Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları ve çıkış tarihi

Google'ın merakla beklenen bulut tabanlı oyun servisi Stadia, bugün tüm detaylarıyla resmen tanıtıldı. Stadia'nın fiyatı, çıkış tarihi ve internet gereksinimleri merak ediliyordu. İşte bugün Google'ın açıkladığı tüm detaylar:
Stadia beklenenden biraz daha farklı bir servis olarak tanıtıldı. Çoğumuz Stadia'nın "oyun dünyasının Netflix'i" olmasını bekliyordu ancak bugün durumun pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Google'ın ifadelerine göre Stadia, tıpkı PlayStation, Xbox ve Steam gibi satın alma tabanlı bir oyun servisi olacak. Yani paralı bir şekilde aylık abonelik alsanız dahi oynamak istediğiniz oyunları ayrıca satın almanız gerekecek.
Google'ın şu an için açıkladığı iki farklı Stadia üyeliği bulunuyor: Stadia Base ve Stadia Pro. Stadia Base tamamıyla ücretsiz bir servis. Stadia Pro ise aylık 9,99 dolarlık fiyata sahip. Stadia Base üyeleri 1080p/60FPS/Stereo oyun oynayabilecek. Stadia Pro aboneleri ise 4K/60FPS/5.1 surround ses özellikleriyle oyunların keyfini çıkaracak.
Google, Stadia Pro'nun PS Plus ve Xbox Live Gold gibi bazı ayrıcalıklarının olacağını da açıkladı. Buna göre Stadia Pro abonelerine özel her ay bazı ek ücretsiz oyunlar yayınlanacak ve oyun satın alımlarında da ekstra özel indirimler uygulanacak. Ek ücretsiz oyun kısmı şu an için yalnızca Destiny 2 ile sınırlı. Ancak önümüzdeki dönemlerde Stadia Pro özel kütüphanesinin büyümesi bekleniyor.
Stadia Pro (Aylık $9.99)
Çözünürlük: 4K'ya kadar
Kare hızı: 60 FPS
Ses: 5.1 surround ses
Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Var, Destiny 2: The Collection ile başlayacak.
Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Var
Stadia Base (Ücretsiz) – 2020'de çıkacak.
Çözünürlük: 1080p'ye kadar
Kare hızı: 60 FPS
Ses: Stereo
Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Yok
Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Yok
Google şu an için 21 farklı yayıncıyla Stadia için anlaşma sağlamış durumda. Bugün açıklanan oyun listesinde toplam 31 farklı yapım bulunuyor. Ancak şirketin açıklamalarına göre Stadia'nın resmi çıkışına kadar bu liste büyümeye devam edecek. Önümüzdeki E3 2019'da da bazı duyuruların yapılması bekleniyor.
Bandai Namco - Dragon Ball Xenoverse 2
Bethesda - DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood
Bungie - Destiny 2
Capcom - Henüz belirlenmedi
Coatsink - Get Packed (Stadia özel)
Codemasters - GRID
Deep Silver - Metro Exodus
Drool - Thumper
Electronic Arts - Henüz belirlenmedi
Giants Software - Farming Simulator 19
Larian Studios - Baldur’s Gate 3
nWay Games - Power Rangers: Battle for the Grid
Rockstar Games - Henüz Belirlenmedi
Sega - Football Manager
SNK - Samurai Shodown
Square Enix - Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider
2K Games - NBA 2K, Borderlands 3
Tequila Works - Gylt (Stadia özel)
Warner Bros. - Mortal Kombat 11
https://www.theverge.com/2019/6/6/18654632/google-stadia-price-release-date-games-bethesda-ea-doom-ubisoft-e3-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Stadia, 'oyun dünyasının Netflix'i' olmayacak
Stadia beklenenden biraz daha farklı bir servis olarak tanıtıldı. Çoğumuz Stadia'nın "oyun dünyasının Netflix'i" olmasını bekliyordu ancak bugün durumun pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Google'ın ifadelerine göre Stadia, tıpkı PlayStation, Xbox ve Steam gibi satın alma tabanlı bir oyun servisi olacak. Yani paralı bir şekilde aylık abonelik alsanız dahi oynamak istediğiniz oyunları ayrıca satın almanız gerekecek.
