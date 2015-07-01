Google, Gmail'e görsel yenilikler getirdi

Google'ın ve dünyanın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Gmail, web sürümünde görsel yenilikler kazandı.

Gmail'in web sürümüne ilk olarak "emoji (Yüz ifadesi)" desteği getirildi. Bu sayede e-postaları daha ilginç hale getiren Google, ayrıca servise 100'den fazla yeni yüksek kalitesi tema da dahil etti. Bu temaların artık bulanıklık ve köşe karartma gibi konularda kişiselleştirilmesine imkan tanıyan Gmail, bildiğiniz gibi tema desteğini 2008 yılında bu yana kullanıcılarına sunuyor ve kişiler isterlerse bu temalara kendi seçtikleri fotoğrafları da dahil edebiliyor.

Bu yeniliklerin kısa süre içerinde herkese geleceği belirtiliyor.

http://thenextweb.com/google/2015/06/30/gmail-on-the-web-gets-an-emoji-refresh-and-new-theme-editing-tools/