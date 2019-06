Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi

Stadia, 'oyun dünyasının Netflix'i' olmayacak

Stadia'da hangi oyunlar oynanabilecek?

THQ - Darksiders Genesis

Ubisoft - Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2



Peki nasıl bir internet hızı gerekiyor?

Stadia'nın en merak edilen kısımlarından birisi de internet gereksinimleriydi. Google'ın yaptığı açıklamalara göre minimum gereksinimler 720p/60fps deneyim için 10 mbit indirme ve 1 mbit yükleme şeklinde. Oyunları 4K'da oynamak için 35 Mbps öneriliyor.



Google Stadia hangi cihazlarda oynanabilecek?

Stadia bulut tabanlı bir oyun servisi. Dolayısıyla tıpkı Netflix gibi hemen her platformu teorik anlamda destekliyor. Ancak çıkış gününde öncelikle yalnızca PC'lerde Chrome tarayıcısında, Chromecast Ultra ile TV'lerde ve Pixel 3/Pixel 3a cihazlarda oynanabilecek. İlerleyen tarihlerde diğer akıllı telefonlar ve televizyonlar için de desteğin yaygınlaşması bekleniyor.



Stadia'nın çıkış tarihi

Stadia, Kasım 2019'da 14 farklı ülkede çıkışını gerçekleştirecek. 14 ülke arasında ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve çoğu Avrupa ülkesi bulunuyor ancak maalesef Türkiye listede yok. Google, önümüzdeki yıllarda bu listenin genişleyeceğini ve Stadia'nın daha fazla ülkede oynanabileceğini söyledi.



Stadia'nın donanımı, kontrolcü desteği ve Founder's Edition

Google Stadia AMD tarafından özel olarak geliştirilmiş bir grafik birimiyle geliyor. Google'ın kullandığı ifadelere göre Stadia'nın gücü 10,7 TFlops seviyesinde. Yani Xbox One X (6,0) ve PS4 Pro'dan (4,2) ciddi anlamda daha güçlü bir olacak. Ayrıca her bir Stadia sisteminin x86 2,7 GHz işlemci ve 16 GB RAM içereceği belirtildi.



Google ayrıca Stadia için bugün bir kontrolcü de tanıttı. Kontrolcünün fiyatı 69 dolar seviyesinde. Chromecast Ultra ile TV'de ve Pixel 3/3a cihazlarda bu kontrolcü ile oyun oynanabilecek. PC'de Chrome tarayıcında ise herhangi bir oyun koluyla oynayabileceksiniz yani Stadia kontrolcüsüne ihtiyacınız olmayacak.



Google son olarak Stadia için Founder's Edition kitini de tanıttı. Stadia Founder's Edition; gece mavisi renkte Stadia kontrolcüsü, Chromecast Ultra cihazı, üç aylık Stadia Pro aboneliği, arkadaşınızla birlikte oynamak için Buddy Pass içerecek ve $129 fiyattan satışa sunulacak.

Google'ın merakla beklenen bulut tabanlı oyun servisi Stadia, bugün tüm detaylarıyla resmen tanıtıldı. Stadia'nın fiyatı, çıkış tarihi ve internet gereksinimleri merak ediliyordu. İşte bugün Google'ın açıkladığı tüm detaylar:Stadia beklenenden biraz daha farklı bir servis olarak tanıtıldı. Çoğumuz Stadia'nın "oyun dünyasının Netflix'i" olmasını bekliyordu ancak bugün durumun pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Google'ın ifadelerine göre Stadia, tıpkı PlayStation, Xbox ve Steam gibibir oyun servisi olacak. Yani paralı bir şekilde aylık abonelik alsanız dahi oynamak istediğinizGoogle'ın şu an için açıkladığı iki farklı Stadia üyeliği bulunuyor:ve. Stadia Base tamamıyla ücretsiz bir servis. Stadia Pro ise aylık 9,99 dolarlık fiyata sahip. Stadia Base üyelerioyun oynayabilecek. Stadia Pro aboneleri isesurround ses özellikleriyle oyunların keyfini çıkaracak.Google, Stadia Pro'nun PS Plus ve Xbox Live Gold gibi bazı ayrıcalıklarının olacağını da açıkladı. Buna göre Stadia Pro abonelerine özel her ay bazı ek ücretsiz oyunlar yayınlanacak ve oyun satın alımlarında da ekstra özel indirimler uygulanacak. Ek ücretsiz oyun kısmı şu an için yalnızcaile sınırlı. Ancak önümüzdeki dönemlerde Stadia Pro özel kütüphanesinin büyümesi bekleniyor.Çözünürlük: 4K'ya kadarKare hızı: 60 FPSSes: 5.1 surround sesOyunları istediğiniz zaman satın alma: VarDüzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Var, Destiny 2: The Collection ile başlayacak.Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: VarÇözünürlük: 1080p'ye kadarKare hızı: 60 FPSSes: StereoOyunları istediğiniz zaman satın alma: VarDüzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: YokBelirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: YokGoogle şu an için 21 farklı yayıncıyla Stadia için anlaşma sağlamış durumda. Bugün açıklanan oyun listesinde toplam 31 farklı yapım bulunuyor. Ancak şirketin açıklamalarına göre Stadia'nın resmi çıkışına kadar bu liste büyümeye devam edecek. Önümüzdeki E3 2019'da da bazı duyuruların yapılması bekleniyor.- Dragon Ball Xenoverse 2- DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood- Destiny 2- Henüz belirlenmedi- Get Packed (Stadia özel)- GRID- Metro Exodus- Thumper- Henüz belirlenmedi- Farming Simulator 19- Baldur’s Gate 3- Power Rangers: Battle for the Grid- Henüz Belirlenmedi- Football Manager- Samurai Shodown- Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider- NBA 2K, Borderlands 3- Gylt (Stadia özel)- Mortal Kombat 11