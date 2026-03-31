    Google Maps’ten elektrikli araçlara yeni özellik: Akıllı rota ve şarj planlama

    Google Maps, Android Auto destekli 350'den fazla araç için yeni akıllı rota planlama özelliklerini kullanıma sunuyor. Bu sayede uzun yolculuklar daha az stresli hale gelirken, 

    Google Maps, Android Auto destekli 350’den fazla araç için yeni akıllı rota planlama özelliklerini kullanıma sundu. Bu sayede uzun yolculuklar daha az stresli hale gelirken, sürücülerin şarj istasyonu bulmak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapma gereksinimi ortadan kalkıyor.

    Akıllı rota özelliği nasıl etkinleştirilir?

    Bu özellikleri kullanabilmek için kullanıcıların araçlarını Google Maps’e eklemesi gerekiyor. Bunun için uygulamayı açıp profil bölümüne girerek Ayarlar kısmından “Araçlarınız” menüsüne ulaşmaları, ardından “Elektrikli” seçeneğini seçip araç marka ve modelini eklemeleri yeterli. Bu bilgiler eklendikten sonra Google Maps, araç verilerini kullanarak çeşitli ayrıntıları hesaplıyor. Örneğin bir rota oluşturduğunuzda, yolculuk boyunca tahmini batarya tüketimini hesaplayabiliyor.

    Kullanıcılar mevcut batarya seviyesini girdiği takdirde daha gelişmiş özellikler devreye giriyor. Bunlar arasında önerilen şarj durakları, varış noktasındaki tahmini batarya seviyesi ve şarj süresine göre güncellenmiş tahmini varış süresi bulunuyor. Ayrıca, varışta ne kadar batarya kalmasını istediğinizi seçebileceğiniz bir seçenek de mevcut.

    Google’a göre bu tahminler, yapay zeka ve gelişmiş enerji modelleri sayesinde mümkün oluyor. Sistem, aracın ağırlığı ve batarya kapasitesi gibi teknik verileri, anlık trafik bilgileri, yol eğimi ve hava durumu gibi faktörlerle birlikte analiz ediyor. Bu da sürücülerin rota ve şarj planlamasını önceden düşünmeden, daha bilinçli şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor.

    Yeni özellikler şimdilik ABD’de kullanıma sunulmuş durumda ve toplamda 16 markayı destekliyor. Bu markalar arasında Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota ve Volkswagen yer alıyor. İlerleyen dönemde daha fazla markanın da desteklenmesi bekleniyor.

    halogen666 5 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

