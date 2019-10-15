Google Pixelbook Go tanıtıldı

Yıllarca alt seviye dizüstü bilgisayar pazarında önemli bir trend oluşturan Google Chromebook cihazları bir süre sonra üst seviye segmente de hitap etmeye başlamıştı. Uzun süre çıtayı yukarıda tutan Google kendi ürünlerinde şimdi biraz daha alınabilir hale geldi.

Google Pixelbook Go özellikleri ve fiyatı

Bugün tanıtılan Pixelbook Go dizüstü bilgisayar modelinin daha yumuşak bir tasarıma geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Daha kompakt bir yapıya sahip olan model yuvarlatılmış kenarlar barındırıyor. Alt kısım ise ilginç bir şekilde tırtıklı silikon malzemeden imal edilmiş ve kaymayı engelleyici özelliğe sahip. Klavye dizilimi açısından da geniş bir alan oluşturulması tercih edilmiş. Adına yakışır bir şekilde cihaz daha taşınabilir ve hafif bir yapıya kavuşmuş. Ayrıca ekran geriye dönmüyor yani ikisi-bir-arada formatında değil.

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13.3 inçlik 4K ekrana sahip olan Pixelbook Go modeli 3:2 görüntü oranı nedeniyle biraz daha geniş. Bu genişlik klavye tarafında kullanıcıya biraz daha alan açmak için kullanılmış. Henüz açıklanmasa da donanım tarafında Core i7’ye kadar işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleri tahminleri yapılıyor.

12 saate kadar kullanım süresi sunan batarya sadece 20 dakika şarj ile 2 saate kadar daha ekstra süre sunuyor. Google Pixelbook Go için başlangıç fiyatı 649$ olarak belirlendi