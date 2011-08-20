Google, Street View kameralarını Amazon ormanlarına gönderdi

Google’ın ilk olarak internet tabanlı olarak başlattığı Google Maps çok başarılı oldu ve gördüğü ilgi sayesinde Google mobil platformlar için de rakiplerinden küçük boyutta ancak fonksiyon olarak onlardan geri kalmayan uygulamalar geliştirdi. Google Maps’in en çok konuşulan ve en önemli yeniliği ise Street View oldu.





Özel araçlarla pek çok ülke başkentini ve diğer şehirleri cadde cadde fotoğraflayan Google, kullanıcıların bu yerleri sanki oradaymış gibi gezmesine imkan tanıdı. Ancak kameralı özel araçların cadde kenarlarında veya yakındaki evlerinin bahçelerinde insanların fotoğraflarını çekmesi özel hayatın gizliliği açısından davalara konu oldu.





Başlangıcından bu yana 4 yıl geçen Street View şimdi çok önemli bir bölgeyi haritalamak için araçlarını Amazon ormanlarına gönderdi.





Bölgenin sivil toplum kuruluşu olan Amazonları Koruma Vakfı ile Google işbirliği neticesinde Street View araçları Amazon bölgesinde bulunan Rio Negro nehrinin 50km’lik bir alanını fotoğraflayacak. Amazon içerisinde keşfedilmemiş pek çok alan ve kabile bulunuyor. Google şimdilik bunlarla ilgilenmiyor.





Üç tekerlekli araç üzerindeki kameralar teknelere bindirilerek nehir boyunca çekim yapacak. Çekim kapsamında nehir kenarındaki küçük köylere patikalardan ulaşacak olan araçlar buradaki köy yaşantısını da tanıtmayı amaçlıyor.





Google projenin bitiminde vakfa bir bağışta bulunacak. Projede kullanılan bazı kameralar ve laptoplar vakfın ve yerel halkın kullanımına bırakılacak. Projenin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor ancak bölge yetkilileri Amazon yolculuklarının her zaman beklenenden uzun olduğunu belirtiyor.