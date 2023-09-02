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    Google Haritalar, yeni renklere sahip bir görünüm test ediyor

    Google Maps, arayüzünde yeni renkler test ediyor. İşte Apple Haritalar'ın renklerine çok benzeyen yeni renklerin bulunduğu Google Haritalar'ın yeni arayüzü:    
    Google Haritalar, yeni renklere sahip bir görünüm test ediyor Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar uygulamasının arka plan harita katmanında yeni renkler test ettiği ortaya çıktı. Apple Maps'in renklerine benzemesiyle dikkat çeken yeni renklerin bulunduğu görseller ise yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

     

    Google Maps, Apple Haritalar'a benzer renkler test ediyor

    Google Haritalar, yeni renklere sahip bir görünüm test ediyor Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar'ın yeni arayüzünde açık temadaki suların bulunduğu alanlar daha açık ve yeşilin tonlarına kayarken ağaçlık bölgeler daha koyu bir yeşile bürünmekte. Google Haritaların eski sürümünün solda yeni sürümünün ortada ve sağ tarafında ise Apple Maps'in bulunduğu o görsellerde yeni sürümde yollar ise daha koyu bir gri tonuna dönüşmüş.
    Google Haritalar, yeni renklere sahip bir görünüm test ediyor Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar'ın karanlık temasında ise çok fark eden renk tonları bulunmamakta. Ancak genel olarak eski sürüme kıyasla suların bulunduğu alanlar yine daha koyu renklere sahip. Son olarak yeni arayüzde yol tariflerinde kullanıcıyı yönlendiren panelin ise daha koyu bir yeşil renk tonuna sahip olduğu görülmekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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