Google Play Protect, Android cihazları zararlı yazılımlardan koruyacak

Google, Android ekosistemindeki kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yönelik yeni bir adım attı. Arama devi Google Mobil Servisler 11 veya üstünü çalıştıran tüm Android cihazlar için Play Protect ana ekranı kullanıma sundu. Otomatik olarak etkinleşecek Google Play Protect, cihazlara yüklenen uygulamalarda kötü amaçlı yazılım taraması yapacak.

Makine öğrenimi kullanılarak, günde bir milyar cihaz ve yaklaşık 50 milyar uygulama taranacak. Elbette uygulama mağazasında 50 milyar uygulama mevcut değil, bu rakam aynı uygulamanın birden fazla kez yüklenmesini de kapsıyor. Koruma sisteminin temel amacı cihazınızı, verilerinizi ve uygulamalarınızı güvende tutmak. Bunun için telefonunuz veya tabletiniz düzenli olarak otomatik şekilde taranarak kontrol edilecek.

Ayrıca Bkz.

"Modern Nokia 3310 bükülme testini başarıyla geçti"

Google Play Protect, ayrıca kullanıcıların cihazlarını 'Cihazımı Bul' özelliğini kullanarak kolayca bulmalarını da sağlayacak. Sistem, kaybolan cihazın uzaktan kilitlenmesine veya kullanıcıların kilit ekranında bir mesaj görüntülemesine de olanak sağlıyor. Böylece bulan kişiye kiminle iletişime geçeceğini bildirmek mümkün. Eğer cihazın tamamen kaybolduğundan eminseniz tüm verileri silebilirsiniz.

Zararlı uygulamalara kalkan olacak

Arama devi, Google Play Store'daki tüm Android uygulamalarının yanı sıra uygulama geliştiricilerinin de doğru bir şekilde denetlendiğini ve onaylandığını söylüyor. Google Play Protect, Play Store'daki Android uygulamalarında Judy ve Xavier gibi zararlı yazılımların tespit edilmesinden haftalar sonra geldi. Check Point Research Team'e göre, en az 41 uygulamada bulunan Judy isimli malware, 8.5 milyon ila 36.5 milyon arasında kullanıcıyı etkilemiş durumda. Daha yaygın olan Xavier'in ise Google Play Store'daki 800'den fazla uygulamada tespit edilmiş.

Google Play Protect, Google Mobil Servisler 11 veya üstünü çalıştıran tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar -> Google -> Güvenlik -> Uygulamaları Doğrulama bölümüne bakabilirsiniz. Kullanıcılara bildirim göndererek uygulamaların tarandığını ve cihazın güvenli olduğunu hatırlatacak Play Store'daki Play Protect kartının ise herkese ulaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor.