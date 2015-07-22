Google+ Photos çok yakında kapanacak

Yeni fotoğraf depolama servisi Google Photos'u Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunan Amerikalı internet devi Google, eski fotoğraf depolama servisi Google+ Photos'u geride bırakmaya hazır görünüyor. Google tarafından dün yayınlanan açıklamayla Google+ Photos'un 1 Ağustos'ta kapatılacağı duyuruldu.



Google+ Photos'un kapatılması ilk olarak Android'de başlatıktan sonra servisin iOS ve internetten de ulaşılamaz hale gelmesiyle tamamlanmış olacak. Kullanıcıların Google+ Photos'ta depoladıkları resimler, kullanıcıların herhangi bir işlemde bulunmasına gerek kalmadan otomatik olarak Google Photos servisine taşınacak.



Mayıs ayında kullanıma sunulduğunda Google+ Photos'un yerini alması için tasarlandığı oldukça açık olan Google Photos servisi, eski servisin tüm özelliklerini barındırırken, sınırsız yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleyebilme ve fotoğrafları otomatik organize etme gibi ilgi çekici yeni özellikleri de kullanıcılara sunuyor.



Bir zamanlar yerini aldığı Picasa Web Albums ile birlikte kullanımdan kalkan Google servisleri arasına katılan Google+ Photos'un yerini çok daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir servise bıraktığını söylemek mümkün. 1 Ağustos'tan sonra Google'ın tek fotoğraf depolama servisi olacak Google Photos'a Android, iOS ve internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.techspot.com/news/61449-google-photos-shutting-down-august-1-replaced-google.html