Google, Google I/O konferansının oturum programını paylaştı

Google, birçok kişinin merakla beklediği Google I/O konferansının oturum programını kamuoyuyla paylaştı.





Konferansı başlatacak olan üç saatlik oturumun 15 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşeceğini açıklayan Google, oturumun yerel saatle 09:00'da başlayacağını da belirtti. Türkiye saati ile saat 16:00'da başlayacak olan Google I/O konferansının ne gibi süprizler getireceği konusunda ise, herhangi bir açıklama yapılmadı.





Pek çok yeniliğe sahne olması beklenen Google I/O konferansında nelerle karşılaşacağımızı yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

https://developers.google.com/events/io/sessions