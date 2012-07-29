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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Nexus cihazları için Android 4.1 Jelly Bean yazılım dosyalarını internette yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
1
28
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google I/O 2012 konferansında resmiyet kazanan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, bir süredir Nexus serisi cihazlar ile Motorola XOOM için dağıtılıyor. Her sürümde olduğu gibi Google, yeni yazılımın imaj formatındaki dosyalarını geliştirici sitesinde yayınladı.
Samsung Nexus S, Galaxy Nexus, ASUS Nexus 7 ve bazı operatör/bölgesel modellerini kapsayan Jelly Bean imaj dosyalarına, cihazınızı Bootloader ve Recovery de dahil olmak üzere tamamen orijinal hale çevirmek istediğinizde başvurabilirsiniz. Ancak daha önce böyle bir yükleme işlemi gerçekleştirmediyseniz detaylı bir araştırma yapmadan imaj dosyasını aygıtınıza kurmamanızı öneririz. Modellere göre yayınlanan imajlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Google sunucuları üzerinden indirebileceğiniz dosyalar hakkında daha fazla detaya ve Gingerbread, Ice Cream Sandwich sürümlü diğer dosyalara Google Developers sitesinden erişebilirsiniz. Fabrika imajlarının yayınlanması, geliştiriciler için oldukça sevindirici bir gelişme. Yakında Nexus S, Galaxy Nexus ve Nexus 7 için çok daha başarılı Custom ROM'ların çıkış yapacağını söyleyebiliriz.
Henüz Nexus S "sojuk" (Kore versiyonu, m200), Nexus S 4G "sojus" (Sprint operatörlü, d720) ve Verizon Galaxy Nexus "mysid" (toro, CDMA/4G LTE) modelleri için Jelly Bean güncellemesi yayınlanmadı. Bölgesel ve operatör ürünleri oldukları için yeni yazılımın ulaşması birkaç ay bile sürebilir. 

https://developers.google.com/android/nexus/images Yorum Yaz
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rainhard 7 yıl en beğenilen
birdahaki telefonum kesinlikle nexus serisinden olacak.
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playmaker10 7 yıl
rainhard
birdahaki telefonum kesinlikle nexus serisinden olacak.

Adam gibi fiyattan satsalar herkes nexus alacak da, 350 $'lık galaxy nexus ülkemizde hala 1400 tl'den satılıyor, devletimiz var olsun(!)
rainhardbirdahaki telefonum kesinlikle nexus serisinden olacak.Adam gibi fiyattan satsalar herkes nexus alacak da, 350 $'lık galaxy ...
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Team McLaren 7 yıl
almayı düşünenler için söyleyeyim nexustan yana sıkıntınız olmasın arkadaşlar. donanım olarak aşırı güçlü olmasa da yazılım optimizasyonunun başarısıyla kapatıyor o farkı. en sağlam oyunlarda bile kasma görmedim ben cihazı denediğimde. bundan sonraki cihazım ya son çıkmış nexus ya da wp8 bir nokia olacak zaten. samsunga htc'ye yazılım konusunda kendimizi emanet edersek yandık demektir. sonu yok bu işin.
almayı düşünenler için söyleyeyim nexustan yana sıkıntınız olmasın arkadaşlar. donanım olarak aşırı güçlü olmasa da yazılım optimizasyonunun başarısıyla kapatıy...
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MrSilence 7 yıl
Telefonu oyun için alacaklar S3 filan alması gerekir diye düşünüyorum, yok "ben en son android" sürümünden faydalanmak istiyorum diyen tabi ki Nexus almalı. Bir arkadaş neden samsung güncellemeyi Türkiye'de çıkarmıyor demiş ama yakju modellerin tamamı Google tarafından güncelleme alıyor. Geçenlerde Galaxy Nexus aldım, oyunla aram iyi değil zaten ve Jelly Bean sonrası telefon çok hızlandı. İlk aldığımda Nexus S'i bırakmasaydım demiştim ne de olsa ikisinde de Ice Cream Sandwich yüklü diye ama Nexus S'e de Jelly Bean yükledim ve gördüm ki, internet, mail, batarya konusunda çok üst düzey başarımı var Galaxy Nexus 4.1.1'in. Herkese tavsiye ederim...
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behlul532 7 yıl
benim tel.yakjujt yazıyo hangisi oluyo acaba yardm edermisinz
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ALBAY 7 yıl
s2 ye gelsin artık yoksa bir daha asla samsung almam arkadaş.bu nedir ya? daha 4.0.4 ü göremedik ayıp ya??
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aceleciburak 7 yıl ALBAY
ALBAY

s2 ye gelsin artık yoksa bir daha asla samsung almam arkadaş.bu nedir ya? daha 4.0.4 ü göremedik ayıp ya??

Rusya 4.0.4 romu arkadaşımın 4.0.3 lü cihazına kurdum sorunsuz çalışıyor hiç bir sıkıntı yok tavsiye ederim 4.1.1 gelene kadar...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben 4.0.2 yakjujt var samsung ne zamn turkiyede 4.1 vermeye basliyacak bilen var mi
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DH Misafiri 7 yıl
Asla bir iOS mükemmelliğine ulasamayacak
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GNEX 7 yıl
Jelly bean animasyon geçişleri çok hızlı , nexus güzel cihaz :)
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chengfutai0509 7 yıl
kesinlikle nexus serisinden olacak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Team McLaren 7 yıl
almayı düşünenler için söyleyeyim nexustan yana sıkıntınız olmasın arkadaşlar. donanım olarak aşırı güçlü olmasa da yazılım optimizasyonunun başarısıyla kapatıyor o farkı. en sağlam oyunlarda bile kasma görmedim ben cihazı denediğimde. bundan sonraki cihazım ya son çıkmış nexus ya da wp8 bir nokia olacak zaten. samsunga htc'ye yazılım konusunda kendimizi emanet edersek yandık demektir. sonu yok bu işin.
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Chenk 7 yıl
Tekoanin sitesinde 1599tl
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erci501 7 yıl
Abd de 350$ bizim telpada 1999tl saka gibi.
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