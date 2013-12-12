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Google Nexus 5, Ocak ayında Türkiye'de satışa sunuluyor

5 yıl
6,6b
1
119
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Nexus 5, Ocak ayında Türkiye'de satışa sunuluyor
Google'ın yeni telefonu Nexus 5'in ülkemizdeki satış tarihine ilişkin bilgilere ulaştık. LG'ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz haberlere göre Nexus 5, Ocak ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Aynı Nexus 4 modelinde olduğu gibi üretimini ve dağıtımını LG'nin üstlendiği yeni telefonun, ülkemizde nasıl bir fiyatlandırma ile sunulacağı ise merak konusu. 
LG G2'nin bugün 1400TL seviyesinden bulunabildiğini dikkate aldığımızda,  bir Google cihazı  olarak fiyat agresif olarak çıkan Nexus 5'in, donanım olarak ta geriden takip ettiği G2'ye kıyasla daha düşük bir fiyatla raflara girmesi beklenebilir fakat son sözü yie LG tarafı söyleyecek, Nexus 5 daha mı ucuz olacak yoksa benzer fiyattan mı çıkacak bunu bekleyip göreceğiz.
4.95-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Nexus 5, Snapdragon 800 işlemcisinden ve 2GB RAM'dan gücünü alıyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile sunulan telefonda, microSD kart desteği ise bulunmuyor. 2300mAh kapasiteli ile özellikle pil tarafında hayalkırıklığı yaşatan cihaz, kamera performansıyla da eleştri toplamış, Google geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme ile kamera performansını geliştirmişti.
Nexus 5'in Türkiye serüveni hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. 

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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
LG'nin Günahı Yokki.Ölücüler Fiyatları Yine Dayandırır 1.600 TL'lere.Bir Önceki Neslin Teknosa Fiyatını Gördük.200 $ Maliyet,950 $ Satış.
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serter33 5 yıl ssbrutality
ssbrutality

LG'nin Günahı Yokki.Ölücüler Fiyatları Yine Dayandırır 1.600 TL'lere.Bir Önceki Neslin Teknosa Fiyatını Gördük.200 $ Maliyet,950 $ Satış.

Ölücü, malın fiyatını düşüren,yok pahasına alan kişilerdir. yanlış bir kullanım olmuş:)

Nexus 5 diğer telefonlar gibi tüm ülkelerde aynı anda çıkmadığı için artık gelmesi pek anlam ifade etmez.
Ocak ayını bekledikten sonra birde 1 ay kadar telefonun şişirilmiş fiyatının inmesini bekleyene kadar zaten şubat ayı biter.O zamana kadar mobil dünya kongresinde tüm markalar yeni ürünlerini tanıtmış olurlar.Tanıtımdan da 1 ay sonra dağıtıma geçerler.
Nexus 5 in fiyatı daha da geriler ve eski konuma düşer.Yani özetle şimdi alınacak bir nexus'un donanım güncelliği 3-4 ay kadar iken mart ayında alınacak yeni jenerasyon bir telefonun donanım güncelliği 10-12 ay olacaktır.Artık doyan pazar ve piyasa koşullarından ötürü firmalarda çok yüksek fiyatlar çekemeyecekler bence. Gnex kullanıcısı olarak nexus 5 ve android kitkat beklentilerimin bir hayli altında kaldı.G2 nin fiyatı düşünüldüğünde Nexus 5 in ederi 1000tl yi geçemez.
ssbrutalityLG'nin Günahı Yokki.Ölücüler Fiyatları Yine Dayandırır 1.600 TL'lere.Bir Önceki Neslin Teknosa Fiyatını Gördük.200 $ Maliyet,...
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zwanzig 5 yıl
G2 varken bu arada ciddi bir fiyat farkı olmadıkça telefonu almam arkadaş
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conifonteyn 5 yıl
1400TL ABD fiyatinin tam 2 kati. "ucuz yee bu" diyenlere daha da buyuk yagli kazik mustehak aslinda.
Hadi 1000 lira olsa normal olur yine
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depeche35 5 yıl conifonteyn
Katılmakla beraber onu da boşver....
Adamlar 16gb ( En az tercih edilecek modeli ) önce satışa sunuyor dalga geçiyorlar.
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foz54 5 yıl conifonteyn
conifonteyn
1400TL ABD fiyatinin tam 2 kati. "ucuz yee bu" diyenlere daha da buyuk yagli kazik mustehak aslinda.
Hadi 1000 lira olsa normal olur yine

Google play fiyatıyla değerlendirmek yanlış.

