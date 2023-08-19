Google Haritalar, artık elektrikli araç kullanıcılarına benzin istasyonlarını göstermeyecek

- Google Haritalar artık Android Auto kullanan EV sahiplerindeki ilgi çekici yerler kategorisinde benzinlik göstermeyecek
- İşte Google Haritalar'ın tüm EV merkezli yetenekleri:
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Google Haritalar artık Android Auto kullanan EV sahiplerindeki ilgi çekici yerler kategorisinde benzinlik göstermeyecek
Google Haritalar, Android Auto'yu kullanana elektrikli araç sahipleri için ilgi çekici yerler listesinden benzin istasyonlarını çıkardı. Google, 2022'den beri EV sürücüleri için mevcut olduğunu belirttiği değişiklikleri doğruladı.
İşte Google Haritalar'ın tüm EV merkezli yetenekleri:
Gerçek zamanlı şarj bağlantı noktası kullanılabilirliği: Google Haritalar'da EV şarj istasyonlarını aratarak yakındaki istasyonlarda şarj portlarının gerçek zamanlı kullanılabilirliğini görebilir, böylece sırada beklemek zorunda kalmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Şarj hızı filtreleri: Çok hızlı şarj filtresi, 150 kilowatt veya daha yüksek şarj cihazlarına sahip istasyonları kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır.
Fiş tipi filtreler: Ayrıca, EV'nizin fiş tipini sunan istasyonları da filtrelemeniz mümkün. Böylece yalnızca aracınızla uyumlu fişlere sahip istasyonları görüntüleyebilirsiniz.
Yolculuklara şarj durakları ekleme: Harita, şarjın durdurulmasını gerektiren tüm yolculuklarda mevcut trafik, şarj düzeyiniz ve beklenen enerji tüketimi gibi faktörlere göre en iyi durağı önerir.
Arama sonuçlarındaki şarj istasyonları: Ayrıca, süpermarket gibi yerlerin bünyesinde şarj istasyonları olduğunda da arama sonuçlarında size gösterilir. Bu nedenle, yiyecek almaya gidiyorsanız, arabanızı orada şarj etmenizi sağlayan bir mağazayı daha kolay seçebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.