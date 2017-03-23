Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı

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Geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen reklam ajansı Havas; O2, Royal Mail, BBC, Dominos, Hyundai ve Kia gibi önemli şirketlerin de bulunduğu İngiltere’deki müşterileri adına Google’daki bütün reklamlarını kaldıracağını açıklamıştı. Her ne kadar bu karar sadece İngiltere’deki Google platformları( YouTube, arama motoru, Google+ gibi) için geçerli olsa da Havas’ın yaptığı açıklamasında kendi reklamlarının nefret ve terör içerikli internet sayfalarında ve videolar öncesinde çıktığı için kaldırdığını dile getirmesi, farklı şirketlerin de benzer kararlar alabileceği düşüncesini akıllara getirmişti.

Bugün ABD’nin iki dev telekomünikasyon şirketi olan AT&T ve Verizon da benzer bir açıklamayla Google’ın aramam motoru haricinde diğer bütün platformlarında yer alan reklamlarını kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Verizon yaptığı açıklamada "Şirketimize dair verilen reklamların, nefret söylemi ve uygunsuz görüntüler barındıran bir video üzerinde görüntülenmesi üzerine derhal durumu araştırdık ve bir soruşturma başlattık." derken AT&T açıklamasında daha kesin bir şekilde "Reklamlarımızın terör ve nefrete teşvik eden YouTube içeriğiyle birlikte yayınlanabileceğinden derin endişe duyuyoruz, Google ile bu durumun bir daha yaşanmayacağına emin oluncaya kadar reklamlarımızı Google'ın arama motoru dışındaki bütün uygulamalarından kaldırıyoruz." dedi.

YouTube Videoları Şirketleri Rahatsız Ediyor

İki şirketin de bu kararı almasında YouTube üzerindeki terör içerikli videoların öncesinde şirketlere ait reklam filmlerinin yayınlanmasının etkili olduğu düşünülüyor. Olayın ardından Google geçtiğimiz günlerde de dile getirdiği gibi reklamcılık politikasını tekrar gözden geçirdiklerini ve kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ifade etti. Google ayrıca reklamların nerede göründüklerinin farkında olduklarını ve şirketlere, reklamlarını koyabilecekleri yerleri seçme imkanı sağlayacağının sözünü verdi ancak iki şirket de bir süre bu kararından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.





Tabi Google otonom araçlar, yapay zeka, Android platformu gibi çeşitli çalışma alanlarından büyük kazançlar elde ediyor olsa da şirket, en büyük kazancını platformlarında bulunan reklamlardan kazanıyor. Geçtiğimiz yılın 4.çeyreğinde şirketin reklamlardan 22 milyar dolar gelir elde ederken diğer bütün platformlardan toplam 26 milyar dolar gelir elde etmiş olması da bu durumun en büyük göstergesi. Google’ın, kendisi için çok önemli olan bu iki reklamvereni ve Havas’ı geri kazanmak için alacağı kararlar ise merak konusu.

https://www.engadget.com/2017/03/23/atandt-verizon-join-companies-pulling-ads-from-google-and-youtube/