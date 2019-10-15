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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixelbook Go tanıtıldı

    Yeni tasarımıyla Google Pixelbook Go dizüstü bilgisayarı biraz daha geleneksel bir yaklaşıma kavuşmuş. Gençleri de hedefleyen Google Pixelbook Go fiyatı da biraz aşağı çekiyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yıllarca alt seviye dizüstü bilgisayar pazarında önemli bir trend oluşturan Google Chromebook cihazları bir süre sonra üst seviye segmente de hitap etmeye başlamıştı. Uzun süre çıtayı yukarıda tutan Google kendi ürünlerinde şimdi biraz daha alınabilir hale geldi.

    Google Pixelbook Go özellikleri ve fiyatı

    Bugün tanıtılan Pixelbook Go dizüstü bilgisayar modelinin daha yumuşak bir tasarıma geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Daha kompakt bir yapıya sahip olan model yuvarlatılmış kenarlar barındırıyor. Alt kısım ise ilginç bir şekilde tırtıklı silikon malzemeden imal edilmiş ve kaymayı engelleyici özelliğe sahip. Klavye dizilimi açısından da geniş bir alan oluşturulması tercih edilmiş. Adına yakışır bir şekilde cihaz daha taşınabilir ve hafif bir yapıya kavuşmuş. Ayrıca ekran geriye dönmüyor yani ikisi-bir-arada formatında değil.

    Ayrıca Bkz. "Canon IVY REC kişisel kamera satışa çıkıyor"

    13.3 inçlik 4K ekrana sahip olan Pixelbook Go modeli 3:2 görüntü oranı nedeniyle biraz daha geniş. Bu genişlik klavye tarafında kullanıcıya biraz daha alan açmak için kullanılmış. Henüz açıklanmasa da donanım tarafında Core i7’ye kadar işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleri tahminleri yapılıyor.

    12 saate kadar kullanım süresi sunan batarya sadece 20 dakika şarj ile 2 saate kadar daha ekstra süre sunuyor. Google Pixelbook Go için başlangıç fiyatı 649$ olarak belirlendi

     


    https://www.engadget.com/2019/10/15/google-pixelbook-go-price-specs-release-date/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirchade 30 dk.
    Güzel bir optimizasyon ve uygun fiyat ile i3 işlemci, 4-8 GB ram ve 120 ssd çok güzel iş yapardı. Sadece internete girip basit işler yapacak kullanıcılar için biçilmiş kaftan olurdu.
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    smart1978 1 sa.
    Bircok sey Google tarafindan tanitildi, Telefonlar kulakliklar ...
    DH uyumakta ..
    youtube.com/...
    youtube.com/...
    youtube.com/...
    store.google.com/...
    store.google.com/...




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    intel7mix 1 sa.
    3:2 oran nedir video izlemek için çok kötü bir oran.
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    santanio 2 sa.
    Satış adedi 5000 i geçmez bir ürünü neden üretirsin anlam veremiyorum. O cihazda i7 nin ne işi var!! Webbase çalışan bir cihaz..
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