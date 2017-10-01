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Google Home da ekrana kavuşuyor

Akıllı hoparlör segmenti hiç olmadığı kadar hareketli. Amazon’un yeni Echo serisinden sonra Apple HomePod da yakın zamanda piyasada olacak. Google da dokunmatik ekranlı bir model hazırlığında.
1 yıl
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici ilgisinin giderek daha çok arttığı akıllı hoparlör segmenti kullanıcının sesle iletişime geçtiği ekransız bir konsept üzerine kurulmuştu. Amazon’un dokunmatik ekranlı Echo Show modeli ile birlikte konsept de değişmeye başladı.

Google iddialı

Gelen bilgilere göre Google Home akıllı hoparlörü yakın zamanda dokunmatik ekrana kavuşabilir. Manhattan kod adlı yeni hoparlör 7 inç civarında bir dokunmatik ekrana sahip olacak.

Yeni hoparlör ile Google Assistant destekli cihazlara video konferans başlatabilme, YouTube videoları izleme, Google Fotoğraflar içeriklerine bakma gibi pek çok işlev mümkün olacak. Ayrıca Nest ve diğer akıllı ev sistemlerini tek elden de kontrol edebilecek.

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Çok daha gelişmiş olduğu anlaşılan Google Manhattan hoparlörünün Android işletim sistemi üzerinde çalışacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan büyük ekosistemin bir parçası haline gelecek ve uygulama geliştirmek daha kolay olacak.

Google’ın eni hoparlörü ile Amazon Echo Show modelini doğrudan hedeflediği belirtiliyor. Firmanın yakın zamanda kötü kullanıcı deneyimi sunduğu gerekçesiyle YouTube erişimini Echo Show üzerinde engellemesi buna en büyük delil. Google Manhattan çok daha fonksiyonel bir YouTube uygulaması ile buradaki boşluğu doldurmak istiyor. Yeni akıllı hoparlörün 2018 başlarında tanıtılması bekleniyor. 

 

https://techcrunch.com/2017/09/28/google-homescreen/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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arel.gr 1 yıl
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