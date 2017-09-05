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Tesla, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisine batarya tedariği yapacak

Rüzgar türbini üreticisi Vestas, türbinlerde üretilen fazla enerjinin depolanması ve sonradan kullanılabilmesi için Tesla ile Powerpack tedariği konusunda anlaştıklarını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'nın büyük ebatlı Powerpack enerji depolama çözümleri şu ana kadar daha çok güneş enerjisi sistemlerinde kullanılıyordu. Ancak yeni bir gelişmeye göre bundan sonra Powerpack'leri rüzgar çiftliklerinde de görebiliriz.
Tesla'nın geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da kazandığı 100 MW/129 MWh'lık devasa Powerback sistem kontratı Neoen’in Hornsdale rüzgar çiftliğinde kullanılacak olmasıyla firmanın bu yöndeki ilk adımını oluştururken, marka şimdi de dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisi Vestas ile ortaklık kurarak sektörde derine inmeye başladı.
Haberi ilk olarak Danimarka'nın Borsen gazetesi duyururken, Vestas da Bloomberg'eyaptığı açıklamayla enerji depolama alanında Tesla ile birlikte çalıştıklarını kabul etmiş. Avustralya'daki projesi de dahil olmak üzere irili ufaklı projelere Powerpack'leri sağlamak için Gigafactory 1'deki batarya üretimini arttıran Tesla, aynı zamanda Model 3'ün de bataryalarını yetiştirmeye çalışıyor.
Görünen o ki talebi yetiştirmekte zorlanan firma, Avustralya projesindeki Powerpack'lerde Panasonic yerine Samsung üretimi piller kullanmayı tercih etmiş. Geçtiğimiz yıllarda 50 GW rüzgar enerjisi sağlayan Vestas'ın 2017'nin ilk çeyreğinde 2 GW'lık daha sipariş aldığını göz önüne alırsak, Tesla'ya olan talebin artacağını düşünebiliriz.

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PrestigeMan 2 yıl en beğenilen
Övröpö bözö köskönöyör.

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Övröpö bözö köskönöyör.Hadi be damat yap bir şeyler artık konuşup duruyorsunuz protiplerle geçti ömr...
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alp0007 2 yıl
Tesla telefon işine girse, herhalde 1 ay gidecek bataryalı telefonlar üretir.
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gbzlim 2 yıl
Şu anki pil teknklojisi ile o kadar enerjiyi depolamak bana hiç verimli gelmiyor.
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Erwin-Rommel 2 yıl
Yıl olmuş 2017 hala şu batarya mevzusundan kurtulamadık ya.
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sniper23 2 yıl Erwin-Rommel
Erwin-Rommel

Yıl olmuş 2017 hala şu batarya mevzusundan kurtulamadık ya.

Batarya kimyasaldır, teknolojik değil. O yüzden hala kurtaramadık.
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CoolSnow 2 yıl
Lan Batarya mı kullanılır. Tanrıçam bu ne düşüncesizce bir hareket. Bir süperiletken metal üzerine zaten sınırsız miktarda elektron depolayabiliyoruz, bunlar hala pil kullanacak.
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selahattın ısık 2 yıl
vestas
GE Siemens gibi büyük balıkların cirit attığı pazarda bağımsız kalabilseydi en çok kazanan tüketici olurdu.
Dalga enerjisinden elektrik üretme projelerini yıllar önce gördüğümde çok şaşırmıştım.
4.cü sanayi devriminde büyük firmaların bazıları doğru konumu alsa da bazı firmalar şimdiden iflas başvurusunda bulundu.
doğru konum alabilen 2 firmanın birlikte çalışması sevindirici haber.
EKLEME
firma GE ve siemensle zaten motor geliştirme projeleride yürütüyormuş..
yani al gülüm ver gülüm..
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PrestigeMan 2 yıl en beğenilen
Övröpö bözö köskönöyör.

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