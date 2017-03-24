Google Talk tamamen kapanıyor

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Allo, Duo ve Hangouts’tan önceki dönemlerde Google’ın mesajlaşma platformu olarak hizmet sunan Google Talk, bugün Google tarafından paylaşılan bir blog yazısına göre tamamen kapatılıyor. 2013 senesinde Hangouts’a dönüştürülmesinin ardından yalnızca küçük bir topluluğa hitap eden platform, eski masaüstü uygulaması ve XMPP desteği sayesinde günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başardı.

Google’ın blog yazısında belirtilene göre Google Talk’un Android uygulaması bugünden itibaren kapatılacak ve Hangouts üzerinden Talk widget’ı kullanan kişiler, 26 Haziran tarihinden sonra tamamen Hangouts kullanmaya başlayacaklar.

Google, Talk’un XMPP özelliğinin de kullanımda olacağını ancak 26 Haziran tarihinden sonra diğer XMPP federationlarının artık desteklenmeyeceğini açıkladı.

Gmail Labs özellikleri de sonlandırılacak

Google Talk’un yanı sıra bazı Gmail Labs özelliklerinin de sonlandırılacağı açıklandı. Google; Authentication Icon’un, Google Voice Player’ın, Picasa önizlemelerinin, Pictures in chat’in, Quick Links’in, Quote Selected Text’in, Smartlabels’ın ve Yelp önizlemelerinin artık kullanılamayacağını duyurdu ve bu özellikleri kullanan kişilere Gmail Add-ons’u tavsiye etti. Ayrıca Gmail üzerinden Google+ profillerinin paylaşılması ve Google+ Circles da sonlandırılacak özellikler arasında.

http://www.androidpolice.com/2017/03/24/google-retiring-google-talk-good-also-shutting-several-gmail-labs/