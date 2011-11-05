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Google, Hac için Mekke'den canlı yayın yapıyor

7 yıl
14,3b
1
80
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık 2.5 milyon müslüman, İslamın beş temel şartından biri olan Hac ibadetini gerçekleştirmek için Mekke'de bir araya geldi. Hayatımızın her alanında kendisini gösteren teknoloji bu defa hacca gidemeyen ancak oradaki atmosferi görmek isteyen müslümanlar için devreye girdi. Suudi Arabistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı ile işbirliğine giden Google, Youtube'dan canlı olarak Hac yayınına başladı.
Suudi Arabistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı ile bu yılın başından bu yana yakın bir işbirliği içerisinde olan Google, ilk defa geçtiğimiz Ramazan ayında dünyanın en büyük camilerinden biri olan Mescid-i Haram'dan canlı yayın yapmıştı.


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berkxy 7 yıl en beğenilen
yabancılar bile islamofobiyi yendi bizim sivri zekalılar bu fobiden kurtalamadı
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Reneli 7 yıl
isviçreli bilim adamı



Yer imlerinden porno ve torrent sitelerinin arasına alalım bakalım siteyi...

Senin yaptığın ahlaksızlık bile değil. Cevap verilebilecek konumda bile değilsin zavallı..............
isviçreli bilim adamıYer imlerinden porno ve torrent sitelerinin arasına alalım bakalım siteyi...Senin yaptı...
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gegirti 7 yıl
güzel bir hizmet vermişler işte canlı yayından ama neden Salakça yorumlar yapılmış anlam veremedim. Sana ne arkadaş nerede kaldı senin "mantıklı" bakış açın
Adam dini ibadetini yerine getiriyor öteki kalkıp haddineymiş gibi onu ezmeye çalışıyor.
Aferin
güzel bir hizmet vermişler işte canlı yayından ama neden Salakça yorumlar yapılmış anlam veremedim. Sana ne arkadaş nerede kaldı senin "mantıklı" bakış açın
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1 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Yobazlıktan kurtulun artık. Dogma düşünceleri kafanızdan atın. Sizi bilmem ama 21. yy'da yaşıyoruz. Madem beğenmiyorsunuz gidin mağarada yaşayın o zaman...
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Dark Territory 7 yıl
Ben din düşmanı arkadaşları görünce dinime daha çok bağlanıyorum. Çünkü doğru yolda olanları yolundan saptırmak isteyen çok olur. Bunlarda bizi saptırmak istiyo ama biz hak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. O arkadaşlarada kızmıyorum onların görevi bu. Şeytanın görevide bu... :)
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cengizhan72 7 yıl
Herkez dünyaya geliş gayesini kendi zihniyeti belirler.Aklı olan hakkın yolunu bulur lakin bazı zihniyetler burada basit açılımdan google 'un verdiği hizmet haberinin dışına taşarak islamı resmen yerden yere vurdular,göya kendiliğinden türemiş bir din sistem gibi saçmalamışlar ve buda şudemek oluyor...Allahı,Kuranı,Peygamberi,yok sayarak nasıl oluyorda bizim düşüncelerimize saygı gösteriliyor onu anlayamadım.Bu resmen saf imanlı düşüncelere bir taaruzdur.
Googulu ellerinden öpüyorum kabe aşkı ile yanıp tutuşan insanlarımıza bir nebze oralarda olmasakta oralarda neler olup bitiyor diyerek kabeyi seyretmemize vesile oldular.
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alito 7 yıl
gitmeyen cehennemlik değil ama gidenide dövmüyorlar. sonuçta parası olan gidiyor parası olmayan nasıl gitsin
müslümanlar için zorunlu bir görev değil. aç yetim doyursanız 1000 kere hac'a gitmiş gibi olursunuz.
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alpa07 7 yıl
Sadece yapılan yorumlara güldüm.Ateist mahluklarını sonunu bildiğim için çok rahatım.Burda hristiyanlık dini ile bir paylaşım olsa hiç bir şey demezler.İslam dini bunların bi yerine batıyor.İçimden gelenleri tamamen yazmak isterim ama ban yerim.Anlyana anladı zaten.
.Google tebrik ediyorum.Bu hareketiyle her dine karşı sygılı oldugunu gösterdi.
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gfbekir 7 yıl
burda bile kavga var yuh artik
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tgezer 7 yıl
Yaptığı yayın suudi resmi kanalı . Telif hakkı vs yok zaten . her isteyen alıp canlı yayın yapabilir . google extra bir masraf yapmamış . 4 milyon müslümanın aynı anda yaptığı bir ibadeti (etkinliği-event i) kayıtsız kalmayıp aktarmış . Tebrik etmek lazım .

