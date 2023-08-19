Google Haritalar, artık elektrikli araç kullanıcılarına benzin istasyonlarını göstermeyecek

Tam Boyutta Gör Popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar, elektrikli arabaların kullanım sıklığının artmasıyla kendini geliştirmekte. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Google, Haritalar uygulamasını kullanan elektrikli araç kullanıcılarına artık benzin istasyonlarını göstermeyecek.

Google Haritalar artık Android Auto kullanan EV sahiplerindeki ilgi çekici yerler kategorisinde benzinlik göstermeyecek

Google Haritalar, Android Auto'yu kullanana elektrikli araç sahipleri için ilgi çekici yerler listesinden benzin istasyonlarını çıkardı. Google, 2022'den beri EV sürücüleri için mevcut olduğunu belirttiği değişiklikleri doğruladı.

Tam Boyutta Gör Konu ile ilgili açıklama yapan Google sözcüsü Pearl Xu, "İnsanların navigasyon sırasında en alakalı bilgileri almalarına yardımcı olmak için, geçen yıl EV sürücülerinin Android Auto için Google Haritalar'daki benzin istasyonları yerine şarj istasyonları için bir kısayol görme yeteneğini ekledik" sözlerine yer verdi.

İşte Google Haritalar'ın tüm EV merkezli yetenekleri:

Gerçek zamanlı şarj bağlantı noktası kullanılabilirliği: Google Haritalar'da EV şarj istasyonlarını aratarak yakındaki istasyonlarda şarj portlarının gerçek zamanlı kullanılabilirliğini görebilir, böylece sırada beklemek zorunda kalmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Şarj hızı filtreleri: Çok hızlı şarj filtresi, 150 kilowatt veya daha yüksek şarj cihazlarına sahip istasyonları kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır.

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Fiş tipi filtreler: Ayrıca, EV'nizin fiş tipini sunan istasyonları da filtrelemeniz mümkün. Böylece yalnızca aracınızla uyumlu fişlere sahip istasyonları görüntüleyebilirsiniz.

Yolculuklara şarj durakları ekleme: Harita, şarjın durdurulmasını gerektiren tüm yolculuklarda mevcut trafik, şarj düzeyiniz ve beklenen enerji tüketimi gibi faktörlere göre en iyi durağı önerir.

Arama sonuçlarındaki şarj istasyonları: Ayrıca, süpermarket gibi yerlerin bünyesinde şarj istasyonları olduğunda da arama sonuçlarında size gösterilir. Bu nedenle, yiyecek almaya gidiyorsanız, arabanızı orada şarj etmenizi sağlayan bir mağazayı daha kolay seçebilirsiniz.

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Google Haritalar artık EV kullanıcılarına benzinlik göstermeyecek