Google "Nesnelerin İnterneti" için yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

Yakın gelecek içerisinde "Nesnelerin inteneti" kavramının tam olarak hayata geçmesi bekleniyor. Kısaca açıklamak gerekirse nesnelerin interneti çevremizdeki bir çok nesnenin internete bağlanarak birbirleriyle haberleşmesi durumudur. Bu durum günümüzde birbiriyle haberleşebilecek bir çok nesne olmasıyla, insan hayatını kolaylaştırmak için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Son gelen iddialar ise Google'ın da nesnelerin interneti için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde. Şirketin önümüzdeki yıllarda akıllı hale gelecek nesneler için "Brillo" adında bir işletim sistemi hazırladığı iddia ediliyor. Akıllı kilitler, termostatlar ve aydınlatma sistemleri için kullanılabilecek işletim sistemi 32 veya 64 MB bellek ihtiyacı duyacak.



İddialara doğruysa Google gibi büyük bi yazılım şirketi bu konuda önemli bir adım atmış olacak. Microsoft'un da Windows 10 ile birlikte nesnelerin internetine destek vermesi bu pazardaki rekabeti körükleyecek gibi gözüküyor. Yeni nesnelerin inteneti işletim sisteminin ünümüzdeki hafta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.