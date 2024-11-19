Google, Chromebook'ları Android'e geçirmeyi planlıyor

Kaynağın aktardığına göre bir sonraki Pixel Laptop, Android üzerinde çalışabilir. Google, ChromeOS'i Android'e dönüştürme niyetini kamuoyuna açıklamamış olsa da, Haziran ayında ChromeOS'in Android Linux çekirdeği ve Android framework'leri gibi Android yığınının bölümlerini benimseyerek Android'e daha çok benzeyeceğinden bahsetmişti. ChromeOS, işletim sisteminin "Fluoride" kod adlı Bluetooth yığını gibi bazı Android teknolojilerini hali hazırda kullanıyor.
Android'e masaüstü bilgisayar özellikleri ekleniyor
Bunun yanında Google, Android için eklenti desteğine sahip bir Chrome sürümü üzerinde de çalışıyor. Ek olarak Android'de Linux uygulamaları çalıştırmak için bir Terminal de oluşturduğu belirtiliyor. Böylelikle iki platform arasında geçişin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Android 15 QPR 1 Beta 2 ile sunulan uygulama pencere desteğinin yanında Google, geliştirilmiş klavye ve fare desteği, harici monitör desteği, birden fazla masaüstü gibi birçok özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle Android'in, hem tablet hem de masaüstü/dizüstü bilgisayarlara hitap eden bir işletim sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir