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Google, Street View'i daha iyi kameralar ve AI ile geliştiriyor

Google, haritalama araçlarını yeni kamera sistemleri ve AI ile yeniliyor. Böylece sokaklar gerçeği aratmayacak. Aynı zamanda Google, yapay zeka teknolojisi sayesinde zor sorulara da cevap verebilecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Google'ın Street View programı başlayalı yaklaşık on yıl oldu. Ancak şirket dünyamız üzerindeki hemen hemen her erişilebilir alanın daha iyi görüntüsünü çekmek için haritalama araçlarını yeni kamera sistemleri ve AI ile yeniliyor.
Geçen ay denenmeye başlayan yeni sitem ile beraber daha net ve canlı renkler sayesinde gerçekçi sokak görüntüleri elde edildi. Ancak, Google Maps başkan yardımcısı Jen Fitzpatrick, Wired'e endekslemenin iyileştirmelere yardımcı olacağını ve böylece Google kullanıcılarının; arama motoruna sorduğu zor soruların cevaplanabilmesini sağlayacaklarını söyledi. Örneğin, "Köşedeki kilisenin yanındaki pembe mağazanın adı nedir?" gibi daha ayrıntılı bilgi isteyen soruların kolaylıkla cevaplanması sağlanacak.

Aradaki Fark Oldukça Belirgin

Resimdeki görüntü Google araçları tarafından Haziran 2016 tarihinde çekildi.
Yukarıdaki resimse yeni kamera sistemleri ve AI donatılan Google araçları tarafından Temmuz 2017 tarihinde çekildi.
Geliştirilmiş AI sistemleriyle birlikte Google Haritalar'daki işletmelerin, çalışma saatleri gibi daha fazla bilgileri kullanıcılara sunulacak. Son olarak Google'ın Street View programının ülkemiz de dahil 85 ülkede aktif olarak kullanıldığını söyleyelim.

https://thenextweb.com/google/2017/09/06/google-is-improving-street-view-with-better-cameras-and-ai/#.tnw_euRjrLzt Yorum Yaz
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0quz28 1 yıl en beğenilen
google'ın en güzel servislerinden biri, başında bile geliyor diyebilirim ama bir o kadarda korkunç geliyor her yeri bilmeleri
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KCS_54 1 yıl
Los Santos havası var ;)
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NeroWin 1 yıl
AI yerine yapay zeka yazsak daha iyi olurdu sanırım..
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ALBAY 1 yıl
Haritalara önce bir netlik gelsinde hele bakarız.
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LeftBank 1 yıl
Büyük şehirlerimizi 3D yapsınlar başka birşey istemem.
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St Batuhan 1 yıl
İyi güzel de ülkemizdeki ne zaman güncellenir ve eski verileri kaldıracaklar mı? Yani ben bir önceki kayıtla eskiden ne vardı gibi görmek isterim. Ayrıca keşke ülkemizde de Drone ile tarama da yapılsa ama buna şükür.
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0quz28 1 yıl en beğenilen
google'ın en güzel servislerinden biri, başında bile geliyor diyebilirim ama bir o kadarda korkunç geliyor her yeri bilmeleri
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