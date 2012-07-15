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Google Nexus 7'ye yoğun talep; stoklar tükendi

6 yıl
32,9b
1
109
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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13 Temmuz itibariyle son kullanıcıyla buluşan Nexus 7’yi almak isteyip de hala almamış olanlar için kötü haber; Nexus 7 pazara beklendiğinden çok daha hızlı giriş yaptı.
Google ve Asus imzası taşıyan Nexus 7’yi Google Play Store üzerinden satın alanlar 13 Temmuz’dan itibaren yeni tabletleriyle oynamaya başlarken; almamış olanlar ise stok sıkıntısıyla karşı karşıya. Reuters’e konuşan GameStop yetkilileri, Cuma günü itibariyle kendilerine ayrılan ilk iki partiyi tamamen sattıklarını açıklarken;  ülkenin önde gelen perakende mağazalarından Sam’s Club ve Staples, sitelerinden Nexus 7’nin stoklarının tükendiği bilgisine yer verdi.  Stoklarda yaşanan bu sıkıntının ne zaman giderileceği net olarak şimdilik belli değil ancak, GameStop, üçüncü parti için ancak Ağustos ayını işaret ediyor.
Google’ın başkanı Eric Schmidt, Alley & Company’nin teknoloji konferasında, Nexus 7’nin ön satışa sunulduğu ilk gün inanılmaz yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade etmişti.


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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
oltanoltan
Ucuz olcunca insanlar saldırıyor iyi mi kötü mü diye bakmadan.

HEM KALİTE HEMDE UCUZ OLUNCA SALDIRIYOR İNSANLAR
1 Yanıt Yanıtla +26
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darkaura 6 yıl
kaliteli mal + ucuz fiyat = satis patlamasi
gayet normal bir durum. ama sd kartda yaptiklari cakallik gozden kacmiyor. sd kart slotu koymayarak insanlari 16gb 250$lik modele yonlendiriyorlar. 8gb model ile 5$ maliyet farki var ama etiket fiyatlari 50$ fark ediyor. neyse bu kadar ucuz sattiklari bir urunde hos gormek gerek.
kaliteli mal + ucuz fiyat = satis patlamasigayet normal bir durum. ama sd kartda yaptiklari cakallik gozden kacmiyor. sd kart slotu koymayarak insanlari 16g...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Anarkos 6 yıl
Ağustos ayındaki parti satışa çıkınca alacağım. Yeni İpad alacak param yok, dandirik bir tablet almak yerine hiç almamayı tercih etmiştim. Ama Nexus 7 şu vakte kadar tanıtılmış ve çıkmış en iyi android table. Üstelik fiyatı da çok uygun. Üstelik videolarda görüldüğü üzere android tabletlere has olan ağırlık epeyce azalmış. Ben şimdi kenara para koymaya başlayayım bir sonraki nesil ipad alırım artık derken ilaç gibi geldi. Sadece android tabletlere sövmek için bu başlığa girenleri de anlamıyorum. Bir marka, bir eşyayla nasıl bu kadar bütünleştirip gözleri kapatıp saldırganlaşıyorsunuz diğerlerine anlamıyorum.
Ağustos ayındaki parti satışa çıkınca alacağım. Yeni İpad alacak param yok, dandirik bir tablet almak yerine hiç almamayı tercih etmiştim. Ama Nexus 7 şu vakte...
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1 Avatar
mesona 6 yıl
rizeli arkadasim 400£ dedigin ipad 4g limi degil mi? hafizasi kac gb? eger 16 gb wifi modeli ise Türkiyede 1150 tl civarlarinda fiyati. ben nexus 7 8gb lik olaninin 550 tl civarlarinda 16gb olanininda 650 tl civarlarinda ulkemizde satilacagini dusunuyorum.
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Angamaite 6 yıl
Ya bu fanboylar çok garip insanlar.Cidden komplekslisiniz.Heralde "2000 lira verdik en iyisi bizimki!!!!! 500 liralık tablet bizimkinden iyi olamaz!!!!" düşüncesiyle bütün konulara ipad en iyisi iphone en iyisi yazıyorlar.S3 için araştırma yapıyorsun bu aptal fanboylar çıkıyor "4s daha iyiiiii!!!!" yazıyorlar.One X e bakıyorsun onda da durum bu.Arkadaşım iphone araştırsam o konulara bakmam zaten sizin zorunuz nedir? O kadar para vermişsiniz tamam ama aynı fiyata sizinkinden güzel ürünler var kabul edin şunu.Eziklikten öleceksiniz
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mateacher 6 yıl
türkiyeye kolay kolay gelmez kazık fiyatlara var 850-900 tl arası, tablet iyiymiş yalnız amerika fiyatına göre giriş seviyesinde harikalar yaratmış, çok rahat alınıp kullanılabilir keşke bizdede o fiyatlardan olsa. Tablette android tavsiye edilmez pek ama google'ın kendi tableti olunca isler degisiyor .
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Tatoo06 6 yıl
Beyler bu 3. posta çıkmışmıdır haberi olan var mı?
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nurettinaz 6 yıl
Bende dahil bir cok insanin google in ayiptir soylemesi pislik uretmesi durumunda bile arastirma yapmadan dusunmeden alacagi gozonune alindiginda nexus stoklarinin tukenmesi gercekten cok normal google tuketicinin begenisini en onemliside guvenini kazanmis bir sirket umarim bu guven hicbir zaman sarsilmaz.
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schaco 6 yıl
Tablet alacaklara birkaç öneride bulunayım...
Öncelikle almayı düşündükleri tableti ellerine alarak incelemelerini öneririm,
Kullanıcı yorumlarını okuyunuz (forumda güvenilir olan kullanıcıların yorumlarına itibar edin, forumda Apple ve samsungun funlarının yazdıkları taraflı yazılanlara itibar etmeyiniz)
Tabletten beklentilerinizi belirleyip bu beklentilerinizi belirleyecek tablete yöneliniz,
Bütçenize uygun olanı tercih edin ama butcenize uygun tablet beklentilerinizi karşılamıyorsa tablet alma planınızı bir müddet daha erteleyiniz.

