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    Google Haritalar, artık elektrikli araç kullanıcılarına benzin istasyonlarını göstermeyecek

    Google, EV kullanıcılarının Android Auto'sunda bulunan Haritalar uygulamasındaki ilgi çekici yerler listesinden benzin istasyonlarını çıkardı. İşte detaylar:   
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    Google Haritalar artık EV kullanıcılarına benzinlik göstermeyecek Tam Boyutta Gör
    Popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar, elektrikli arabaların kullanım sıklığının artmasıyla kendini geliştirmekte. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Google, Haritalar uygulamasını kullanan elektrikli araç kullanıcılarına artık benzin istasyonlarını göstermeyecek.

    Google Haritalar artık Android Auto kullanan EV sahiplerindeki ilgi çekici yerler kategorisinde benzinlik göstermeyecek

    Google Haritalar, Android Auto'yu kullanana elektrikli araç sahipleri için ilgi çekici yerler listesinden benzin istasyonlarını çıkardı. Google, 2022'den beri EV sürücüleri için mevcut olduğunu belirttiği değişiklikleri doğruladı.

    Google Haritalar artık EV kullanıcılarına benzinlik göstermeyecek Tam Boyutta Gör
    Konu ile ilgili açıklama yapan Google sözcüsü Pearl Xu, "İnsanların navigasyon sırasında en alakalı bilgileri almalarına yardımcı olmak için, geçen yıl EV sürücülerinin Android Auto için Google Haritalar'daki benzin istasyonları yerine şarj istasyonları için bir kısayol görme yeteneğini ekledik" sözlerine yer verdi.

    İşte Google Haritalar'ın tüm EV merkezli yetenekleri:

    Gerçek zamanlı şarj bağlantı noktası kullanılabilirliği: Google Haritalar'da EV şarj istasyonlarını aratarak yakındaki istasyonlarda şarj portlarının gerçek zamanlı kullanılabilirliğini görebilir, böylece sırada beklemek zorunda kalmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Şarj hızı filtreleri: Çok hızlı şarj filtresi, 150 kilowatt veya daha yüksek şarj cihazlarına sahip istasyonları kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır. 

    Fiş tipi filtreler: Ayrıca, EV'nizin fiş tipini sunan istasyonları da filtrelemeniz mümkün. Böylece yalnızca aracınızla uyumlu fişlere sahip istasyonları görüntüleyebilirsiniz.

    Yolculuklara şarj durakları ekleme: Harita, şarjın durdurulmasını gerektiren tüm yolculuklarda mevcut trafik, şarj düzeyiniz ve beklenen enerji tüketimi gibi faktörlere göre en iyi durağı önerir.

    Arama sonuçlarındaki şarj istasyonları: Ayrıca, süpermarket gibi yerlerin bünyesinde şarj istasyonları olduğunda da arama sonuçlarında size gösterilir. Bu nedenle, yiyecek almaya gidiyorsanız, arabanızı orada şarj etmenizi sağlayan bir mağazayı daha kolay seçebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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