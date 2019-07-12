Google Stadia, oyun geliştiricilerinden büyük ilgi görüyor

Google'ın önümüzdeki aylarda hizmete sunmaya hazırlandığı bulut tabanlı oyun platformu Stadia, oyun geliştiricilerinden büyük ilgi görüyor. Google yöneticisi Sam Corcoran, 4000'den fazla geliştiricinin Stadia platformunun bir parçası olmak için Google'a başvuru yaptığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi"
Develop: Brighton 2019 etkinliğinde konuşan Corcoran,"Stadia, oyun geliştiricileri için çok büyük bir fırsat. Şu ana kadar 4 binin üzerinde geliştiriciden başvuru almış durumdayız. Tüm başvurular Google'da çalışanlarımız tarafından tek tek inceleniyor. Google olarak bizler, her zaman yeni oyun ve yeni fikirlere açığız. Stadia'ya ilgi duyan tüm geliştiricilerle konuşmak ve beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Google, geçtiğimiz ay yapılan bir etkinlikte Stadia'yı tüm detaylarıyla ortaya çıkarmıştı. Stadia, Kasım 2019'da 14 farklı ülkede resmen hizmet vermeye başlayacak. Bu ülkeler arasında maalesef Türkiye yer almıyor. Stadia'nın Türkiye'ye ne zaman geleceğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca Bkz. "Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi"
Develop: Brighton 2019 etkinliğinde konuşan Corcoran,"Stadia, oyun geliştiricileri için çok büyük bir fırsat. Şu ana kadar 4 binin üzerinde geliştiriciden başvuru almış durumdayız. Tüm başvurular Google'da çalışanlarımız tarafından tek tek inceleniyor. Google olarak bizler, her zaman yeni oyun ve yeni fikirlere açığız. Stadia'ya ilgi duyan tüm geliştiricilerle konuşmak ve beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Google, geçtiğimiz ay yapılan bir etkinlikte Stadia'yı tüm detaylarıyla ortaya çıkarmıştı. Stadia, Kasım 2019'da 14 farklı ülkede resmen hizmet vermeye başlayacak. Bu ülkeler arasında maalesef Türkiye yer almıyor. Stadia'nın Türkiye'ye ne zaman geleceğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-07-11-google-stadia-had-4-000-applications-from-developers Yorum Yaz Paylaş Tweetle