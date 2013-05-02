Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Google I/O konferansının oturum programını paylaştı

6 yıl
378
1
4
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Google I/O konferansının oturum programını paylaştı
Google, birçok kişinin merakla beklediği Google I/O konferansının oturum programını kamuoyuyla paylaştı.

Konferansı başlatacak olan üç saatlik oturumun 15 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşeceğini açıklayan Google, oturumun yerel saatle 09:00'da başlayacağını da belirtti. Türkiye saati ile saat 16:00'da başlayacak olan Google I/O konferansının ne gibi süprizler getireceği konusunda ise, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Pek çok yeniliğe sahne olması beklenen Google I/O konferansında nelerle karşılaşacağımızı yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.  

https://developers.google.com/events/io/sessions Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EstrEmO 6 yıl
Yeni bir motorola ve android 5 :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
BT 4u adam gibi destekleyen yeni aksesuarları sorunsuz kullanabileceğimiz bir android versiyonu açıklasın başka bir şeyde gözüm yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 yıl
Nexus 7 2. nesili duyursunlar da alalım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 6 yıl
benim tek beklentim android 4.3/5 li tasarımı ve donanımı üst seviye bir tablet çıkması asus veya samsung olursa daha da iyi olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim