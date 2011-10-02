Google Maps helikopterden güzergah görünümü uygulamasını başlatıyor





Google popüler Maps harita hizmetine Street View görünümünden sonra havadan 3D görünüm seçeneğini de eklemeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla kullanıcılar gezi, bisiklet turu, yürüyüş gibi aktiviteler için planlar yaparken havadan güzergahların kuş bakışı görünümünü elde edebilecek.





Google'ın helikopter görünümü olarak adlandırdığı uygulama Maps güzergah tecrübesinin bir parçası olacak. Kullanıcılar başlangıç, orta ve son nokta güzergahlarına kolayca istikamet çizerken yeni 3D oynatma butonu ile de kuş bakışı olarak takip edebiliyor.





Google Maps mühendisi Paul Yang, kuş bakışı görünüm esnasında hizmetin Earth görünümüne geçiş yaptığını ve otomatik olarak tavsiye edilen rota üzerinde uçmaya başladığını belirtiyor. Helikopter görünümü esnasında rotanın o an ki ayağı sol taraftaki panelde görülüyor. İstenirse farklı bir adım da seçilebiliyor.





Helikopter görünümü rotanın dışındaki bir noktaya çıkılarak sona erdirilebiliyor. 2D görünüm ise standart olarak sol panelden seçilebiliyor.





3D rota görünümleri ilk bakışta Google Earth ve Google Maps hizmetlerinin birleşimi gibi duruyor. Street View hizmetinin ulaşmadığı yerlerde helikopter görünümü uygulamasının hayata geçirilmesi mümkün. Helikopter görünümü ilerleyen günler tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.