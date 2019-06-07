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Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi

Google bugün düzenlenen bir etkinlikte Stadia servisinin merak edilen tüm detaylarını açıkladı. Stadia'nın fiyatı, oyunları, çıkış tarihi ve diğer tüm detayları:
5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
12,8b
1
155
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google'ın merakla beklenen bulut tabanlı oyun servisi Stadia, bugün tüm detaylarıyla resmen tanıtıldı. Stadia'nın fiyatı, çıkış tarihi ve internet gereksinimleri merak ediliyordu. İşte bugün Google'ın açıkladığı tüm detaylar:

Stadia, 'oyun dünyasının Netflix'i' olmayacak


Stadia beklenenden biraz daha farklı bir servis olarak tanıtıldı. Çoğumuz Stadia'nın "oyun dünyasının Netflix'i" olmasını bekliyordu ancak bugün durumun pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Google'ın ifadelerine göre Stadia, tıpkı PlayStation, Xbox ve Steam gibi satın alma tabanlı bir oyun servisi olacak. Yani paralı bir şekilde aylık abonelik alsanız dahi oynamak istediğiniz oyunları ayrıca satın almanız gerekecek.

Google'ın şu an için açıkladığı iki farklı Stadia üyeliği bulunuyor: Stadia Base ve Stadia Pro. Stadia Base tamamıyla ücretsiz bir servis. Stadia Pro ise aylık 9,99 dolarlık fiyata sahip. Stadia Base üyeleri 1080p/60FPS/Stereo oyun oynayabilecek. Stadia Pro aboneleri ise 4K/60FPS/5.1 surround ses özellikleriyle oyunların keyfini çıkaracak.

Google, Stadia Pro'nun PS Plus ve Xbox Live Gold gibi bazı ayrıcalıklarının olacağını da açıkladı. Buna göre Stadia Pro abonelerine özel her ay bazı ek ücretsiz oyunlar yayınlanacak ve oyun satın alımlarında da ekstra özel indirimler uygulanacak. Ek ücretsiz oyun kısmı şu an için yalnızca Destiny 2 ile sınırlı. Ancak önümüzdeki dönemlerde Stadia Pro özel kütüphanesinin büyümesi bekleniyor.

Stadia Pro (Aylık $9.99)

Çözünürlük: 4K'ya kadar
Kare hızı: 60 FPS
Ses: 5.1 surround ses
Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Var, Destiny 2: The Collection ile başlayacak.
Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Var

Stadia Base (Ücretsiz) – 2020'de çıkacak.

Çözünürlük: 1080p'ye kadar
Kare hızı: 60 FPS
Ses: Stereo
Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Yok
Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Yok

Stadia'da hangi oyunlar oynanabilecek?


Google şu an için 21 farklı yayıncıyla Stadia için anlaşma sağlamış durumda. Bugün açıklanan oyun listesinde toplam 31 farklı yapım bulunuyor. Ancak şirketin açıklamalarına göre Stadia'nın resmi çıkışına kadar bu liste büyümeye devam edecek. Önümüzdeki E3 2019'da da bazı duyuruların yapılması bekleniyor.

Bandai Namco - Dragon Ball Xenoverse 2
Bethesda - DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood
Bungie - Destiny 2
Capcom - Henüz belirlenmedi
Coatsink - Get Packed (Stadia özel)
Codemasters - GRID
Deep Silver - Metro Exodus
Drool - Thumper
Electronic Arts - Henüz belirlenmedi
Giants Software - Farming Simulator 19
Larian Studios - Baldur’s Gate 3
nWay Games - Power Rangers: Battle for the Grid
Rockstar Games - Henüz Belirlenmedi
Sega - Football Manager
SNK - Samurai Shodown
Square Enix - Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider
2K Games - NBA 2K, Borderlands 3
Tequila Works - Gylt (Stadia özel)
Warner Bros. - Mortal Kombat 11
THQ - Darksiders Genesis
Ubisoft - Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2

Peki nasıl bir internet hızı gerekiyor?


