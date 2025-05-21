Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google FireSat, yörüngedeki uyduları kullanarak orman yangınlarını büyümeden tespit edecek

    Orman yangınlarının önüne geçmek için yapay zekayı devreye sokan Google, yörüngedeki uyduları kullanarak yangınları daha büyümeden tespit edecek olan FireSat'i I/O 2025 etkinliğinde tanıttı.

    Google FireSat Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zekası, orman yangınlarına karşı verilen mücadelede etkili bir silaha dönüşecek gibi görünüyor. Orman yangınlarını daha büyümeden tespit edebilecek yeni metotlar geliştirmek için Earth Fire Alliance ile birlikte çalışan Google, bu akşam gerçekleştirdiği Google I/O 2025 etkinliğinde FireSat adını verdiği yeni sistemini tanıttı. Yapay zeka destekli bu sistem, yörüngedeki uyduları kullanarak orman yangınlarını daha büyümeden tespit edebilecek.

    FireSat, Yangınları Mevcut Uyarı Uydularından Çok Daha Çabuk Tespit Edebiliyor

    Mevcut erken uyarı uyduları, yangınları iki-üç dönüme, yani yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğüne ulaştığında tespit edebiliyor. FireSat ise yangınları çok daha küçükken tespit edebiliyor. Sistemde kullanılan çok bantlı görüntüleme teknolojisi ve yapay zekâ yazılımı sayesinde, belirli bir bölgenin en son görüntüsü, aynı alanın geçmişe ait 1000 uydu fotoğrafıyla karşılaştırılıyor. Bu sayede FireSat, yaklaşık 25 metrekarelik alevleri bile tespit edebilecek kadar hassas çalışıyor.

    Şu anda alçak Dünya yörüngesinde tek bir FireSat uydusu dolaşıyor. Bu uydu her alanı 12 saate bir görünütüleyerek kontrol ediyor. Ancak FireSat uydularının sayısı arttıkça bu süre kısalacak. FireSat uydu ağı planlandığı gibi 50 uyduya ulaştığında bu süre 20 dakikaya kadar düşecek. Tabii bunun birkaç yıl alması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onvo tv alınır mı e sim yurtdışı polis nereye şikayet edilir tahta kurusundan kurtuldum android teyp geri görüş kamerası ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum