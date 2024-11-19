Google, Chromebook'ları Android'e geçirmeyi planlıyor

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Tam Boyutta Gör Google, Chromebook'larda yer alan ChromeOS işletim sistemini Android'e geçirebilir. Android Authority'nin Google içerisindeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirket, mühendislik sürecini kolaylaştırmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve iPad ile daha iyi rekabet edebilmek için Android ve ChromeOS işletim sistemlerini birleştirmeyi planlıyor.

Kaynağın aktardığına göre bir sonraki Pixel Laptop, Android üzerinde çalışabilir. Google, ChromeOS'i Android'e dönüştürme niyetini kamuoyuna açıklamamış olsa da, Haziran ayında ChromeOS'in Android Linux çekirdeği ve Android framework'leri gibi Android yığınının bölümlerini benimseyerek Android'e daha çok benzeyeceğinden bahsetmişti. ChromeOS, işletim sisteminin "Fluoride" kod adlı Bluetooth yığını gibi bazı Android teknolojilerini hali hazırda kullanıyor.

Google, Pixel Tablet 2'nin üretkenlik özelliklerini güçlendiriyor 2 gün önce eklendi

Android'e masaüstü bilgisayar özellikleri ekleniyor

Bunun yanında Google, Android için eklenti desteğine sahip bir Chrome sürümü üzerinde de çalışıyor. Ek olarak Android'de Linux uygulamaları çalıştırmak için bir Terminal de oluşturduğu belirtiliyor. Böylelikle iki platform arasında geçişin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Android 15 QPR 1 Beta 2 ile sunulan uygulama pencere desteğinin yanında Google, geliştirilmiş klavye ve fare desteği, harici monitör desteği, birden fazla masaüstü gibi birçok özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle Android'in, hem tablet hem de masaüstü/dizüstü bilgisayarlara hitap eden bir işletim sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor.

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