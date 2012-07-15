Google Nexus 7'ye yoğun talep; stoklar tükendi

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13 Temmuz itibariyle son kullanıcıyla buluşan Nexus 7’yi almak isteyip de hala almamış olanlar için kötü haber; Nexus 7 pazara beklendiğinden çok daha hızlı giriş yaptı.
Google ve Asus imzası taşıyan Nexus 7’yi Google Play Store üzerinden satın alanlar 13 Temmuz’dan itibaren yeni tabletleriyle oynamaya başlarken; almamış olanlar ise stok sıkıntısıyla karşı karşıya. Reuters’e konuşan GameStop yetkilileri, Cuma günü itibariyle kendilerine ayrılan ilk iki partiyi tamamen sattıklarını açıklarken; ülkenin önde gelen perakende mağazalarından Sam’s Club ve Staples, sitelerinden Nexus 7’nin stoklarının tükendiği bilgisine yer verdi. Stoklarda yaşanan bu sıkıntının ne zaman giderileceği net olarak şimdilik belli değil ancak, GameStop, üçüncü parti için ancak Ağustos ayını işaret ediyor.
Google’ın başkanı Eric Schmidt, Alley & Company’nin teknoloji konferasında, Nexus 7’nin ön satışa sunulduğu ilk gün inanılmaz yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade etmişti.
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HEM KALİTE HEMDE UCUZ OLUNCA SALDIRIYOR İNSANLAR
gayet normal bir durum. ama sd kartda yaptiklari cakallik gozden kacmiyor. sd kart slotu koymayarak insanlari 16gb 250$lik modele yonlendiriyorlar. 8gb model ile 5$ maliyet farki var ama etiket fiyatlari 50$ fark ediyor. neyse bu kadar ucuz sattiklari bir urunde hos gormek gerek.