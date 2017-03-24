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Google Talk tamamen kapanıyor

Google, Google Talk’un tamamen kapatılacağını ve birkaç Google Labs özelliğinin sonlandıracağını paylaştığı bir blog yazısı ile duyurdu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
2,8b
1
8
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Talk tamamen kapanıyor
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Allo, Duo ve Hangouts’tan önceki dönemlerde Google’ın mesajlaşma platformu olarak hizmet sunan Google Talk, bugün Google tarafından paylaşılan bir blog yazısına göre tamamen kapatılıyor. 2013 senesinde Hangouts’a dönüştürülmesinin ardından yalnızca küçük bir topluluğa hitap eden platform, eski masaüstü uygulaması ve XMPP desteği sayesinde günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başardı.

Google’ın blog yazısında belirtilene göre Google Talk’un Android uygulaması bugünden itibaren kapatılacak ve Hangouts üzerinden Talk widget’ı kullanan kişiler, 26 Haziran tarihinden sonra tamamen Hangouts kullanmaya başlayacaklar.

Google, Talk’un XMPP özelliğinin de kullanımda olacağını ancak 26 Haziran tarihinden sonra diğer XMPP federationlarının artık desteklenmeyeceğini açıkladı.

Gmail Labs özellikleri de sonlandırılacak

Google Talk’un yanı sıra bazı Gmail Labs özelliklerinin de sonlandırılacağı açıklandı. Google; Authentication Icon’un, Google Voice Player’ın, Picasa önizlemelerinin, Pictures in chat’in, Quick Links’in, Quote Selected Text’in, Smartlabels’ın ve Yelp önizlemelerinin artık kullanılamayacağını duyurdu ve bu özellikleri kullanan kişilere Gmail Add-ons’u tavsiye etti. Ayrıca Gmail üzerinden Google+ profillerinin paylaşılması ve Google+ Circles da sonlandırılacak özellikler arasında.



http://www.androidpolice.com/2017/03/24/google-retiring-google-talk-good-also-shutting-several-gmail-labs/ Yorum Yaz
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Batuist 2 yıl en beğenilen
aynı yada benzer işlevler için birden fazla program çıkarmayı seviyor google.. bir süra sonra sıraylada kapatıyor..
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Alpha Centauri 2 yıl
kimse kullanmıyordu geç bile kaldılar
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elephone 2 yıl
Allo ile Duo bence çok güzel. İkisi birleşse şahane bir program ortaya çıkacak. Google Duo, Whatsapp ve Skype üzerinden görüntülü arama özelliğini gerektiğinde kullanıyorum. Whatsapp birçok kez 4.5G bağlantıda bile kesintiye uğruyor, Skype güzel ama hem telefonu inanılmaz yoruyor, hem çok şarj götürüyor hemde veri kullanımı çok yüksek. Google Duo ise en az Skype kadar görüntü kalitesi sunmasına rağmen daha az şarj götürüyor ve kullanımı da Skype'a göre çok daha az.
Hangouts'da kapansın Allo ile Duo tek program haline gelsin. Eminim Whatsapp yerine birçok kullanıcı tercih edecektir.
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nForcer 2 yıl
MSN Messenger'a rakip olarak çıkmıştı zamanında. MSN Messenger tam 4 yıl önce aramızdan ayrıldığına göre Google Talk çok bile dayanmış.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Neden şu allo , duo , hangouts programlarını birleştirmiyorlar ki..
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Steve Paul Jobs 2 yıl
We don't talk anymore
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axaxa 2 yıl
Kapt bir işe yaradığı yoktu.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
google büyük firma
bu açıdan hedeflenen başarı ölçeği
2 yıl içinde, 1 milyar kullanıcı olunca !
sırada google hangout var !
oda tez zamanda kapanır işh !
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Batuist 2 yıl en beğenilen
aynı yada benzer işlevler için birden fazla program çıkarmayı seviyor google.. bir süra sonra sıraylada kapatıyor..
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