Tesla, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisine batarya tedariği yapacak

Tesla'nın büyük ebatlı Powerpack enerji depolama çözümleri şu ana kadar daha çok güneş enerjisi sistemlerinde kullanılıyordu. Ancak yeni bir gelişmeye göre bundan sonra Powerpack'leri rüzgar çiftliklerinde de görebiliriz.

Tesla'nın geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da kazandığı 100 MW/129 MWh'lık devasa Powerback sistem kontratı Neoen’in Hornsdale rüzgar çiftliğinde kullanılacak olmasıyla firmanın bu yöndeki ilk adımını oluştururken, marka şimdi de dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisi Vestas ile ortaklık kurarak sektörde derine inmeye başladı.

Haberi ilk olarak Danimarka'nın Borsen gazetesi duyururken, Vestas da Bloomberg'eyaptığı açıklamayla enerji depolama alanında Tesla ile birlikte çalıştıklarını kabul etmiş. Avustralya'daki projesi de dahil olmak üzere irili ufaklı projelere Powerpack'leri sağlamak için Gigafactory 1'deki batarya üretimini arttıran Tesla, aynı zamanda Model 3'ün de bataryalarını yetiştirmeye çalışıyor.

Görünen o ki talebi yetiştirmekte zorlanan firma, Avustralya projesindeki Powerpack'lerde Panasonic yerine Samsung üretimi piller kullanmayı tercih etmiş. Geçtiğimiz yıllarda 50 GW rüzgar enerjisi sağlayan Vestas'ın 2017'nin ilk çeyreğinde 2 GW'lık daha sipariş aldığını göz önüne alırsak, Tesla'ya olan talebin artacağını düşünebiliriz.