Onlar açısından stadyumda bir konseri yayınlamaktan bir farkı yoktur sanırım .
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34istanbul34 7 yıl
Sayın Donanımhaber yöneticileri;
Böyle bir haber yapmakla çok büyük hata yaptınız! aslında haber gayet doğal,normal.Ama ülkemizde bazı seviyesiz,kendini bilmez,ahlaksız,ukala,saygısız,terbiyesiz,kişiliksiz...(aklınıza başka ne geliyorsa) insanların oldugunu tahmin etmeliydiniz ve bu saydığım kişilerin konuyu sabote edeceklerini bilmeliydiniz.daha anasayfada ben konunun başlığını gördüm ve bu tür aşağılık insanların konuya saldırıcaklarını adım gibi bildim.Sizden ricam lütfen konudaki kışkırtıcı,aşağılayıcı,ahlaksız yorumları kaldırmanız ve konuyu yoruma kapalı hale getirmenizdir.Sonuçta bu haberin kaynağı DİN.Hangi din olursa olsun insanların böyle küçümseyecek gayri ahlaki yorumlar yazması doğru değildir.Lütfen gereğini yapınız!
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Lightning 7 yıl
Konunun kilitlenmesini Donanımhaber Moderator ve Admin lerinden rica ederim.
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Normandia_06 7 yıl
Bırakın gidin şurdan herkes müslüman kesildi şimdide caminin yolunu bilmezler ama din dedin mi akan su durur sene olmuş 2012 hala sevap satın almaya kalkarlar tüm paralarını allahın araplarına arabistana yedirirler.. ee normaldir geri kalmank böyle oluyor işte
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Nevfel 7 yıl Normandia_06
Normandia_06

Bırakın gidin şurdan herkes müslüman kesildi şimdide caminin yolunu bilmezler ama din dedin mi akan su durur sene olmuş 2012 hala sevap satın almaya kalkarlar tüm paralarını allahın araplarına arabistana yedirirler.. ee normaldir geri kalmank böyle oluyor işte

Sen aya çıktında eteğinde tutan mı oldu? Bilimsel birşey keşfettinde engel mi oldu müslümanlar?

Ama yok sizin gibiler ister ki herşeyi biz müslümanlar yapacak. Biz çalışacaz biz keşfedecez biz bulacaz. Ulan siz ne yapacaksınız peki?

Sizde o beğenmediğin araplara değilde 1000 yıldır sana düşmanlığı ortada olan her fırsatta anamızı ağlatan avrupaya tatile gideceksiniz değil mi?

Avrupalı düşmanlara para yedirmek ilericilik müslüman arap kardeşlerimize para yedirmek gericilik öyle mi?

