiminde WebPass projesinin faaliyete geçeceği ilk şehir belirlendi ve Google Fİber için bir de set üstü televizyon kutusu duyuruldu. Ne var ki McCray da çabuk pes etti ve bu hafta içerisinde görevinden ayrıldı.

Alphabet şirketinin yeni CEO olarak kimi belirlediği bilinmiyor. Bu gelişmeler zaten eleştirilen Google Fiber hizmetinin geleceği ile ilgili soru işaretlerini arttırdı. Şirket Fiber bölümünün büyük işler başaracağından emin ve yakın zamanda yeni bir lider bulmayı planlıyor.