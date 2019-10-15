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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canon IVY REC kişisel kamera satışa çıkıyor

    Çantanıza veya yakanıza iliştirerek kişisel video kayıtları yapabileceğiniz Canon IVY REC kitle fonlama platformlarında başarı yakalayarak hayata geçirildi. Satışlar başlamış durumda.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Canon IVY REC kişisel kamera satışa çıkıyor

    Günümüzde fotoğraf çekmek için belirli ölçekte dijital kameralar veya akıllı telefonlar kullanıyoruz. Bununla birlikte üreticiler kişisel kamera tarafında bir ilgi oluşturabilmek için çalışıyor. Canon IVY REC buna son örnek.

    Canon IVY REC özellikleri ve fiyatı

    Canon tarafından duyurulan IVY REC adındaki kamera kişisel fotoğraf ve video kayıtlarınız için geliştirilmiş. Geleneksel bir kameradan ziyade çubuk şeklinde ve klipsi olan bir cihaz karşımıza çıkıyor. Bu tasarımı daha önce başarısız olan HTC Re adındaki modelden hatırlıyoruz.

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    13MP çözünürlüğünde 1/3 inçlik CMOS sensör barındıran kamera Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. 1/4-20 girişi sayesinde tripod ile de kullanabiliyorsunuz. Kamera su altında 1 metreye kadar dayanıklı.

    Arka kısmında tekerlek ile kayıt çeşitleri arasında geçiş yaparak başlat tuşu ile de kayda başlıyorsunuz. WiFi modu üzerinden kameraya kablosuz bağlantı kurmak mümkün. Böylece hem microSD üzerine hem de bağlı akıllı telefon üzerine kayıt yapmak şeklinde iki seçenek var.

    Canon IVY REC modeli 130$ indirimli fiyat etiketiyle sevkiyatlara başladı. Bir süre sonra fiyatın yükseleceği ifade ediliyor.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/14/canon-ivy-rec-shipping-date/ Yorum Yaz
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