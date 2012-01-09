Google Maps iç mekan navigasyonu CES fuarını da kapsamı alanına aldı

Google'ın popüler harita hizmeti Maps'in sokak görünümü özelliği içerisinde kısa süre önce hayata geçirdiği iç mekan navigasonu kapsamına CES fuarını da ekliyor.





Her yıl Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektroniği CES fuar alanı bu yıl Google tarafından kare kare fotoğraflandı. Fuar alanına gelenler iç mekan navigasyonu sayesinde firmaların stand noktalarını daha kolay tespit ederek zaman kazanacak. Ayrıca Las Vegas kentinin büyük kısmı da sokak görünümü özelliğinin içine dahil edildi.





Google'ın Kasım ayında hayata geçirdiği iç mekan navigasyon özelliği bazı havaalanları, metrolar, outletler gibi dünyanın pek çok ülkesinde önemli binaların içini kroki formatında gösteriyor ve eksen teknolojisi sayesinde bulunduğunuz katı da gösterebiliyor.