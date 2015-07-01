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Google, Gmail'e görsel yenilikler getirdi

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Gmail'e görsel yenilikler getirdi
Google'ın ve dünyanın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Gmail, web sürümünde görsel yenilikler kazandı.
Gmail'in web sürümüne ilk olarak "emoji (Yüz ifadesi)" desteği getirildi. Bu sayede e-postaları daha ilginç hale getiren Google, ayrıca servise 100'den fazla yeni yüksek kalitesi tema da dahil etti. Bu temaların artık bulanıklık ve köşe karartma gibi konularda kişiselleştirilmesine imkan tanıyan Gmail, bildiğiniz gibi tema desteğini 2008 yılında bu yana kullanıcılarına sunuyor ve kişiler isterlerse bu temalara kendi seçtikleri fotoğrafları da dahil edebiliyor.
Bu yeniliklerin kısa süre içerinde herkese geleceği belirtiliyor. 
Google, Gmail'e görsel yenilikler getirdi
 

http://thenextweb.com/google/2015/06/30/gmail-on-the-web-gets-an-emoji-refresh-and-new-theme-editing-tools/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Material yapsalar ya tam olarak.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
google dan ileri seviye bir yapay zeka istiyoruz ! :)
tüm beyaz yakalıları işinden edecek seviyede bir uygulama olsun :D
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Cenkay KESER 3 yıl
Çoğu google servisi material tasarım anlayışına geçti, yakında gmailde geçecektir.
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Material yapsalar ya tam olarak.
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wolf silver 3 yıl
emoji desteği diyorda emojilerinin çoğu anlamsız. o emojilerin neyi anlattığı belli değil.. Bu whatsapptaki yada İOS emojileri daha anlamlı... (Android kullanıcısıyım)
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