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    Anlık Bildirim

    Google, Chromebook'ları Android'e geçirmeyi planlıyor

    Google, mühendislik sürecini kolaylaştırmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve iPad ile daha iyi rekabet edebilmek için Android ve ChromeOS işletim sistemlerini birleştirmeyi planlıyor.
    Google, Chromebook'ları Android'e geçirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Chromebook'larda yer alan ChromeOS işletim sistemini Android'e geçirebilir. Android Authority'nin Google içerisindeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirket, mühendislik sürecini kolaylaştırmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve iPad ile daha iyi rekabet edebilmek için Android ve ChromeOS işletim sistemlerini birleştirmeyi planlıyor.

    Kaynağın aktardığına göre bir sonraki Pixel Laptop, Android üzerinde çalışabilir. Google, ChromeOS'i Android'e dönüştürme niyetini kamuoyuna açıklamamış olsa da, Haziran ayında ChromeOS'in Android Linux çekirdeği ve Android framework'leri gibi Android yığınının bölümlerini benimseyerek Android'e daha çok benzeyeceğinden bahsetmişti. ChromeOS, işletim sisteminin "Fluoride" kod adlı Bluetooth yığını gibi bazı Android teknolojilerini hali hazırda kullanıyor. 

    Android'e masaüstü bilgisayar özellikleri ekleniyor

    Bunun yanında Google, Android için eklenti desteğine sahip bir Chrome sürümü üzerinde de çalışıyor. Ek olarak Android'de Linux uygulamaları çalıştırmak için bir Terminal de oluşturduğu belirtiliyor. Böylelikle iki platform arasında geçişin kolaylaştırılması hedefleniyor.

    Android 15 QPR 1 Beta 2 ile sunulan uygulama pencere desteğinin yanında Google, geliştirilmiş klavye ve fare desteği, harici monitör desteği, birden fazla masaüstü gibi birçok özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle Android'in, hem tablet hem de masaüstü/dizüstü bilgisayarlara hitap eden bir işletim sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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