Google ve Samsung iş birliği genişliyor: Yeni Galaxy Chromebook yolda

Google Assistant tuşuna sahip Galaxy Chromebook yolda
Son 10 yıl içerisinde birçok Chromebook modeli üreten Samsung, 2022 ve 2023 yılında bu pazar için herhangi bir cihaz üretmemişti. Firmanın Chromebook pazarından çekildiği düşünülse de yeni sızıntılar aksini gösteriyor. Chrome Unboxed tarafından yayınlanan bir rapora göre Samsung, Xol kod adına sahip bir Chromebook üzerinde çalışıyor.
Chromium projesinin kaynak kodlarına göre Xol, Google Assistant fiziksel tuşuna sahip ilk üçüncü parti Chromebook modeli olacak. Google Asistan’ın yakında Gemini yapay zekâ modeli ile değiştirileceği göz önüne alındığında, özel Asistan tuşu bu bilgisayarda Google Asistan yerine Gemini için bir kısayol kullanılabilir. Chromium projesinin kaynak kodlarına göre Xol, standart bir dizüstü bilgisayar olacak ve tablet formunu desteklemeyecek. Samsung’un yeni Chromebook modelinin Intel’in 13.nesil veya 14.nesil işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihazın Chromebook Plus markası altında tanıtılması da mümkün görünüyor. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.