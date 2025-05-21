Google FireSat, yörüngedeki uyduları kullanarak orman yangınlarını büyümeden tespit edecek

FireSat, Yangınları Mevcut Uyarı Uydularından Çok Daha Çabuk Tespit Edebiliyor
Mevcut erken uyarı uyduları, yangınları iki-üç dönüme, yani yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğüne ulaştığında tespit edebiliyor. FireSat ise yangınları çok daha küçükken tespit edebiliyor. Sistemde kullanılan çok bantlı görüntüleme teknolojisi ve yapay zekâ yazılımı sayesinde, belirli bir bölgenin en son görüntüsü, aynı alanın geçmişe ait 1000 uydu fotoğrafıyla karşılaştırılıyor. Bu sayede FireSat, yaklaşık 25 metrekarelik alevleri bile tespit edebilecek kadar hassas çalışıyor.
Şu anda alçak Dünya yörüngesinde tek bir FireSat uydusu dolaşıyor. Bu uydu her alanı 12 saate bir görünütüleyerek kontrol ediyor. Ancak FireSat uydularının sayısı arttıkça bu süre kısalacak. FireSat uydu ağı planlandığı gibi 50 uyduya ulaştığında bu süre 20 dakikaya kadar düşecek. Tabii bunun birkaç yıl alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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