Bu bozuk anlayışdan ne zaman kurtulacaksınız, yazık.
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Stanislas Xavier 7 yıl
highgen
IL EST MON COCAINE
sis xvier
highgen yorumlara bak ya içler acısı durumdasınız zavallılar Allah ıslah etsin sizi Avrupa bile son yıllarda artan müslüman sayısına dikkat çekerken burda yaptıınız muhabbetlere bak çok yazık çok bunun dünyalığı varsa da ahirette azabı çok kötü olur gerçi kime konuşuyorum ki bi grup zavallı insan topluluğu. ama cehennemede odun lazım
şahsi görüşüm şudur cennet ve cehennem insanın egosuna olan bağımlılığı sonucu ortaya çıkmıştır çünkü yaşayan, hisseden insan öldüğü zaman yok olmayı,hiç olmayı kabul edemez ve öbür dünya diye adlandırdığı yerde tekrar yaşayacağına inanarak kendini tatmin eder yada inanç denen şey de insanın çözümleyemediği olayları metafizik bir ögeye bağlayarak soruları yok etmesidir çünkü düşünmek ve sorulara çözüm aramak hayali bir şeye inanmaktan daha zor gelir,inanç insanın aciz yanıdır herhangi bir şeye inanmadan yaşayamaz burada işin içine dinler girer ve ortalık sakinleşir tabi inanan kişilere saygı duyarım bu onların tercihidir ve aynı saygıyı ben de onlardan beklerim benim düşüncelerime ters olduğu için başkalarına kin beslemem doğal olarak cehenneme odun lazım demek o mükemmelleştirilen dinin derinliklerinde ne kadar büyük bir kötülüğün yattığının kanıtıdır yada iyilik sadece kurallara uymak ile kazanılabilecek bir mükafattır dinin içinde...Cennet ve cehennem var edilmiştir çünkü insan büyük iyiliklerin yanında en büyük kötülüklerin yaratıcısıdır ve korku bu kötülüğü dizginler, ceza insanı durdurmanın en kolay yoludur ve aslında dinler toplumu kötülükten korumak için üretilmiş en müthiş sanat eserleridir insanın zekasından çıkmış kusursuza yakın değerlerdir ancak hiçbir din masum kalamaz ve kalmamıştır çünkü kötülük denilen şey insanın her zerresinde vardır ve sonraları din bu kötülüğü örtmek ve vicdan azabını dindirmek için kullanılan bir araç haline gelmiştir...insan kendi hatalarını saymaz çünkü Ben inanıyorum ve af edileceğim ama o inanmayanlar cehennemde yanacaklar cümlesi ile kendini aklar ve dünyadaki tüm insanlığın ürünü olan o kötülüğü dine inanmayan insanlara yükleyerek kendini yüceltir..bu dünyada kimse kimseyi yargılayacak kadar masum değildir ve inançlı insanlar bu yargılama işini her şeye gücü yeten inanılmaz bir varlığa tanrıya addeder çünkü kendilerine yapılan adaletsizliğin cezalandırılmasını her insan ister ancak adalet sadece din ve insan ürünü olan hikayeler gibi toz pembe eserlerde vardır...Eğer inançlı arkadaşlarım dünyadaki bu kargaşayı bu haksızlıklar silsilesini inanmayan insanlara mal ederek kendilerini iyi hissedecek ise o hayali ateşlerde yanmak bana kalabilir...Bu şekilde avutacak iseniz kendinizi buyurunuz mani olmaya niyetim yok ...
+ katılıyorum burada seviyeli bir şekilde yazalım yorumlarımız inanan inanmayan herkes insandır ve kişinin tercihidir...
kardeşim onu saygsıızlık yapanlara sor islam dini her düşünceye saygı duyar laik düzenden daha çok özgürlükçüdür merak etmeyin koskoca osmanlı devleti yüzyıllarca islam dinine göre yönetildi kürdü türkü hristiyanı yahudisi çerkezi her türlü etnik kökenden insanın düşüncesine saygı duymuştur o etnik kökenden biri de çıkıp bnm hakkımı yiyorsunuz düşünceme saygısızlık yapıyorsunuz kardeşim dememiştir ülke ne zmn islamdan koptuysa işte o zmn insanlar hep sapık çarpıtılmış ideolojilere yöneldi bunun sorumlusu azabın en şiddetlisini göreceklerden biri.

"Biri" derken kimi kast ettin emin değilim ama eğer o biri Atatürk ise lütfen tartışmayı bu yöne çekme burada birbirimizi kıracak yorumlar olmasın çünkü çok daha hassas bir konudur "Atatürk ve din"...Ve artık uzatmaya gerek yok arkadaşlar herkes söyleyeceğini söylemiş...
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