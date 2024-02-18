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    Anlık Bildirim

    Google ve Samsung iş birliği genişliyor: Yeni Galaxy Chromebook yolda

    Son yıllarda birçok projede Google ile iş birliği yapan Samsung, yeni bir Chromebook üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen cihazın Google Assistant tuşuna sahip olması bekleniyor.
    Samsung Galaxy Chromebook Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar için Android, Wear OS 3, Google Home ve SmartThings entegrasyonu ve QuickShare projelerinde Google ile birlikte çalışan Samsung, firma ile iş birliğine devam ediyor. İddialara göre Samsung’un yeni Chromebook bilgisayarı, Google Assistant tuşuna sahip ilk üçüncü parti Chromebook modeli olacak.

    Google Assistant tuşuna sahip Galaxy Chromebook yolda

    Son 10 yıl içerisinde birçok Chromebook modeli üreten Samsung, 2022 ve 2023 yılında bu pazar için herhangi bir cihaz üretmemişti. Firmanın Chromebook pazarından çekildiği düşünülse de yeni sızıntılar aksini gösteriyor. Chrome Unboxed tarafından yayınlanan bir rapora göre Samsung, Xol kod adına sahip bir Chromebook üzerinde çalışıyor.

    Chromium projesinin kaynak kodlarına göre Xol, Google Assistant fiziksel tuşuna sahip ilk üçüncü parti Chromebook modeli olacak. Google Asistan’ın yakında Gemini yapay zekâ modeli ile değiştirileceği göz önüne alındığında, özel Asistan tuşu bu bilgisayarda Google Asistan yerine Gemini için bir kısayol kullanılabilir. Chromium projesinin kaynak kodlarına göre Xol, standart bir dizüstü bilgisayar olacak ve tablet formunu desteklemeyecek. Samsung’un yeni Chromebook modelinin Intel’in 13.nesil veya 14.nesil işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihazın Chromebook Plus markası altında tanıtılması da mümkün görünüyor. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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