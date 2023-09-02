Google Haritalar, yeni renklere sahip bir görünüm test ediyor

Google Maps, Apple Haritalar'a benzer renkler test ediyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
{{Description}}{{Price}} {{PriceUnit}} {{DiscountInformation}}
https://www.amazon.com.tr/dp/B07VKK7VPB?ref_=cm_sw_r_apan_dp_96F372HFYM1K7VP5BBQX
https://www.amazon.com.tr/dp/B083V41T6M
https://www.migros.com.tr/bolca-hindi-doner-300-g-p-cafbdc
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B0B221992Y
https://www.amazon.com.tr/dp/B0C1RTRCJN
https://www.amazon.com.tr/dp/B08KSDF1V5
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.