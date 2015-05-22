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Google "Nesnelerin İnterneti" için yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

4 yıl
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google
 
Yakın gelecek içerisinde "Nesnelerin inteneti" kavramının tam olarak hayata geçmesi bekleniyor. Kısaca açıklamak gerekirse nesnelerin interneti çevremizdeki bir çok nesnenin internete bağlanarak birbirleriyle haberleşmesi durumudur. Bu durum günümüzde birbiriyle haberleşebilecek bir çok nesne olmasıyla, insan hayatını kolaylaştırmak için önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Son gelen iddialar ise Google'ın da nesnelerin interneti için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde. Şirketin önümüzdeki yıllarda akıllı hale gelecek nesneler için "Brillo" adında bir işletim sistemi hazırladığı iddia ediliyor. Akıllı kilitler, termostatlar ve aydınlatma sistemleri için kullanılabilecek işletim sistemi 32 veya 64 MB bellek ihtiyacı duyacak.

İddialara doğruysa Google gibi büyük bi yazılım şirketi bu konuda önemli bir adım atmış olacak. Microsoft'un da Windows 10 ile birlikte nesnelerin internetine destek vermesi bu pazardaki rekabeti körükleyecek gibi gözüküyor. Yeni nesnelerin inteneti işletim sisteminin ünümüzdeki hafta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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DH Misafiri 4 yıl
gooogle yaparsa kasar o işletim sistemi bence bulaşmasın apple da bulaşmasın başka biri yapsın
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ardabeyim 4 yıl
Geçen mart ayında İzmir'de Türkiye İnovasyon Haftasına Kevin Ashton gelmişti. Kendisi nesnelerin internetinin isim babasıymış ve bize bundan bahsetti. Kevin beyin yaklaşık 1 saatlik konuşmasının ardından -kendi kanımca vardığım- nesnelerin interneti olayının büyük bir balon olduğu sonucunu kendisi de tekrar onaylamama yardımcı oldu.
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CooL_ROMEO 4 yıl
5G ile IOT gerçek olacak , biz de bakacaz böle bizde 4.5 g var ihi diyip kandıracaz kendimizi . Alt yapı kaçı destekliyor bizde bilen var mı ? 300mps mi yoksa 450mps mi ?
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1BilimAdamı 4 yıl
Bunuda kaçırdık
hala pardus geliştirmeye devam edek biz
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Sektör nesnelerin internetine doğru gidiyor.
Mobil işletim sistemlerin fazla olmasını isterdim.
Burada ise tam tersine gidiyor.
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Virinom 4 yıl
catlion
microosftun geliştirdiği windows 10 bunu destekliyor zaten

Aynen hocam Windows 10 IoT özellikle Raspberry Pi desteği sayesinde oldukça popüler olacak bence. Ama geliştiricilere ne vaad ediyor onu incelemek lazım.
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catlion 4 yıl
microosftun geliştirdiği windows 10 bunu destekliyor zaten
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byturkuaz 4 yıl
isin isice b... cikti bakalim neler olacak.. hersey akilli olursa biz bos durarak ge.. olcaz
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WB 4 yıl
Bu teknoloji isi hakkaten basimiza isler acacak gunun birinde
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