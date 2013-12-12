Google Nexus 5, Ocak ayında Türkiye'de satışa sunuluyor

Google'ın yeni telefonu Nexus 5'in ülkemizdeki satış tarihine ilişkin bilgilere ulaştık. LG'ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz haberlere göre Nexus 5, Ocak ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Aynı Nexus 4 modelinde olduğu gibi üretimini ve dağıtımını LG'nin üstlendiği yeni telefonun, ülkemizde nasıl bir fiyatlandırma ile sunulacağı ise merak konusu.

LG G2'nin bugün 1400TL seviyesinden bulunabildiğini dikkate aldığımızda, bir Google cihazı olarak fiyat agresif olarak çıkan Nexus 5'in, donanım olarak ta geriden takip ettiği G2'ye kıyasla daha düşük bir fiyatla raflara girmesi beklenebilir fakat son sözü yie LG tarafı söyleyecek, Nexus 5 daha mı ucuz olacak yoksa benzer fiyattan mı çıkacak bunu bekleyip göreceğiz.

4.95-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Nexus 5, Snapdragon 800 işlemcisinden ve 2GB RAM'dan gücünü alıyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile sunulan telefonda, microSD kart desteği ise bulunmuyor. 2300mAh kapasiteli ile özellikle pil tarafında hayalkırıklığı yaşatan cihaz, kamera performansıyla da eleştri toplamış, Google geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme ile kamera performansını geliştirmişti.

Nexus 5'in Türkiye serüveni hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.