Google'ın şu an için açıkladığı iki farklı Stadia üyeliği bulunuyor: Stadia Base ve Stadia Pro. Stadia Base tamamıyla ücretsiz bir servis. Stadia Pro ise aylık 9,99 dolarlık fiyata sahip. Stadia Base üyeleri 1080p/60FPS/Stereo oyun oynayabilecek. Stadia Pro aboneleri ise 4K/60FPS/5.1 surround ses özellikleriyle oyunların keyfini çıkaracak.
Google, Stadia Pro'nun PS Plus ve Xbox Live Gold gibi bazı ayrıcalıklarının olacağını da açıkladı. Buna göre Stadia Pro abonelerine özel her ay bazı ek ücretsiz oyunlar yayınlanacak ve oyun satın alımlarında da ekstra özel indirimler uygulanacak. Ek ücretsiz oyun kısmı şu an için yalnızca Destiny 2 ile sınırlı. Ancak önümüzdeki dönemlerde Stadia Pro özel kütüphanesinin büyümesi bekleniyor.
Stadia Pro (Aylık $9.99)
Çözünürlük: 4K'ya kadar
Kare hızı: 60 FPS
Ses: 5.1 surround ses
Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Var, Destiny 2: The Collection ile başlayacak.
Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Var
Stadia Base (Ücretsiz) – 2020'de çıkacak.
Çözünürlük: 1080p'ye kadar
Kare hızı: 60 FPS
Ses: Stereo
Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Yok
Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Yok
Stadia'da hangi oyunlar oynanabilecek?
Google şu an için 21 farklı yayıncıyla Stadia için anlaşma sağlamış durumda. Bugün açıklanan oyun listesinde toplam 31 farklı yapım bulunuyor. Ancak şirketin açıklamalarına göre Stadia'nın resmi çıkışına kadar bu liste büyümeye devam edecek. Önümüzdeki E3 2019'da da bazı duyuruların yapılması bekleniyor.
Bandai Namco - Dragon Ball Xenoverse 2
Bethesda - DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood
Bungie - Destiny 2
Capcom - Henüz belirlenmedi
Coatsink - Get Packed (Stadia özel)
Codemasters - GRID
Deep Silver - Metro Exodus
Drool - Thumper
Electronic Arts - Henüz belirlenmedi
Giants Software - Farming Simulator 19
Larian Studios - Baldur’s Gate 3
nWay Games - Power Rangers: Battle for the Grid
Rockstar Games - Henüz Belirlenmedi
Sega - Football Manager
SNK - Samurai Shodown
Square Enix - Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider
2K Games - NBA 2K, Borderlands 3
Tequila Works - Gylt (Stadia özel)
Warner Bros. - Mortal Kombat 11
THQ - Darksiders Genesis
Ubisoft - Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2
Stadia'nın en merak edilen kısımlarından birisi de internet gereksinimleriydi. Google'ın yaptığı açıklamalara göre minimum gereksinimler 720p/60fps deneyim için 10 mbit indirme ve 1 mbit yükleme şeklinde. Oyunları 4K'da oynamak için 35 Mbps öneriliyor.
Stadia bulut tabanlı bir oyun servisi. Dolayısıyla tıpkı Netflix gibi hemen her platformu teorik anlamda destekliyor. Ancak çıkış gününde öncelikle yalnızca PC'lerde Chrome tarayıcısında, Chromecast Ultra ile TV'lerde ve Pixel 3/Pixel 3a cihazlarda oynanabilecek. İlerleyen tarihlerde diğer akıllı telefonlar ve televizyonlar için de desteğin yaygınlaşması bekleniyor.
Stadia, Kasım 2019'da 14 farklı ülkede çıkışını gerçekleştirecek. 14 ülke arasında ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve çoğu Avrupa ülkesi bulunuyor ancak maalesef Türkiye listede yok. Google, önümüzdeki yıllarda bu listenin genişleyeceğini ve Stadia'nın daha fazla ülkede oynanabileceğini söyledi.
