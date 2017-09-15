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Daimler'den süper hızlı elektrikli araç şarjı yatırımı

Elektrikli araçların çoğalmaya başladığı şu dönemde üretici firmalar elektrikli araç şarj sürelerini kısaltmak için yatırımlarını arttırmaya başladı. Daimler de bu firmaların arasına katıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Diğer pek çok üretici gibi Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Daimler de modellerinin çoğunluğunu elektrikliye geçirmeyi planlıyor. Ancak kullanıcıların akaryakıtlı araçları terk etmesi için elektrikli araçların önündeki şarj sürelerinin uzun olması engelinin kalkması gerekiyor. İşte bu nedenle Daimler, bir elektrikli aracı 5 dakikada şarj etme üzerine çalışmalar yapan İsrail'li StoreDot firmasına bir miktar yatırım yaptığını duyurdu.
Toplamda 60 milyon dolar yatırım alan firmaya Daimler haricinde Chelsea FC'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç ve Samsung da yatırım yapmış durumda. Aldığı yatırımı FlashBattery adını taşıyan ve günümüzdeki Lithium Ion batarya teknolojisinin yerini alacak olan yeni tip bir batarya geliştirmeye harcayacak olan firma, bu batarya ile tek şarjda 300 mil (482 km) menzil sunmayı planlıyor.
Umutlar FlashBattery teknolojisinin güncel teknolojinin yerini yakın bir gelecekte alması yönünde toplanıyor. Daimler gibi bir otomotiv üreticisi devinin bu projenin arkasında yer alması da bu umutları bir nebze de olsa gerçekçi kılıyor.

https://www.engadget.com/2017/09/14/daimler-fast-charging-storedot-investment/ Yorum Yaz
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cancan_burak 2 yıl
5dk fazla yahu 20 sn yeterli
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haberelectro 2 yıl
Teslanin yaptigi surenin ceyreginde teslanin seviyesine gelecekler.
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QuexSeeL 2 yıl
Tesla bir enerji şirketidir tek ürünü elektrikli otomobiller değildir.Misal çatı kaplama güneş enerjisi sistemleri ile standart çatı kaplamadan daha uygun alan fiyatı sunuyorlar, Ülkelerin açtıkları enerji ihalelerini alıp Ada gibi ulaşımı zor yerlere enerji istasyonları kuruyorlar. Tesla otomobiller asıl işlerinin bir yan ürünü, vitrin malzemesi sadece.
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SevilenAdam 2 yıl
Fosil yakıtlı araçların bitmesine cidden üzülüyorum. O kadar alışmışız ki abi 50₺ gaz ver demeye
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Tosun911 2 yıl
böyle teknolojiler niye hep elin adamlarından çıkıyor arkadaş insan üzülüyor gerçekten.
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200ugececekaga 2 yıl Tosun911
Tosun911
böyle teknolojiler niye hep elin adamlarından çıkıyor arkadaş insan üzülüyor gerçekten.

İnsan uzuluyor iste. Bunu cevabini almak zor degil ne yazik ki... egitim sistemine bakin yeter. Egitim sistemi diyince akliniza okullar gelmesin hemen. Herkesin malumudurki egitim evde baslar ebeveynler tarafindan.
İki once arabadan yola plastik sise atan bi cocugu uyaran motorcuya babanin tepkisi gorunce o cocuktan dahada birsey bekleyemezsiniz.
Her neyse konuya donelim.
İcten yanmalilarin sonu geliyor ama ilk on yilda bu sadece avrupa ve amerikayla sinirli kalacak. Ulkemiz yenilikci degil gelenekci bi zihin yapisinda oldugu icin cabuk kabullenemeyecektor ve her zamanki her mecrada oldugu gibi burdada teknolji bi on onbes yil geriden takip ettigimiz icin bizlerde yayginlasmasi 2040 lari bulur ki oda daha sistem tam oturmamis olur...
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haberelectro 2 yıl
Teslayi gomecekler
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TSY 2 yıl haberelectro
haberelectro
Teslayi gomecekler

Tesla sadece balon. Bu piyasada nal toplayacak. Tek mantıklı yatırım alanları yazılım olsun. Yahut fabrikalarında parça üretimi yapsınlar.
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Şifon 2 yıl haberelectro
haberelectro
Teslayi gomecekler

O iş biraz zor. Elektrikli araçın babası tesladır kolay kolay yıkılmaz.
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Enki 2 yıl
Benzinli ve dizel araçların sonu geliyor anlaşılan.
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sarkihalindekal 2 yıl Enki
Enki
Benzinli ve dizel araçların sonu geliyor anlaşılan.

İçten yanmalı motorların kısa vadede sonu gelmez. Ama fosil yakıtların sonu geldi. Bu daha doğru bir ifade...
İçten yanmalı motorları fosil yakıtlar olmadan kullanmaya devam edeceğiz bir müddet daha...
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ardakutlu 2 yıl
Storedot bu firmaya dikkat. Geliştirdikleri teknoloji önümüzdeki 10 yıla damga vuracak. Ellon Musk'ın pilleri için ayrıca üzgünüm. Bu sefer olmadı.
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L.o.T.u.S 2 yıl
5 dakikada şarj olsa ilkel içten yanmalılara elfatiha...

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KalemKolik 2 yıl
380km dk şarj süresi süper ötesi.
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