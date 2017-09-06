Google, Street View'i daha iyi kameralar ve AI ile geliştiriyor

Google'ın Street View programı başlayalı yaklaşık on yıl oldu. Ancak şirket dünyamız üzerindeki hemen hemen her erişilebilir alanın daha iyi görüntüsünü çekmek için haritalama araçlarını yeni kamera sistemleri ve AI ile yeniliyor.

Geçen ay denenmeye başlayan yeni sitem ile beraber daha net ve canlı renkler sayesinde gerçekçi sokak görüntüleri elde edildi. Ancak, Google Maps başkan yardımcısı Jen Fitzpatrick, Wired'e endekslemenin iyileştirmelere yardımcı olacağını ve böylece Google kullanıcılarının; arama motoruna sorduğu zor soruların cevaplanabilmesini sağlayacaklarını söyledi. Örneğin, "Köşedeki kilisenin yanındaki pembe mağazanın adı nedir?" gibi daha ayrıntılı bilgi isteyen soruların kolaylıkla cevaplanması sağlanacak.

Aradaki Fark Oldukça Belirgin

Resimdeki görüntü Google araçları tarafından Haziran 2016 tarihinde çekildi.

Yukarıdaki resimse yeni kamera sistemleri ve AI donatılan Google araçları tarafından Temmuz 2017 tarihinde çekildi.

Geliştirilmiş AI sistemleriyle birlikte Google Haritalar'daki işletmelerin, çalışma saatleri gibi daha fazla bilgileri kullanıcılara sunulacak. Son olarak Google'ın Street View programının ülkemiz de dahil 85 ülkede aktif olarak kullanıldığını söyleyelim.

https://thenextweb.com/google/2017/09/06/google-is-improving-street-view-with-better-cameras-and-ai/#.tnw_euRjrLzt