Google Stadia AMD tarafından özel olarak geliştirilmiş bir grafik birimiyle geliyor. Google'ın kullandığı ifadelere göre Stadia'nın gücü 10,7 TFlops seviyesinde. Yani Xbox One X (6,0) ve PS4 Pro'dan (4,2) ciddi anlamda daha güçlü bir olacak. Ayrıca her bir Stadia sisteminin x86 2,7 GHz işlemci ve 16 GB RAM içereceği belirtildi.
Google ayrıca Stadia için bugün bir kontrolcü de tanıttı. Kontrolcünün fiyatı 69 dolar seviyesinde. Chromecast Ultra ile TV'de ve Pixel 3/3a cihazlarda bu kontrolcü ile oyun oynanabilecek. PC'de Chrome tarayıcında ise herhangi bir oyun koluyla oynayabileceksiniz yani Stadia kontrolcüsüne ihtiyacınız olmayacak.
Google son olarak Stadia için Founder's Edition kitini de tanıttı. Stadia Founder's Edition; gece mavisi renkte Stadia kontrolcüsü, Chromecast Ultra cihazı, üç aylık Stadia Pro aboneliği, arkadaşınızla birlikte oynamak için Buddy Pass içerecek ve $129 fiyattan satışa sunulacak.
Ubisoft - Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2
Peki nasıl bir internet hızı gerekiyor?
Stadia'nın en merak edilen kısımlarından birisi de internet gereksinimleriydi. Google'ın yaptığı açıklamalara göre minimum gereksinimler 720p/60fps deneyim için 10 mbit indirme ve 1 mbit yükleme şeklinde. Oyunları 4K'da oynamak için 35 Mbps öneriliyor.
Google Stadia hangi cihazlarda oynanabilecek?
Stadia bulut tabanlı bir oyun servisi. Dolayısıyla tıpkı Netflix gibi hemen her platformu teorik anlamda destekliyor. Ancak çıkış gününde öncelikle yalnızca PC'lerde Chrome tarayıcısında, Chromecast Ultra ile TV'lerde ve Pixel 3/Pixel 3a cihazlarda oynanabilecek. İlerleyen tarihlerde diğer akıllı telefonlar ve televizyonlar için de desteğin yaygınlaşması bekleniyor.
Stadia'nın çıkış tarihi
Stadia, Kasım 2019'da 14 farklı ülkede çıkışını gerçekleştirecek. 14 ülke arasında ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve çoğu Avrupa ülkesi bulunuyor ancak maalesef Türkiye listede yok. Google, önümüzdeki yıllarda bu listenin genişleyeceğini ve Stadia'nın daha fazla ülkede oynanabileceğini söyledi.
Stadia'nın donanımı, kontrolcü desteği ve Founder's Edition
Google Stadia AMD tarafından özel olarak geliştirilmiş bir grafik birimiyle geliyor. Google'ın kullandığı ifadelere göre Stadia'nın gücü 10,7 TFlops seviyesinde. Yani Xbox One X (6,0) ve PS4 Pro'dan (4,2) ciddi anlamda daha güçlü bir olacak. Ayrıca her bir Stadia sisteminin x86 2,7 GHz işlemci ve 16 GB RAM içereceği belirtildi.
Google ayrıca Stadia için bugün bir kontrolcü de tanıttı. Kontrolcünün fiyatı 69 dolar seviyesinde. Chromecast Ultra ile TV'de ve Pixel 3/3a cihazlarda bu kontrolcü ile oyun oynanabilecek. PC'de Chrome tarayıcında ise herhangi bir oyun koluyla oynayabileceksiniz yani Stadia kontrolcüsüne ihtiyacınız olmayacak.
Google son olarak Stadia için Founder's Edition kitini de tanıttı. Stadia Founder's Edition; gece mavisi renkte Stadia kontrolcüsü, Chromecast Ultra cihazı, üç aylık Stadia Pro aboneliği, arkadaşınızla birlikte oynamak için Buddy Pass içerecek ve $129 fiyattan satışa sunulacak.
https://www.theverge.com/2019/6/6/18654632/google-stadia-price-release-date-games-bethesda-ea-doom-ubisoft-e3-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz bu dunyaya kahir cekmeye gelmisiz kahir.