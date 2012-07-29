Google, Nexus cihazları için Android 4.1 Jelly Bean yazılım dosyalarını internette yayınladı





Google I/O 2012 konferansında resmiyet kazanan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, bir süredir Nexus serisi cihazlar ile Motorola XOOM için dağıtılıyor. Her sürümde olduğu gibi Google, yeni yazılımın imaj formatındaki dosyalarını geliştirici sitesinde yayınladı.

Samsung Nexus S, Galaxy Nexus, ASUS Nexus 7 ve bazı operatör/bölgesel modellerini kapsayan Jelly Bean imaj dosyalarına, cihazınızı Bootloader ve Recovery de dahil olmak üzere tamamen orijinal hale çevirmek istediğinizde başvurabilirsiniz. Ancak daha önce böyle bir yükleme işlemi gerçekleştirmediyseniz detaylı bir araştırma yapmadan imaj dosyasını aygıtınıza kurmamanızı öneririz. Modellere göre yayınlanan imajlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://developers.google.com/android/nexus/images