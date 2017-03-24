Google Talk tamamen kapanıyor

Google’ın blog yazısında belirtilene göre Google Talk’un Android uygulaması bugünden itibaren kapatılacak ve Hangouts üzerinden Talk widget’ı kullanan kişiler, 26 Haziran tarihinden sonra tamamen Hangouts kullanmaya başlayacaklar.
Google, Talk’un XMPP özelliğinin de kullanımda olacağını ancak 26 Haziran tarihinden sonra diğer XMPP federationlarının artık desteklenmeyeceğini açıkladı.
Gmail Labs özellikleri de sonlandırılacak
Google Talk’un yanı sıra bazı Gmail Labs özelliklerinin de sonlandırılacağı açıklandı. Google; Authentication Icon’un, Google Voice Player’ın, Picasa önizlemelerinin, Pictures in chat’in, Quick Links’in, Quote Selected Text’in, Smartlabels’ın ve Yelp önizlemelerinin artık kullanılamayacağını duyurdu ve bu özellikleri kullanan kişilere Gmail Add-ons’u tavsiye etti. Ayrıca Gmail üzerinden Google+ profillerinin paylaşılması ve Google+ Circles da sonlandırılacak özellikler arasında.
http://www.androidpolice.com/2017/03/24/google-retiring-google-talk-good-also-shutting-several-gmail-labs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hangouts'da kapansın Allo ile Duo tek program haline gelsin. Eminim Whatsapp yerine birçok kullanıcı tercih edecektir.
bu açıdan hedeflenen başarı ölçeği
2 yıl içinde, 1 milyar kullanıcı olunca !
sırada google hangout var !
oda tez zamanda kapanır işh !