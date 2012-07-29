Google, Nexus cihazları için Android 4.1 Jelly Bean yazılım dosyalarını internette yayınladı

Haber Editörü
Google I/O 2012 konferansında resmiyet kazanan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, bir süredir Nexus serisi cihazlar ile Motorola XOOM için dağıtılıyor. Her sürümde olduğu gibi Google, yeni yazılımın imaj formatındaki dosyalarını geliştirici sitesinde yayınladı.
Samsung Nexus S, Galaxy Nexus, ASUS Nexus 7 ve bazı operatör/bölgesel modellerini kapsayan Jelly Bean imaj dosyalarına, cihazınızı Bootloader ve Recovery de dahil olmak üzere tamamen orijinal hale çevirmek istediğinizde başvurabilirsiniz. Ancak daha önce böyle bir yükleme işlemi gerçekleştirmediyseniz detaylı bir araştırma yapmadan imaj dosyasını aygıtınıza kurmamanızı öneririz. Modellere göre yayınlanan imajlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Nexus S "soju" (Uluslararası versiyon, I9020T ve I9023 için) - Android 4.1.1 Jelly Bean JRO03E
- Nexus S "sojua" (I9020a) - Android 4.1.1 Jelly Bean JRO03E
- Galaxy Nexus "yakju" (maguro, GSM/HSPA+) - Android 4.1.1 Jelly Bean JRO03C
- Galaxy Nexus "takju" (maguro, GSM/HSPA+) Android 4.1.1 Jelly Bean JRO03C, Google Wallet içerir.
- Nexus 7 "nakasi" - Android 4.1.1 Jelly Bean JRO03D
Google sunucuları üzerinden indirebileceğiniz dosyalar hakkında daha fazla detaya ve Gingerbread, Ice Cream Sandwich sürümlü diğer dosyalara Google Developers sitesinden erişebilirsiniz. Fabrika imajlarının yayınlanması, geliştiriciler için oldukça sevindirici bir gelişme. Yakında Nexus S, Galaxy Nexus ve Nexus 7 için çok daha başarılı Custom ROM'ların çıkış yapacağını söyleyebiliriz.
Henüz Nexus S "sojuk" (Kore versiyonu, m200), Nexus S 4G "sojus" (Sprint operatörlü, d720) ve Verizon Galaxy Nexus "mysid" (toro, CDMA/4G LTE) modelleri için Jelly Bean güncellemesi yayınlanmadı. Bölgesel ve operatör ürünleri oldukları için yeni yazılımın ulaşması birkaç ay bile sürebilir.
https://developers.google.com/android/nexus/images Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam gibi fiyattan satsalar herkes nexus alacak da, 350 $'lık galaxy nexus ülkemizde hala 1400 tl'den satılıyor, devletimiz var olsun(!)