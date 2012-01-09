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Google Maps iç mekan navigasyonu CES fuarını da kapsamı alanına aldı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın popüler harita hizmeti Maps'in sokak görünümü özelliği içerisinde kısa süre önce hayata geçirdiği iç mekan navigasonu kapsamına CES fuarını da ekliyor.

Her yıl Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektroniği CES fuar alanı bu yıl Google tarafından kare kare fotoğraflandı. Fuar alanına gelenler iç mekan navigasyonu sayesinde firmaların stand noktalarını daha kolay tespit ederek zaman kazanacak. Ayrıca Las Vegas kentinin büyük kısmı da sokak görünümü özelliğinin içine dahil edildi.

Google'ın Kasım ayında hayata geçirdiği iç mekan navigasyon özelliği bazı havaalanları, metrolar, outletler gibi dünyanın pek çok ülkesinde önemli binaların içini kroki formatında gösteriyor ve eksen teknolojisi sayesinde bulunduğunuz katı da gösterebiliyor.

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oyuncu11790 7 yıl
iç mekanlarda çekmeme sorunu bunu göz önünde bulundurmuşlardır bence
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar CES fuar alanı görebilmek için sadece cep telefonundan mı yararlanabiliyoruz?
yoksa bilgisayarımdan tarayıcımızdan da google maps üzerinden CES fuar alanı gezebiliyor muyuz?
eğer yapabiliyorsak bunu nasıl yapabilirim?
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JohnLord 7 yıl
nokia 3310 ile denersen gps alamazsın tabi @williamBillMunny
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WilliamBillMunny 7 yıl
kapalı mekanda gps çekmez, gsm şebekeleri 3 istasyonun ortak noktasını gösterir, yaklaşıktır, doğru sokağı bile göstermez, kaldı ki kapalı mekan için çok daha tutarsız. hangi kattayız, yüksekliği nasıl tespit ediyor, o tam bir muamma. gerçekten çok merak ettim, nasıl çalıştığını. yoksa kullanıcıdan belli bilgileri girmesi isteniyor! mesela başlarken nerde olduğu filan gibi...
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jibe 7 yıl
mekan için abuk subuk yerlerden konum paylaşma yarışması...
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E_Aydin35 7 yıl
oo gerçekten çok iyi, google'ın özellikleri zaten saymakla bitmez ayrıyeten hergün üstüne bir yenisinin eklenmesi hoş bir durum açıkcası:)
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