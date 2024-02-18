Google ve Samsung iş birliği genişliyor: Yeni Galaxy Chromebook yolda

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar için Android, Wear OS 3, Google Home ve SmartThings entegrasyonu ve QuickShare projelerinde Google ile birlikte çalışan Samsung, firma ile iş birliğine devam ediyor. İddialara göre Samsung’un yeni Chromebook bilgisayarı, Google Assistant tuşuna sahip ilk üçüncü parti Chromebook modeli olacak.

Google Assistant tuşuna sahip Galaxy Chromebook yolda

Son 10 yıl içerisinde birçok Chromebook modeli üreten Samsung, 2022 ve 2023 yılında bu pazar için herhangi bir cihaz üretmemişti. Firmanın Chromebook pazarından çekildiği düşünülse de yeni sızıntılar aksini gösteriyor. Chrome Unboxed tarafından yayınlanan bir rapora göre Samsung, Xol kod adına sahip bir Chromebook üzerinde çalışıyor.

Chromium projesinin kaynak kodlarına göre Xol, Google Assistant fiziksel tuşuna sahip ilk üçüncü parti Chromebook modeli olacak. Google Asistan’ın yakında Gemini yapay zekâ modeli ile değiştirileceği göz önüne alındığında, özel Asistan tuşu bu bilgisayarda Google Asistan yerine Gemini için bir kısayol kullanılabilir. Chromium projesinin kaynak kodlarına göre Xol, standart bir dizüstü bilgisayar olacak ve tablet formunu desteklemeyecek. Samsung’un yeni Chromebook modelinin Intel’in 13.nesil veya 14.nesil işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihazın Chromebook Plus markası altında tanıtılması da mümkün görünüyor. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.



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Samsung yeni bir Chromebook modeli üzerinde çalışıyor