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    Google Pixelbook Go 13,3 inç 4K çözünürlükte ekranla gelecek

    Google'ın üst seviye Chromebook modelinin yenisi iddiaya göre Ekim'de tanıtılacak. Bu modelde format değişikliği yapacak Google, Full HD ya da 4K çözünürlük seçenekleri sunacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google’ın 15 Ekim’de gerçekleştireceği donanım etkinliği ciddi anlamda Pixel 4’e odaklı olacak olsa da diğer ürünler de görünüşe göre tanıtılacak. Bunlar arasına en son eklenen üye ise 9to5Google raporuna göre 13,3 inç ekranlı, 4K çözünürlüklü bir Pixelbook.
    Resmi olarak Pixelbook Go adıyla anılacak Chromebook modeli, Google’ın ilk Chromebook Pixel modelinin yerine geçecek. Önceki modelin aksine standart laptop şeklinde sunulacak cihaz, Pixelbook’un 2’si 1 arada tasarımından vazgeçecek.
    Google tarafından Nisan ayında alınan sertifikalarla da anlaşıldığı üzere bir süredir geliştirilmekte olan yeni Pixelbook, Temmuz ayında da FCC dökümanlarıyla ortaya çıkmıştı. Sızdırılan tasarım öğelerine göre ise cihaz daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak ve bu alanda da eski modellerden uzaklaşacak.
    Rapora göre 16:9 en-boy oranında 13,3 inçlik bir ekrana sahip olacak cihaz, FHD ya da 4K çözünürlük seçenekleriyle gelecek. Şimdiye kadar 3:2 en-boy oranını kullanan Google için bu formatta bir cihaz, ilk olacak. Aslına bakarsanız web üretkenliği için tasarlanan bir cihazda 3:2 ekran olması çok daha verimli bir çalışma alanına da ortam sağlıyordu. Donanımsal olarak birçok seçenek sunacak olan cihaz, Intel Core m3, i5 ya da i7 işlemcilere, 8GB ya da 16GB RAM’e, 64GB,128GB ya da 256GB dâhili depolamaya sahip olacak.
    Portlar kategorisinde kesinlikle var diyeceğimiz USB-C portu, her iki tarafta da bir tane olacak şekilde görülüyor. Laptopun gövdesi yine rapora göre magnezyumdan üretilmiş olacak ve önceki alüminyum Pixelbook’tan ya daha hafif ya da aynı ağırlıkta gelecek.
    Fiyat ya da satışa sunulma tarihiyle ilgili olarak herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat 15 Ekim’deki Google donanım etkinliğinde cihaz muhtemelen tam olarak ortaya çıkacaktır.


    https://9to5google.com/2019/09/23/exclusive-google-pixelbook-go/ Yorum Yaz
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