Google, Hac için Mekke'den canlı yayın yapıyor

Yaklaşık 2.5 milyon müslüman, İslamın beş temel şartından biri olan Hac ibadetini gerçekleştirmek için Mekke'de bir araya geldi. Hayatımızın her alanında kendisini gösteren teknoloji bu defa hacca gidemeyen ancak oradaki atmosferi görmek isteyen müslümanlar için devreye girdi. Suudi Arabistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı ile işbirliğine giden Google, Youtube'dan canlı olarak Hac yayınına başladı.

Suudi Arabistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı ile bu yılın başından bu yana yakın bir işbirliği içerisinde olan Google, ilk defa geçtiğimiz Ramazan ayında dünyanın en büyük camilerinden biri olan Mescid-i Haram'dan canlı yayın yapmıştı.



