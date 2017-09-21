Google Pixelbook geliyor

Son dönemde üreticilerin ikisi bir arada dizüstü bilgisayarlarına sıklıkla Book takısını eklediğini görüyoruz. Chromebook, Surface Book, Galaxy Book gibi ürünlerden sonra Google yeni bir örnek daha hazırlığında.

İkisi bir arada

Daha önceden Chromebook Pixel olarak tanıdığımız Google’ın yüksek çözünürlüklü Chromebook serisi isim değiştiriyor. Pixel ismini tüm ürünlerine yaymak isteyen Google yeni dizüstü modelini Pixelbook olarak adlandıracak.

Pixelbook modelinin farkı ise ikisi bir arada dizüstü bilgisayar olması. İddialara göre dokunmatik ekran dönerek klavyenin üzerine kapanıyor ve bir tablet haline geliyor. Bir süredir tüketici ilgisinin yoğunlaştığı bu alana Google da hamle yapmış oldu. Google Pixelbook yine Chrome OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Sistemin Android uygulamalara destek veriyor oluşu önemli bir avantaj olacak.

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Google Pixelbook modelinin 3 farklı kapasite seçeneği ile geleceği belirtiliyor. 128GB kapasiteli versiyon için 1199$, 256GB kapasiteli versiyon için 1399$, 512GB kapasiteli versiyon için 1749$ fiyat etiketi göreceğiz. Özellikle ilk iki versiyonun popüler olacağı tahmin ediliyor.

Dizüstü modeli ile birlikte bir de Pixelbook Pen sunulacak. Yüksek basınç hassasiyetine sahip olan ekran kalemi profesyonellerin de Pixelbook modeline ilgi duymasını sağlayacak. Bu noktada Surface Book ve Galaxy Book gibi modellerin doğrudan hedeflendiğini söyleyebiliriz. Yeni model 4 Ekim tarihindeki etkinlikte karşımıza çıkacak.