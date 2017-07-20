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Google Play Protect, Android cihazları zararlı yazılımlardan koruyacak

Arama devi Google, mobil işletim sistemini zararlı yazılımlardan korumak için önemli bir adım attı. Şirket Android cihazları malware tehlikesinden uzak tutacak Google Play Protect'i dağıtmaya başladı.
1 yıl
15,9b
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10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Play Protect, Android cihazları zararlı yazılımlardan koruyacak
Google, Android ekosistemindeki kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yönelik yeni bir adım attı. Arama devi Google Mobil Servisler 11 veya üstünü çalıştıran tüm Android cihazlar için Play Protect ana ekranı kullanıma sundu. Otomatik olarak etkinleşecek Google Play Protect, cihazlara yüklenen uygulamalarda kötü amaçlı yazılım taraması yapacak.
Makine öğrenimi kullanılarak, günde bir milyar cihaz ve yaklaşık 50 milyar uygulama taranacak. Elbette uygulama mağazasında 50 milyar uygulama mevcut değil, bu rakam aynı uygulamanın birden fazla kez yüklenmesini de kapsıyor. Koruma sisteminin temel amacı cihazınızı, verilerinizi ve uygulamalarınızı güvende tutmak. Bunun için telefonunuz veya tabletiniz düzenli olarak otomatik şekilde taranarak kontrol edilecek.
Ayrıca Bkz. "Modern Nokia 3310 bükülme testini başarıyla geçti"
Google Play Protect, ayrıca kullanıcıların cihazlarını 'Cihazımı Bul' özelliğini kullanarak kolayca bulmalarını da sağlayacak. Sistem, kaybolan cihazın uzaktan kilitlenmesine veya kullanıcıların kilit ekranında bir mesaj görüntülemesine de olanak sağlıyor. Böylece bulan kişiye kiminle iletişime geçeceğini bildirmek mümkün. Eğer cihazın tamamen kaybolduğundan eminseniz tüm verileri silebilirsiniz.

Zararlı uygulamalara kalkan olacak

Arama devi, Google Play Store'daki tüm Android uygulamalarının yanı sıra uygulama geliştiricilerinin de doğru bir şekilde denetlendiğini ve onaylandığını söylüyor. Google Play Protect, Play Store'daki Android uygulamalarında Judy ve Xavier gibi zararlı yazılımların tespit edilmesinden haftalar sonra geldi. Check Point Research Team'e göre, en az 41 uygulamada bulunan Judy isimli malware, 8.5 milyon ila 36.5 milyon arasında kullanıcıyı etkilemiş durumda. Daha yaygın olan Xavier'in ise Google Play Store'daki 800'den fazla uygulamada tespit edilmiş.
Google Play Protect, Google Mobil Servisler 11 veya üstünü çalıştıran tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar -> Google -> Güvenlik -> Uygulamaları Doğrulama bölümüne bakabilirsiniz. Kullanıcılara bildirim göndererek uygulamaların tarandığını ve cihazın güvenli olduğunu hatırlatacak Play Store'daki Play Protect kartının ise herkese ulaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

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DarkHellKnightX 1 yıl en beğenilen
Mağazaya uygulama yüklenirken taramak çok mu zor? Neden her yüklemede yerel cihaz üzerinde tekrar tekrar taranması gerekiyor?
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jimhendrix 1 yıl
Bende ayda 3 kez temiz çoker. Bir tanesi magaza surumu yukselirken oluyor.
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kymelria 1 yıl
play storedaki uygulamaları kontrol etseniz olmuyor mu?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
Sigil of Lucifer

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acbold 1 yıl
Her uygulama içi satın alma içeren uygulamaya ; ücretli reklam engelleme opsiyonu eklenmesi zorunlu hale gelmeli. Reklamlar yüzünden mecburen kullanılan ya da alışkanlıklar yüzünden vazgeçilemeyen programlarda kullanım zorlukları çekiliyor.
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DarkHellKnightX 1 yıl en beğenilen
Mağazaya uygulama yüklenirken taramak çok mu zor? Neden her yüklemede yerel cihaz üzerinde tekrar tekrar taranması gerekiyor?
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KumKekliği 1 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Mağazaya uygulama yüklenirken taramak çok mu zor? Neden her yüklemede yerel cihaz üzerinde tekrar tekrar taranması gerekiyor?

Kesinlikle!
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alemburda34 1 yıl
Artık işlemcide ve ramde ek yük tebrikler.
Bataryayı saymıyorum bile.
Benden tavsiye saçma sapan şeylere girmediniz orada burada karı kız resimleri, videoları aramadığınız sürece telefonunuza hiçbirşey olmaz.
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esmerbuyucu 1 yıl
Marka imajı konusunda çok vahimane bir durum. Zaten Android'in virüsler konusunda vasat olduğu aşikardı fakat Google tarafından birinci ağızdan dile getirilmiş olması ironik olmuş.
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Kerim5100 1 yıl
Bari şunu Google Play Hizmetleri'ne dahil edin yok yere 800MB yer kaplıyor olacak iş değil :(
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erdem552 1 yıl
Doğru bi hamle olmuş. Android markette kötü amaçlı o kadar çok yazılım var ki. Bu tarz yazılım tespit edilen geliştiriciler aynı zamanda marketten engellenmeli.
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