Avrupa fiyatlarına bakın 16gb ebay uk £300, mediamarkt.de 400€ ve ABD bestbuy fiyatı 500$ yani yaklaşık 1180 TL yapıyor. Ülkemizdeki vergiler malum üstüne teknosa farkı gelince fiyat pahalı ama süpriz değil bundan önceki nexuslar da böyleydi sonrakiler de böyle olacak . keşke play store Türkiye'de de açık olsaydı uygun fiyattan faydalanırdık.

ebay.co.uk/...

m.mediamarkt.de/...

bestbuy.com/...

m.akakce.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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incorsn 5 yıl
Yahu ne acsiniz, en ucuza en kaliteli mali satmaya calisan firma lg ve siz hala pahali diye laf ediyorsunuz. Telefon gelmis 1399 tl ye daha ne istiyorsunuz. Vergiler zaten cok yuksek. 1399 a bu telefona fazla diyorsaniz gidin baska markalara bakin bakalim hangi telefonu alabileceksiniz. Nexus 5s haruc butun cihazlari tokatlar performansiyla
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Guaire 5 yıl
1399 16GB versiyonudur herhalde. Pahalı, ama Teknosa olduğu için pahalı olması normal.

İlerde Teknosa dışında daha ucuza bulunabilir belki G2 gibi.

Vergi oranlarını ve (Google Store dışındaki) yurtdışı fiyatlarını bilmesek yutacağız. KDV ve ÖTV'den başka bir de TTV var herhalde. (Teknosa Tüketim Vergisi.)
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Anjeliqué 5 yıl
1399 lira siyah ve beyaz secenegi var teknosa fiyati magazalara dagitimi henuz yapilmadi fiyat bilgisi oracle'a girdi
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incorsn 5 yıl
Yahu ne acsiniz, en ucuza en kaliteli mali satmaya calisan firma lg ve siz hala pahali diye laf ediyorsunuz. Telefon gelmis 1399 tl ye daha ne istiyorsunuz. Vergiler zaten cok yuksek. 1399 a bu telefona fazla diyorsaniz gidin baska markalara bakin bakalim hangi telefonu alabileceksiniz. Nexus 5s haruc butun cihazlari tokatlar performansiyla
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cgty89 5 yıl incorsn
incorsn

Yahu ne acsiniz, en ucuza en kaliteli mali satmaya calisan firma lg ve siz hala pahali diye laf ediyorsunuz. Telefon gelmis 1399 tl ye daha ne istiyorsunuz. Vergiler zaten cok yuksek. 1399 a bu telefona fazla diyorsaniz gidin baska markalara bakin bakalim hangi telefonu alabileceksiniz. Nexus 5s haruc butun cihazlari tokatlar performansiyla

aynen katılıyorum hocam.yeni yılla birlikte telefondan alınan vergilerde arttı.bu kadar vergi varken bu donanıma bu telefon çok iyi bencede.hala s3 one x gibi telefonlara 1000-1100 tl verilirken bu telefonun çıkış fiyatı gayet normal.
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edgar1899 5 yıl
1200den piyasaya girer n11den puan çek felan 1000 tl ve altına alabiliriz.
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Guest-41635B9FE 5 yıl
Ne Zaman Gelecek , Ocakta Oldu.
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clubbermantis 5 yıl
sade ve şık... tasarım olarak çok hoş.. batarya ve kamera biraz can sıkıcı olsada g2 ile fiyat performans karşılaştırmasıyla fiyatının 1000 tl den fazla olacağını düşünmüyorum .ha kitkat derseniz zaten Türkiye de satışı geç oldu insanların umurlarında olur mu bilmem.yani nexus 5 i 2014 ün yeni telefonlarıyla karşılaştırmak daha mantıklı gibi
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cavemanturk 5 yıl
beyazı için yorumunuz?
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DH Misafiri 5 yıl
Gittigidiyorda 1299 tlye satılmaya başlamış üstelik world karta 100 tl puan veriomuş
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DH Misafiri 5 yıl
Google ve LG kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmayacağına eminim.
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Aty. 5 yıl
ispanyadan kuzenim geldi iphone 4si çalındığı için 350 dolara nexus 5 almış ben çok beğendim kitkat rom atmış.kamerası çok iyi değil şarjıda bir gün yetiyor dedi gayet stabil bir telefon.kendisi iphone 'un çalındığına sevinsem mi bilemedim iphonedan sonra çok memnununum diyor f/p olarak almış tabi orada fiyat farklı olduğu için mantıklı bence.benimde aklımda lumia 1520 var ama eğer uygun fiyata gelirse bunu alabilirim
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mttzn 5 yıl Aty.
Dostum en yüksek fiyatla çıkacak olan model olarak bekleniyor 1520 1020 2000e çıktı 1520yi sen düşün
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1100 tl den aşağı gelmezse bi anlamı kalmaz
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