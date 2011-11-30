Google Maps 6.0 iç mekan navigasyonuyla Android'e merhaba diyor

Haber Editörü
Google'ın popüler harita hizmeti Maps'e kazandırdığı Street View özelliğinden sonraki en önemli özellik iç mekan navigasyonu. Şimdilik sadece ABD ve Japonya'da geliştirilen iç mekan navigasyonu, Street View'in uzantısı ve pek çok alışveriş merkezi, havalimanı ile özel binaların kroki tabanlı haritalarını sunuyor.
Google iç mekan navigasyonunu Maps 6.0 sürümüyle bugünden itibaren Android Market üzerinden ABD ve Japonya'daki Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Navigasyon standart harita hizmetiyle aynı mantıkta çalışıyor. Ancak adım adım navigasyon özelliği yok. En önemli özelliği hareketleri z ekseni üzerinden agılaması. Bu sayede hangi katta olduğunuz haritada gösterilebiliyor. Bu özellik Otomatik Kat Tespiti olarak adlandırılmış.
Şu anda beta aşamasında olan bir hizmet aracıyla firmalar kat planlarını Maps üzerine de yükleyebilecek. Şu anda iç mekan navigasyonu kapsamında JFK Havalimanı, Macy's, Takashimaya, IKEA gibi firmaların lokasyon servislerini bulmak mümkün. Daha fazla firmayı ve binayı kapsaması beklenen hizmet Android 2.1 ve üzeri versiyonlarda çalışıyor.
İç mekan navigasyonu, haritacılık alanındaki en büyük yeniliklerden birisi olarak görülüyor.
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Artık çok gezen değil sadece googlemaps'i olan bilecek :)Güzel bir teknoloji olmuş.
hani oyunlarda maps oluyor ya onun gibide düşünebilir.Z ekseni üzerinden çalışabilmesi gerçekten benzerlik gösteriyor oyunlardaki maps tasarımıyla...
Tabiki adım adım navigazsyon çalışmasa da zaten buna çokda ihitiyaç yok.Hangi katta ne var onu göstersin yeterli...
Street view bir yere kadar başarılı bir uygulama (teknoloji sayılmaz), çünkü şehrin genel görünümü 1-2 yıl için dramatik oranda değişmeyebilir. Aynı mantığı kullanan navigasyon teknolojisi için çok elverişli bir hizmet.
Ama kapalı mekan navigasyonu için haritalama işi, Google'ın yapması gereken bir çalışma olmamalı bence (ki bu hizmeti yeterince yaygınlaştırmaya ve güncel tutmaya gücü ve zamanı da yetmez). Bunun yerine böyle bir hizmeti ilgili binaların kendilerinin sunmaları teşvik edilmeli. Google basit bir geliştirme aracı oluşturmalı, böyle bir hizmet vermek isteyen mekan sorumluları bu aracı kullanarak çok detaylı ve güncel haritalamayı, hatta reklam-sunum, tanıtıcı içerik vs. oluşturmalı, veriyi ilgili mekanda wifi olarak ya da bir internet servisi kullanarak google sunucularına yayınlamalı, google maps da mekanda bu tür bir yayın ya da merkez server'da servis verisi varsa bunu kullanmalı.
Ekleme : Eksi basan arkadaşların da fikirlerini duymak isteriz...