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Google+ Photos çok yakında kapanacak

3 yıl
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Web Siteleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Google+ Photos çok yakında kapanacak
 Yeni fotoğraf depolama servisi Google Photos'u Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunan Amerikalı internet devi Google, eski fotoğraf depolama servisi Google+ Photos'u geride bırakmaya hazır görünüyor. Google tarafından dün yayınlanan açıklamayla Google+ Photos'un 1 Ağustos'ta kapatılacağı duyuruldu.
Google+ Photos'un kapatılması ilk olarak Android'de başlatıktan sonra servisin iOS ve internetten de ulaşılamaz hale gelmesiyle tamamlanmış olacak. Kullanıcıların Google+ Photos'ta depoladıkları resimler, kullanıcıların herhangi bir işlemde bulunmasına gerek kalmadan otomatik olarak Google Photos servisine taşınacak.
Mayıs ayında kullanıma sunulduğunda Google+ Photos'un yerini alması için tasarlandığı oldukça açık olan Google Photos servisi, eski servisin tüm özelliklerini barındırırken, sınırsız yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleyebilme ve fotoğrafları otomatik organize etme gibi ilgi çekici yeni özellikleri de kullanıcılara sunuyor.
Bir zamanlar yerini aldığı Picasa Web Albums ile birlikte kullanımdan kalkan Google servisleri arasına katılan Google+ Photos'un yerini çok daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir servise bıraktığını söylemek mümkün. 1 Ağustos'tan sonra Google'ın tek fotoğraf depolama servisi olacak Google Photos'a Android, iOS ve internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.techspot.com/news/61449-google-photos-shutting-down-august-1-replaced-google.html Yorum Yaz
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Zamanı gelmişti, aslında tamamen google+ kapatılmalı.
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Das Boot 3 yıl
Nihayet. Muhtemelen ardından plus'ıda kapatıcaklardır.
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Requiem for a Dream 3 yıl
Google+ kullanan mi var ki
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tt.us 3 yıl
Ben anlamadım google+ taki fotoğraf albümleri gidecek yerine bu mu gelecek, oranı fotolar da kayıpsız buraya aktarılacak ?
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Leonard Snart 3 yıl tt.us
tt.us
Ben anlamadım google+ taki fotoğraf albümleri gidecek yerine bu mu gelecek, oranı fotolar da kayıpsız buraya aktarılacak ?

Aynen öyle otomatik gerçekleşecek hepsi.
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simetrik 3 yıl
Bende bu servisi yeni kullanmaya başladım. Sınırsız fotoğraf yükleme seçeneğini kullanıyorum. Bence çok iyi bir hizmet Asistan sayfasında arka arkaya çekilen fotoları hareketlendirmesi ve iç mekan çekimine ait fotoğrafları birleştirip panaromik hale getirmesi falan çok hoş olmuş.
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Public_Enemy 3 yıl
ya facebook'da mesela başkasının gözünden gör diye bir seçenek var, bu google da ne paylaşılıyor ne paylaşılmıyor hiç belli değil, bu beni çok rahatsız ediyor.
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Umutcan 3 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

ya facebook'da mesela başkasının gözünden gör diye bir seçenek var, bu google da ne paylaşılıyor ne paylaşılmıyor hiç belli değil, bu beni çok rahatsız ediyor.

Aynen bir de facebook gibi onay istemiyor falan. Farkında olmadan youtube'dan video play store'dan da uygulama paylaşmışım. Yanlış tıklandı herhalde.
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murahe 3 yıl Public_Enemy
evet beni de
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