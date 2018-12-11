Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı

Google Haritalar platformunun daha fazla kişiselleştirilmiş öneriler sunmak adına hayata geçirdiği Sizin İçin özelliği yavaş yavaş yaygın kullanıma geçmeye başladı. Bu hafta 130 yeni ülkede özellik kullanılabilir hale geldi.

Sizin İçin

Google I/O 2018 konferansında tanıtımı yapılan Sizin İçin özelliği kullanıcıya göre kişiselleştirilen tavsiyeler ile Haritalar platformunun etkileşimini artırmayı amaçlıyor.

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Haritalar uygulamasının sağ alt kısmında yerini alan Sizin İçin özelliği, ziyaret ettiğiniz veya takip ettiğiniz mekanlara göre güncellemeler ve tavsiyelerde bulunuyor. Yeni açılan bir restoran, restoranın bir şubesi veya yenilenen menüler bu sekmede yer alıyor. Yine bir mekândan güncellemeler alabilmek de mümkün.

Google yaptığı son güncelleme ile Android tarafında 130 yeni ülkede daha Sizin İçin özelliğini kullanıma sundu. iOS işletim sisteminde ise özellik 40 ülkede kullanıma başlamış durumda.