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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass, OpenGlass projesi ile görme engelleri kişilere yardımcı olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass, OpenGlass projesi ile görme engelleri kişilere yardımcı olacak
Google'ın daha tam anlamıyla satışa sunulmadan büyük tartışmalara ve yasaklara maruz kalan giyilebilir cihazı Glass, OpenGlass isimli bir proje ile görme engelleri kişilere yardımcı olacak.
Brandyn White ve Andrew Miller isimli iki doktora öğrenicisi tarafından geliştirilen OpenGlass sistemi, temel olarak Google'ın Glass isimli giyilebilir cihazını kullanıyor. Görme engelli kişilerin ellerine aldıkları objelerin ne olduğunu öğrenmelerini sağlamak amacıyla, Google Glass üzerinde çekilen fotoğrafları ve sorulan soruları Twitter ya da Amazon'un Mechanical Turk servisi üzerine göndererek tespit edilmesini sağlayarak cevap alabilen sistem, ayrıca Memento adı verilen özelliği sayesinde de çevremizde bulunan objeler hakkında bilgi toplayarak bir veri tabanı oluşturuyor ve örneğin tehlikeli durumlar hakkında kişileri uyarabiliyor, farklı bilgiler verebiliyor.
Oldukça faydalı bir amaç için hazırlanan OpenGlass projesinin araştırma geliştirme süreci halen devam ediyor. Sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.openglass.us Yorum Yaz
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Puzzles 6 yıl en beğenilen
Harika olay, umarım lafta kalmaz geliştirilir.
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bellair 6 yıl
işte asıl sevindirici teknoloji haberleri bunlar :)
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gmfaruk 6 yıl
google bi halta yaramaya başladı bi de ucuz olsa
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Cyaßß 6 yıl
eğer daha derindeki teknolojiler iş görür seviyeye gelirse bu teknoloji çocuk oyuncağı olarak kalır keza discovery channelı sıkı takip edenler muhakak rastlamışlardır beyindeki nöronlara direk kamera bağlamak üzerinde çalışıyorlardı ve cisimlerin kaba şekillerini kişi görebilir duruma gelmişti ki bu iş 2-3 yıl önce olan birşey yayınlanma tarihi en azından

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carter 6 yıl
Süper gerçekten, umarım bu gelişme bir nebze olsun onlara yardımcı olur.
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El_domingo 6 yıl
giyilebilir teknoloji hakkaten onu acık bi iş özellikle bu gözlük işi.....ekstradan yapılacak cok fazla sey var...
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Sherlock69 6 yıl
Teknolojinin bu yönde gelişmesi herkes için en hayırlısı.
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Puzzles 6 yıl en beğenilen
Harika olay, umarım lafta kalmaz geliştirilir.
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