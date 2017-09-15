Daimler'den süper hızlı elektrikli araç şarjı yatırımı

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Diğer pek çok üretici gibi Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Daimler de modellerinin çoğunluğunu elektrikliye geçirmeyi planlıyor. Ancak kullanıcıların akaryakıtlı araçları terk etmesi için elektrikli araçların önündeki şarj sürelerinin uzun olması engelinin kalkması gerekiyor. İşte bu nedenle Daimler, bir elektrikli aracı 5 dakikada şarj etme üzerine çalışmalar yapan İsrail'li StoreDot firmasına bir miktar yatırım yaptığını duyurdu.
Toplamda 60 milyon dolar yatırım alan firmaya Daimler haricinde Chelsea FC'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç ve Samsung da yatırım yapmış durumda. Aldığı yatırımı FlashBattery adını taşıyan ve günümüzdeki Lithium Ion batarya teknolojisinin yerini alacak olan yeni tip bir batarya geliştirmeye harcayacak olan firma, bu batarya ile tek şarjda 300 mil (482 km) menzil sunmayı planlıyor.
Umutlar FlashBattery teknolojisinin güncel teknolojinin yerini yakın bir gelecekte alması yönünde toplanıyor. Daimler gibi bir otomotiv üreticisi devinin bu projenin arkasında yer alması da bu umutları bir nebze de olsa gerçekçi kılıyor.
https://www.engadget.com/2017/09/14/daimler-fast-charging-storedot-investment/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsan uzuluyor iste. Bunu cevabini almak zor degil ne yazik ki... egitim sistemine bakin yeter. Egitim sistemi diyince akliniza okullar gelmesin hemen. Herkesin malumudurki egitim evde baslar ebeveynler tarafindan.
İki once arabadan yola plastik sise atan bi cocugu uyaran motorcuya babanin tepkisi gorunce o cocuktan dahada birsey bekleyemezsiniz.
Her neyse konuya donelim.
İcten yanmalilarin sonu geliyor ama ilk on yilda bu sadece avrupa ve amerikayla sinirli kalacak. Ulkemiz yenilikci degil gelenekci bi zihin yapisinda oldugu icin cabuk kabullenemeyecektor ve her zamanki her mecrada oldugu gibi burdada teknolji bi on onbes yil geriden takip ettigimiz icin bizlerde yayginlasmasi 2040 lari bulur ki oda daha sistem tam oturmamis olur...
Tesla sadece balon. Bu piyasada nal toplayacak. Tek mantıklı yatırım alanları yazılım olsun. Yahut fabrikalarında parça üretimi yapsınlar.
O iş biraz zor. Elektrikli araçın babası tesladır kolay kolay yıkılmaz.
İçten yanmalı motorların kısa vadede sonu gelmez. Ama fosil yakıtların sonu geldi. Bu daha doğru bir ifade...
İçten yanmalı motorları fosil yakıtlar olmadan kullanmaya devam edeceğiz bir müddet daha...