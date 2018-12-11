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Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı

Google Haritalar üzerinde ziyaret ettiğiniz ve takip ettiğiniz mekanlarla ilgili güncellemeler veya öneriler alabildiğiniz Sizin İçin özelliği global çapta kullanıma sunuldu.
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Haritalar platformunun daha fazla kişiselleştirilmiş öneriler sunmak adına hayata geçirdiği Sizin İçin özelliği yavaş yavaş yaygın kullanıma geçmeye başladı. Bu hafta 130 yeni ülkede özellik kullanılabilir hale geldi.

Sizin İçin

Google I/O 2018 konferansında tanıtımı yapılan Sizin İçin özelliği kullanıcıya göre kişiselleştirilen tavsiyeler ile Haritalar platformunun etkileşimini artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor"

Haritalar uygulamasının sağ alt kısmında yerini alan Sizin İçin özelliği, ziyaret ettiğiniz veya takip ettiğiniz mekanlara göre güncellemeler ve tavsiyelerde bulunuyor. Yeni açılan bir restoran, restoranın bir şubesi veya yenilenen menüler bu sekmede yer alıyor. Yine bir mekândan güncellemeler alabilmek de mümkün.

Google yaptığı son güncelleme ile Android tarafında 130 yeni ülkede daha Sizin İçin özelliğini kullanıma sundu. iOS işletim sisteminde ise özellik 40 ülkede kullanıma başlamış durumda.

Google Maps: Google Play II App Store

https://9to5google.com/2018/12/10/google-maps-for-you-new-countries/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 ay
harita uygulamalarında çok büyük bir potansiyel var ama işte bunu kimse göremiyor ! sanal bir dünya yerine gerçek bir dünya modellemesi yapılsa daha iyi olur !
yani gerçek karakterleri sanallaştıran bir oyun tarzı bir şey olsa insanlar mahallelerini daha iyi tanır
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