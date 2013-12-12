Google Nexus 5, Ocak ayında Türkiye'de satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın yeni telefonu Nexus 5'in ülkemizdeki satış tarihine ilişkin bilgilere ulaştık. LG'ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz haberlere göre Nexus 5, Ocak ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Aynı Nexus 4 modelinde olduğu gibi üretimini ve dağıtımını LG'nin üstlendiği yeni telefonun, ülkemizde nasıl bir fiyatlandırma ile sunulacağı ise merak konusu.
LG G2'nin bugün 1400TL seviyesinden bulunabildiğini dikkate aldığımızda, bir Google cihazı olarak fiyat agresif olarak çıkan Nexus 5'in, donanım olarak ta geriden takip ettiği G2'ye kıyasla daha düşük bir fiyatla raflara girmesi beklenebilir fakat son sözü yie LG tarafı söyleyecek, Nexus 5 daha mı ucuz olacak yoksa benzer fiyattan mı çıkacak bunu bekleyip göreceğiz.
4.95-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Nexus 5, Snapdragon 800 işlemcisinden ve 2GB RAM'dan gücünü alıyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile sunulan telefonda, microSD kart desteği ise bulunmuyor. 2300mAh kapasiteli ile özellikle pil tarafında hayalkırıklığı yaşatan cihaz, kamera performansıyla da eleştri toplamış, Google geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme ile kamera performansını geliştirmişti.
Nexus 5'in Türkiye serüveni hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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Ölücü, malın fiyatını düşüren,yok pahasına alan kişilerdir. yanlış bir kullanım olmuş:)
Nexus 5 diğer telefonlar gibi tüm ülkelerde aynı anda çıkmadığı için artık gelmesi pek anlam ifade etmez.
Ocak ayını bekledikten sonra birde 1 ay kadar telefonun şişirilmiş fiyatının inmesini bekleyene kadar zaten şubat ayı biter.O zamana kadar mobil dünya kongresinde tüm markalar yeni ürünlerini tanıtmış olurlar.Tanıtımdan da 1 ay sonra dağıtıma geçerler.
Nexus 5 in fiyatı daha da geriler ve eski konuma düşer.Yani özetle şimdi alınacak bir nexus'un donanım güncelliği 3-4 ay kadar iken mart ayında alınacak yeni jenerasyon bir telefonun donanım güncelliği 10-12 ay olacaktır.Artık doyan pazar ve piyasa koşullarından ötürü firmalarda çok yüksek fiyatlar çekemeyecekler bence. Gnex kullanıcısı olarak nexus 5 ve android kitkat beklentilerimin bir hayli altında kaldı.G2 nin fiyatı düşünüldüğünde Nexus 5 in ederi 1000tl yi geçemez.