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Google Maps helikopterden güzergah görünümü uygulamasını başlatıyor

7 yıl
7,7b
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18
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google popüler Maps harita hizmetine Street View görünümünden sonra havadan 3D görünüm seçeneğini de eklemeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla kullanıcılar gezi, bisiklet turu, yürüyüş gibi aktiviteler için planlar yaparken havadan güzergahların kuş bakışı görünümünü elde edebilecek.

Google'ın helikopter görünümü olarak adlandırdığı uygulama Maps güzergah tecrübesinin bir parçası olacak. Kullanıcılar başlangıç, orta ve son nokta güzergahlarına kolayca istikamet çizerken yeni 3D oynatma butonu ile de kuş bakışı olarak takip edebiliyor.

Google Maps mühendisi Paul Yang, kuş bakışı görünüm esnasında hizmetin Earth görünümüne geçiş yaptığını ve otomatik olarak tavsiye edilen rota üzerinde uçmaya başladığını belirtiyor. Helikopter görünümü esnasında rotanın o an ki ayağı sol taraftaki panelde görülüyor. İstenirse farklı bir adım da seçilebiliyor.

Helikopter görünümü rotanın dışındaki bir noktaya çıkılarak sona erdirilebiliyor. 2D görünüm ise standart olarak sol panelden seçilebiliyor.

3D rota görünümleri ilk bakışta Google Earth ve Google Maps hizmetlerinin birleşimi gibi duruyor. Street View hizmetinin ulaşmadığı yerlerde helikopter görünümü uygulamasının hayata geçirilmesi mümkün. Helikopter görünümü ilerleyen günler tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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kadirkayik 7 yıl en beğenilen
"durmak yok yola devam" galiba bu esas onların sloganı ne çalışma azmi bu böyle.
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sertacarslan 7 yıl
mehmetturk52
Google Earth hizmeti gittikçe ayrıntılı ve mükemmel bir hal alıyor. Böyle giderse yakında ücretli olur diye endişeleniyorum. Kim böyle bir hizmeti ilelebet bedava sunar ki?

Amerikan hükümeti ve işbirlikçilerinden fonlanıyorlar, merak etme.
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snaambalaj 7 yıl
yararlı olaçak
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met@lrock 7 yıl
Google bu adımı super. Tebrikler
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met@lrock 7 yıl
osmanefeozkan
kadirkayikdurmak yok yola devam galiba bu esas onların sloganı ne çalışma azmi bu böyle.
ÜLKEYİ BU HALDE GÖRDÜKÇE BU SÖZÜ KULLANLAR GÖZÜMDE BİRER VATAN HAİNİ GİBİ GÖZÜKÜYOR O KADAR OLUMSUZLUĞA KARŞIN HALA BU KADAR TEPKİSİZLER NE BU KÖRLÜK NEDİR BU YAPTIĞINIZ HANGİ AMACA HİZMET ORAYA OY VERİYOSUNUZ ANLAMIYORUM GÖZÜNÜZÜ BU KADARMI BÜRÜDÜ CAHİLLİK HER NEYSE BU SÖZÜN ARDINDNA BANLANIRMIYIM BİLMİYORUM AMA KUSURA BAKMAYIN BU KADAR REZİL BİR DURUMDAYKEN ÜLKENİN BİR KISMININ HALİNDNE MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEMELERİNE VE ÜLKE GİDİŞATI İLE İLGİLİ İYİMSER SÖZLER SARF ETMELERİNDEN KAYNAKLI ÇILDIRMIŞ DURUMDAYIM ÜLKE dIŞA BORÇLANIR CEZASINI VATANDAŞ ÇEKER DÖVİZ KURLARI ARTAR CEZASINI VATANDAŞ ÇEKER VE DAHA NE KADAR YÜK KALDIRACAK BU MEMLEKET BELLİ DEĞİL AMA ELBET BİRGÜN BU EŞŞEKTE DAYANAMYIP TÖKEZLİYECEK. yaşasın yeni zamlar...! :S

Arkadaşlar burası siyaset meydanı değil DONANIM HABER. Konu dışına çıkmayalım lütfen.
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osmanefeozkan 7 yıl met@lrock
met@lrock
osmanefeozkan
Orijinalden alıntı: kadirkayikdurmak yok yola devam galiba bu esas onların sloganı ne çalışma azmi bu böyle.
ÜLKEYİ BU HALDE GÖRDÜKÇE BU SÖZÜ KULLANLAR GÖZÜMDE BİRER VATAN HAİNİ GİBİ GÖZÜKÜYOR O KADAR OLUMSUZLUĞA KARŞIN HALA BU KADAR TEPKİSİZLER NE BU KÖRLÜK NEDİR BU YAPTIĞINIZ HANGİ AMACA HİZMET ORAYA OY VERİYOSUNUZ ANLAMIYORUM GÖZÜNÜZÜ BU KADARMI BÜRÜDÜ CAHİLLİK HER NEYSE BU SÖZÜN ARDINDNA BANLANIRMIYIM BİLMİYORUM AMA KUSURA BAKMAYIN BU KADAR REZİL BİR DURUMDAYKEN ÜLKENİN BİR KISMININ HALİNDNE MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEMELERİNE VE ÜLKE GİDİŞATI İLE İLGİLİ İYİMSER SÖZLER SARF ETMELERİNDEN KAYNAKLI ÇILDIRMIŞ DURUMDAYIM ÜLKE dIŞA BORÇLANIR CEZASINI VATANDAŞ ÇEKER DÖVİZ KURLARI ARTAR CEZASINI VATANDAŞ ÇEKER VE DAHA NE KADAR YÜK KALDIRACAK BU MEMLEKET BELLİ DEĞİL AMA ELBET BİRGÜN BU EŞŞEKTE DAYANAMYIP TÖKEZLİYECEK. yaşasın yeni zamlar...! :S

Arkadaşlar burası siyaset meydanı değil DONANIM HABER. Konu dışına çıkmayalım lütfen.

O yazıyı yazanda konu dışından atıfta bulunduğu için bu sözleri etmeye lüzum buldum
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DH Misafiri 7 yıl
iyiki varsın google ..
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alpa07 7 yıl
iyiymiş
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mehmetturk52 7 yıl
Google Earth hizmeti gittikçe ayrıntılı ve mükemmel bir hal alıyor. Böyle giderse yakında ücretli olur diye endişeleniyorum. Kim böyle bir hizmeti ilelebet bedava sunar ki?
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MarlonJD 7 yıl
Seni seviyorum Google..!!!
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techraven 7 yıl
Çok iyi ya, helal olsun
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acmtncy 7 yıl
adamlar çok çalışıyor işte bu yüzden google'ı seviyorum
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Mellkor 7 yıl
Nasi bir data toplama yetenegi bu nerde sakliyorlar nasil yapiyorlar koca dunyayi tek bir firma resmediyor buyuk basari bu konuda google gercekden tebrik ediyorum
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AltairIbnLaAhad 7 yıl
güzel uygulama bence
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