Google Nexus 7'ye yoğun talep; stoklar tükendi

13 Temmuz itibariyle son kullanıcıyla buluşan Nexus 7’yi almak isteyip de hala almamış olanlar için kötü haber; Nexus 7 pazara beklendiğinden çok daha hızlı giriş yaptı.

Google ve Asus imzası taşıyan Nexus 7’yi Google Play Store üzerinden satın alanlar 13 Temmuz’dan itibaren yeni tabletleriyle oynamaya başlarken; almamış olanlar ise stok sıkıntısıyla karşı karşıya. Reuters’e konuşan GameStop yetkilileri, Cuma günü itibariyle kendilerine ayrılan ilk iki partiyi tamamen sattıklarını açıklarken; ülkenin önde gelen perakende mağazalarından Sam’s Club ve Staples, sitelerinden Nexus 7’nin stoklarının tükendiği bilgisine yer verdi. Stoklarda yaşanan bu sıkıntının ne zaman giderileceği net olarak şimdilik belli değil ancak, GameStop, üçüncü parti için ancak Ağustos ayını işaret ediyor.

Google’ın başkanı Eric Schmidt, Alley & Company’nin teknoloji konferasında, Nexus 7’nin ön satışa sunulduğu ilk gün inanılmaz yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade etmişti.



