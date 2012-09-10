Google Glass, New York moda haftasında sergilendi

Sürücüsüz araçlar, dijital yardımcı hizmeti Google Now ve henüz gün yüzüne çıkmamış çeşitli teknolojiler üzerinde çalışmaların yürütüldüğü Google X laboratuvarları, geçtiğimiz Nisan ayında Project Glass adı verilen bir konsept yayınlamıştı. Arttırılmış gerçeklik sunan Google Glass adlı bu yeni nesil gözlüğe ait prototipler Google yöneticileri ve mühendisleri tarafından birçok kez test edildi, Google I/O 2012 konferansında iki kez tüketicilere tanıtıldı. Arama motoru devinin projesi şimdi de moda alanında karşımıza çıktı.

New York moda haftasında 2013 sonbahar koleksiyonunu sergileyen Diane von Fürstenberg (DVF) ile birlikte Google Glass'ı moda dünyasına sunan Sergey Brin, uzun süredir gözlüğüyle kameralara poz veriyor ve Google+ hesabı üzerinden çektiği görüntüleri paylaşıyordu. Mountain View merkezli şirket, Amerika'daki geliştiricilerin 1,500$ fiyat etiketiyle sipariş ettikleri gözlükleri 2013 başında dağıtmaya başlayacak. Biz tüketiciler ise; Google Glass'a 2013 sonu - 2014'ün ilk aylarında erişebileceğiz.

Robot teknolojileri üzerinde önemli isimleri bir araya getiren Google, arttırılmış gerçeklik sunan gözlüğünü üst düzey moda evi DVF ile New York'ta sergileyerek projenin hayat kolaylaştıran fonksiyonlarını ön plana çıkararak çok daha fazla tüketiciye hitap etmeyi planlıyor.

Böylesine önemli bir teknolojinin moda dünyasına farklı bir bakış açısı kattığına dikkat çeken von Fürstenberg, şimdiye kadar hep fotoğrafları yayınlanan Google Glass ile çekilmiş ilk videoyu 13 Eylül'de Google+ sayfasından paylaşacak. Bu video, Google gözlüğü kullanılarak oluşturulmuş "DVF through Glass" adlı bir moda belgeseli olacak. Dilerseniz ilk görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/47413/google-glass-hits-the-catwalk