Stadia'nın en merak edilen kısımlarından birisi de internet gereksinimleriydi. Google'ın yaptığı açıklamalara göre minimum gereksinimler 720p/60fps deneyim için 10 mbit indirme ve 1 mbit yükleme şeklinde. Oyunları 4K'da oynamak için 35 Mbps öneriliyor.


Google Stadia hangi cihazlarda oynanabilecek?


Stadia bulut tabanlı bir oyun servisi. Dolayısıyla tıpkı Netflix gibi hemen her platformu teorik anlamda destekliyor. Ancak çıkış gününde öncelikle yalnızca PC'lerde Chrome tarayıcısında, Chromecast Ultra ile TV'lerde ve Pixel 3/Pixel 3a cihazlarda oynanabilecek. İlerleyen tarihlerde diğer akıllı telefonlar ve televizyonlar için de desteğin yaygınlaşması bekleniyor.


Stadia'nın çıkış tarihi


Stadia, Kasım 2019'da 14 farklı ülkede çıkışını gerçekleştirecek. 14 ülke arasında ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve çoğu Avrupa ülkesi bulunuyor ancak maalesef Türkiye listede yok. Google, önümüzdeki yıllarda bu listenin genişleyeceğini ve Stadia'nın daha fazla ülkede oynanabileceğini söyledi.

 
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi

Stadia'nın donanımı, kontrolcü desteği ve Founder's Edition


Google Stadia AMD tarafından özel olarak geliştirilmiş bir grafik birimiyle geliyor. Google'ın kullandığı ifadelere göre Stadia'nın gücü 10,7 TFlops seviyesinde. Yani Xbox One X (6,0) ve PS4 Pro'dan (4,2) ciddi anlamda daha güçlü bir olacak. Ayrıca her bir Stadia sisteminin x86 2,7 GHz işlemci ve 16 GB RAM içereceği belirtildi.

Google ayrıca Stadia için bugün bir kontrolcü de tanıttı. Kontrolcünün fiyatı 69 dolar seviyesinde. Chromecast Ultra ile TV'de ve Pixel 3/3a cihazlarda bu kontrolcü ile oyun oynanabilecek. PC'de Chrome tarayıcında ise herhangi bir oyun koluyla oynayabileceksiniz yani Stadia kontrolcüsüne ihtiyacınız olmayacak.

Google son olarak Stadia için Founder's Edition kitini de tanıttı. Stadia Founder's Edition; gece mavisi renkte Stadia kontrolcüsü, Chromecast Ultra cihazı, üç aylık Stadia Pro aboneliği, arkadaşınızla birlikte oynamak için Buddy Pass içerecek ve $129 fiyattan satışa sunulacak.