Bence en önemlisi tableti elinize alıp incelemeniz, uzun süre forumu takip ettikten sonra samsung p1000 almaya karar vermiştim. (elimde iki adet samsungun telefon olması nedeniyle samsungtan memun biri olarak) Tableti elime aldığımda dokunma hassasiyetinin iPad 2 ile karşılaştırıldığında hicte iyi olmadıgını farkettim, sürekli elinizin altında bulunacak bir tabletin dokunma hassasiyetinin iyi olmaması beni samsung p1000den uzaklaştırmıştı, 200 tl daha fazla verip iPad 2 aldım. İyiki her iki tableti aynı anda elime alıp karşılaştırmıştım, sonrasında iPad 2yi test edince pişman olurdum herhalde...

Nexus 7 alacaklara önerim bekleyin Türkiyeye gelsin elinizle tableti test edin beğenirseniz öyle alın...
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norton772 6 yıl schaco
schaco

Tablet alacaklara birkaç öneride bulunayım...
Öncelikle almayı düşündükleri tableti ellerine alarak incelemelerini öneririm,
Kullanıcı yorumlarını okuyunuz (forumda güvenilir olan kullanıcıların yorumlarına itibar edin, forumda Apple ve samsungun funlarının yazdıkları taraflı yazılanlara itibar etmeyiniz)
Tabletten beklentilerinizi belirleyip bu beklentilerinizi belirleyecek tablete yöneliniz,
Bütçenize uygun olanı tercih edin ama butcenize uygun tablet beklentilerinizi karşılamıyorsa tablet alma planınızı bir müddet daha erteleyiniz.

Bence en önemlisi tableti elinize alıp incelemeniz, uzun süre forumu takip ettikten sonra samsung p1000 almaya karar vermiştim. (iki adet samsungun telefon olması nedeniyle samsungtan memun biri olarak) Tableti elime aldığımda dokunma hassasiyetinin iPad 2 ile karşılaştırıldığında hicte iyi olmadıgını farkettim, sürekli elinizin altında bulunacak bir tabletin dokunma hassasiyetinin iyi olmaması beni samsung p1000den uzaklaştırmıştı, 200 tl daha fazla verip iPad 2 aldım. İyiki her iki tableti aynı anda elime alıp karşılaştırmıştım, sonrasında iPad 2yi test edince pişman olurdum herhalde...

Nexus 7 alacaklara önerim bekleyin Türkiyeye gelsin elinizle tableti test edin beğenirseniz öyle alın...

dedikleriniz kısmen doğru olmakla birlikte p1000 nispeten eski bir tablet ve üstelik üzerinde hangi sürüm yüklü buna bağlı olarak çok daha farklı olabilen bir tablet. samsung'un yeni çıkarttığı tabletler çok daha iyi. tabii bu ipad'in iyi bir tablet olduğu gerçeğini değiştirmez ama yeni android tabletler de gayet iyi, sadece bunu belirtmek istedim.
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Joyeux 6 yıl
Turkiyeye kesin demem ama cok büyük ihtimal gelir
700 un yukarısına satılmaz 8GB fiyatı bir de nexuslarda 3G seçeneği yok diye biliyordum ben
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winierto 6 yıl
Nexus 7 de 3G yok ama olmasa kaç yazar devletin aldığı resmi olmayan bir Marka vergisi var hepimizin bildiği gibi fiyatı ikiye katlıyabiliyorlar (bkz: ASUSPS3, Xbox, Apple ürünleri, Samsung ürünleri, HTC ürünleri... kısaca uluslar arası ün yapmış her marka her marka.) o yüzden o3 ün teklifi fena değil
çünkü zaten 5 tane getirecek daha çok getirebilseydi eminim oda daha düşük bir fiyata satardı ama devlet yine sağ olsun aynı üründen en fazla 2 tane yasası yüzünden
olmuyor
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Secteria 6 yıl
BEYLER BEN İNGİLTEREDEYIM 550 liraya 16 gb Aldım Tablet Çok güzel Akıcı Sabah elime alıp akşam bırakıyorum film izlemesi başka keyifli ama türkiyeye 16 gb 700 tl 8 gb 600 tl den gelicek diye haberler var
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winierto 6 yıl
Nexus 7 de 3G yok ama olmasa kaç yazar devletin aldığı resmi olmayan bir Marka vergisi var hepimizin bildiği gibi fiyatı ikiye katlıyabiliyorlar (bkz: ASUS PS3, Xbox, Apple ürünleri, Samsung ürünleri, HTC ürünleri... kısaca uluslar arası ün yapmış her marka her marka.) o yüzden o3 ün teklifi fena değil
çünkü zaten 5 tane getirecek daha çok getirebilseydi eminim oda daha düşük bir fiyata satardı ama devlet yine sağ olsun aynı üründen en fazla 2 tane yasası yüzünden
olmuyor
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Secteria 6 yıl
Evet Arkadaşlar Stoklara Nexus 7 Gelmiş Yani Dağıtımı Yapılmış kapış kapış gidoyo acele edin.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu konuda Google'ın yapması gereken üretim konusunda tek firma ile sınırlı kalmayıp başka firmalarla da işbirliğine gitmek.
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NowOrN3wer 6 yıl
Turkiyeye nezaman gelir
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