Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Street View kameralarını Amazon ormanlarına gönderdi

7 yıl
4,3b
1
18
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Street View kameralarını Amazon ormanlarına gönderdi
Tam Boyutta Gör

Google’ın ilk olarak internet tabanlı olarak başlattığı Google Maps çok başarılı oldu ve gördüğü ilgi sayesinde Google mobil platformlar için de rakiplerinden küçük boyutta ancak fonksiyon olarak onlardan geri kalmayan uygulamalar geliştirdi. Google Maps’in en çok konuşulan ve en önemli yeniliği ise Street View oldu.

Özel araçlarla pek çok ülke başkentini ve diğer şehirleri cadde cadde fotoğraflayan Google, kullanıcıların bu yerleri sanki oradaymış gibi gezmesine imkan tanıdı. Ancak kameralı özel araçların cadde kenarlarında veya yakındaki evlerinin bahçelerinde insanların fotoğraflarını çekmesi özel hayatın gizliliği açısından davalara konu oldu. 

Başlangıcından bu yana 4 yıl geçen Street View şimdi çok önemli bir bölgeyi haritalamak için araçlarını Amazon ormanlarına gönderdi. 

Bölgenin sivil toplum kuruluşu olan Amazonları Koruma Vakfı ile Google işbirliği neticesinde Street View araçları Amazon bölgesinde bulunan Rio Negro nehrinin 50km’lik bir alanını fotoğraflayacak. Amazon içerisinde keşfedilmemiş pek çok alan ve kabile bulunuyor. Google şimdilik bunlarla ilgilenmiyor.

Üç tekerlekli araç üzerindeki kameralar teknelere bindirilerek nehir boyunca çekim yapacak. Çekim kapsamında nehir kenarındaki küçük köylere patikalardan ulaşacak olan araçlar buradaki köy yaşantısını da tanıtmayı amaçlıyor.

Google projenin bitiminde vakfa bir bağışta bulunacak. Projede kullanılan bazı kameralar ve laptoplar vakfın ve yerel halkın kullanımına bırakılacak. Projenin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor ancak bölge yetkilileri Amazon yolculuklarının her zaman beklenenden uzun olduğunu belirtiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 7 yıl en beğenilen
NDS
Daha istanbul yok ne amazonu?

istanbula girerlerse cikamazlar :))) amazon neki
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 7 yıl
şu kameralarla sokaklardaki kızların resmini çekip saç engi ten rengi vs. sınıflandırsalar bizde beğendiğimizi alsak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 7 yıl
bu google kız işinede el atarsa yorumcular memnun olacak galiba maps olayı aşıldı;)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErTuFx 7 yıl
Vay be Google balta girmemis ormanlara bile girdi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
floydrose 7 yıl
teksalih
HAAltuntasTeknolojinin gelişmesinde en büyük rol kesinlikle Google.
Istw bunu demeyecektin birazdan apple fan.boylar tas sopa ve bilimum edevatla saldiracak

ulelek ulelek ulelek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
Teknolojinin gelişmesinde en büyük rol kesinlikle Google.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teksalih 7 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
Teknolojinin gelişmesinde en büyük rol kesinlikle Google.

Istw bunu demeyecektin birazdan apple fan.boylar tas sopa ve bilimum edevatla saldiracak
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teksalih 7 yıl
Tahtakaleyi koysunlar ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lernatius 7 yıl
kabilelere ve canlılara zarar vermezse çok iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
Bela mısın google?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 7 yıl
teksalih
umutarslan.comgoogle sayesinde bir çok yeri gördük bir çok yeri tanıdık sıra geldi en civcivli kısıma :D bana bi kız bulacaksınız 4 elementin ortasında öpücem!
Kapatirim vallaha elementleri

ateş, su, toprak, tahta :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teksalih 7 yıl 0tt0m@n
0tt0m@n
teksalih
Orijinalden alıntı: umutarslan.comgoogle sayesinde bir çok yeri gördük bir çok yeri tanıdık sıra geldi en civcivli kısıma :D bana bi kız bulacaksınız 4 elementin ortasında öpücem!
Kapatirim vallaha elementleri

ateş, su, toprak, tahta :D

Bak yalnis olmasin hava olmasin
kardesim dogada bulunan diyoruz

vee 4. elementimiz tahta!!! yok ! yok! hava hava demin birisi taht dedo totonuzdan element uydurmayin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 7 yıl
Güzel güzel oralarıda görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4263 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, fas ve amazon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Geleceğin teknolojisi LED Aydınlatma hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim