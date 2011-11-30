Google Maps 6.0 iç mekan navigasyonuyla Android'e merhaba diyor

Google'ın popüler harita hizmeti Maps'e kazandırdığı Street View özelliğinden sonraki en önemli özellik iç mekan navigasyonu. Şimdilik sadece ABD ve Japonya'da geliştirilen iç mekan navigasyonu, Street View'in uzantısı ve pek çok alışveriş merkezi, havalimanı ile özel binaların kroki tabanlı haritalarını sunuyor.





Google iç mekan navigasyonunu Maps 6.0 sürümüyle bugünden itibaren Android Market üzerinden ABD ve Japonya'daki Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Navigasyon standart harita hizmetiyle aynı mantıkta çalışıyor. Ancak adım adım navigasyon özelliği yok. En önemli özelliği hareketleri z ekseni üzerinden agılaması. Bu sayede hangi katta olduğunuz haritada gösterilebiliyor. Bu özellik Otomatik Kat Tespiti olarak adlandırılmış.





Şu anda beta aşamasında olan bir hizmet aracıyla firmalar kat planlarını Maps üzerine de yükleyebilecek. Şu anda iç mekan navigasyonu kapsamında JFK Havalimanı, Macy's, Takashimaya, IKEA gibi firmaların lokasyon servislerini bulmak mümkün. Daha fazla firmayı ve binayı kapsaması beklenen hizmet Android 2.1 ve üzeri versiyonlarda çalışıyor.





İç mekan navigasyonu, haritacılık alanındaki en büyük yeniliklerden birisi olarak görülüyor.