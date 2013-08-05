Google Glass, OpenGlass projesi ile görme engelleri kişilere yardımcı olacak

Google'ın daha tam anlamıyla satışa sunulmadan büyük tartışmalara ve yasaklara maruz kalan giyilebilir cihazı Glass, OpenGlass isimli bir proje ile görme engelleri kişilere yardımcı olacak.

Brandyn White ve Andrew Miller isimli iki doktora öğrenicisi tarafından geliştirilen OpenGlass sistemi, temel olarak Google'ın Glass isimli giyilebilir cihazını kullanıyor. Görme engelli kişilerin ellerine aldıkları objelerin ne olduğunu öğrenmelerini sağlamak amacıyla, Google Glass üzerinde çekilen fotoğrafları ve sorulan soruları Twitter ya da Amazon'un Mechanical Turk servisi üzerine göndererek tespit edilmesini sağlayarak cevap alabilen sistem, ayrıca Memento adı verilen özelliği sayesinde de çevremizde bulunan objeler hakkında bilgi toplayarak bir veri tabanı oluşturuyor ve örneğin tehlikeli durumlar hakkında kişileri uyarabiliyor, farklı bilgiler verebiliyor.

Oldukça faydalı bir amaç için hazırlanan OpenGlass projesinin araştırma geliştirme süreci halen devam ediyor. Sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.openglass.us