https://www.theverge.com/2019/6/6/18654632/google-stadia-price-release-date-games-bethesda-ea-doom-ubisoft-e3-2019 Yorum Yaz
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jin_paci 5 gün en beğenilen
Hem aylık üyelik al hemde oyun satın al stadia ölü olarak gelmiş bile.
5 Yanıt Yanıtla +113
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haktan24 5 gün esmerbuyucu
evdeki internet kullanılacaksa zaten hiç bir anlamı yok derken ? şaka yapıyorsun heralde ? baska türlü nasıl bir hizmet bekliyorsunuz ? yada nasıl olmalı ? yazdıgın yorum beynimi yaktı halen çözebilmiş degilim baska bir alt yapısı varmı internet olmadan tekrardan cevap niteliginde yazarsan benide aydınlatmıs olursun su şekilde hakikatten böyle sacma sapan bir yorum görmedim ben
evdeki internet kullanılacaksa zaten hiç bir anlamı yok derken ? şaka yapıyorsun heralde ? baska türlü nasıl bir hizmet bekliyorsunuz ? yada nasıl olmalı ? yazd...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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SKYFALL 5 gün
Boyle bir ulkede yasadigima lanet olsun diyorum.
Biz bu dunyaya kahir cekmeye gelmisiz kahir.
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Berringer 1 gün
Sonuçta Türkiye desteği yok o yüzden çok fazla yorum yapmaya da gerek yok
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DH Misafiri 1 gün
Sadece 2003 den buyana Baldur’s Gate 3 ü bekleyen biri olarak merak ediyorum onun dışında oyunlar çöpten hallice özel bir şey yok ve yazıyı okuyarak üyeliklerin arasında ki farkı çözemedim 1080p ile oynarsam oyunlar beleş mi hani kaç cihaz 4k ile geliyor ki hem bağlantı nasıl olacak 50mb var bende sağolsun sansürcü hükümetin engellerinden youtube da takılmadan 4k izlemişliğim bile yok sanki yine hayal satıyorlar!
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DH Misafiri 1 gün
Bu ülke de sana bayılıyordu zaten.
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DH Misafiri 1 gün
bence mantıklı sistemi yetmeyen arkadaşlar için büyük bir seçenek olacak ama sistemi yüksek olan birisinin bunu kullanması saçmalık
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DH Misafiri 1 gün
Pardon ama sen ne sandın ? Aylık 10 dolar para verip istediğin kadar 60 dolarlık oyun oynayacağını mı sandın ? komik.
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kartal172 2 gün
Öncelikle bu programa katılmam lazım. Sonra düşünürüz.
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LGatakan 2 gün
Son model bilgisayarım olmasına rağmen bu teknoloji beni çok heyecanlandırıyor. Geleceğin sistemi bu. Keşke devlet bazında Google'ı davet etsek. "Bizim ülkemizde veritabanı merkezi kurun" desek. Teknolojide gecikmesek... herkes bizi kıskansa...
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e-acar 2 gün
Tükiye'de özel fiyat uygulaması lazım bence
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cleancoder 2 gün e-acar
Niye Türkiye babasının oğlu mu :) Sen olsan ABD'ye daha ucuza verir misin? Böyle bedavacı beklentilere gireceğinize, ekonomimiz ve biz neden bu haldeyiz onu düşünün. 10 doları verecek gücümüz yok..
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sniper23 2 gün
Google'nın kendisi altyapı konusunda, özellikle sunucu konusunda çok büyük yatırımlar yaptı. O yüzden ping ve input lag konusunda hayal kırıklığı yaşatacağını sanmıyorum.
Stadia Türkiye'ye gelir ise güzel bir fiyat çekerler diye düşünüyorum. Çünkü Google'nın Drive gibi programlarının gayet güzel fiyatları var.
Stadia özellikle yüksek upload ve download kullanlar için gerçekten iyi olacaktır. Böylece bilgisayar vs. masrafına gerek kalmayacaktır, sadece üyelik ile 1080p/60 FPS oyun oynama gerçekten iyi. Bir de donanımın asla bottleneck olmaması ve sürekli güncellemesi ise ayrı bir avantaj. Böylece bilgisayar toplama derdi yok. Ama Upload hızı düşük olan ve upload hızının pahalı olduğu ülkeler de gene toplama bilgisayar devam.
Oyun konusunda sistemin oturmasını beklemek lazım. Bu konu da iyi şeyler görebiliriz.
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a_y_k_u_t 3 gün
Keşke aylık bir ücret karşılığında kütüphanedeki tüm oyunlara sahip olsaydık. Bu resmen uzak masaüstü kiralama olmuş.
Al bizden aylık 25 dolar, 12 aylık üyeliğe de kontrolcüyü hediye et. Kütüphanedeki oyunları oynayalım sınırsızca, oyun aldırmakla uğraştırma. Ne güzel olurdu böyle bir sistem.
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Krone 2 gün a_y_k_u_t
Başta herkes bunu düşündü Netflix gibi ama oyun yapımcıları yanaşmaz buna. Yine de hiç yoktan iyidir. En büyük isteri iyi bir internet. Sistem dizmek, onu her yıl güncellemek yerine başkasına ait makinalarda sadece oyun ve üyelik parası ödemek daha mantıklı. Amaç oyun oynamak, eğlenmek, vakit geçirmek.
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