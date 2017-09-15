Daimler'den süper hızlı elektrikli araç şarjı yatırımı

Diğer pek çok üretici gibi Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Daimler de modellerinin çoğunluğunu elektrikliye geçirmeyi planlıyor. Ancak kullanıcıların akaryakıtlı araçları terk etmesi için elektrikli araçların önündeki şarj sürelerinin uzun olması engelinin kalkması gerekiyor. İşte bu nedenle Daimler, bir elektrikli aracı 5 dakikada şarj etme üzerine çalışmalar yapan İsrail'li StoreDot firmasına bir miktar yatırım yaptığını duyurdu.

Toplamda 60 milyon dolar yatırım alan firmaya Daimler haricinde Chelsea FC'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç ve Samsung da yatırım yapmış durumda. Aldığı yatırımı FlashBattery adını taşıyan ve günümüzdeki Lithium Ion batarya teknolojisinin yerini alacak olan yeni tip bir batarya geliştirmeye harcayacak olan firma, bu batarya ile tek şarjda 300 mil (482 km) menzil sunmayı planlıyor.

Umutlar FlashBattery teknolojisinin güncel teknolojinin yerini yakın bir gelecekte alması yönünde toplanıyor. Daimler gibi bir otomotiv üreticisi devinin bu projenin arkasında yer alması da bu umutları bir nebze de olsa gerçekçi kılıyor.

https://www.engadget.com/2017/09/14/daimler-fast-charging-storedot-investment/