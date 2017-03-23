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Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı

ABD’nin iki teknoloji devi AT&T ve Verizon, reklamlarını Google’ın arama motoru hariç bütün platformlarından kaldıracaklarını açıkladı. Kararın sebebi ise reklamların yer aldığı kötü içerikler.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı
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Geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen reklam ajansı Havas; O2, Royal Mail, BBC, Dominos, Hyundai ve Kia gibi önemli şirketlerin de bulunduğu İngiltere’deki müşterileri adına Google’daki bütün reklamlarını kaldıracağını açıklamıştı. Her ne kadar bu karar sadece İngiltere’deki Google platformları( YouTube, arama motoru, Google+ gibi) için geçerli olsa da Havas’ın yaptığı açıklamasında kendi reklamlarının nefret ve terör içerikli internet sayfalarında ve videolar öncesinde çıktığı için kaldırdığını dile getirmesi, farklı şirketlerin de benzer kararlar alabileceği düşüncesini akıllara getirmişti.

Bugün ABD’nin iki dev telekomünikasyon şirketi olan AT&T ve Verizon da benzer bir açıklamayla Google’ın aramam motoru haricinde diğer bütün platformlarında yer alan reklamlarını kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Verizon yaptığı açıklamada "Şirketimize dair verilen reklamların, nefret söylemi ve uygunsuz görüntüler barındıran bir video üzerinde görüntülenmesi üzerine derhal durumu araştırdık ve bir soruşturma başlattık." derken AT&T açıklamasında daha kesin bir şekilde "Reklamlarımızın terör ve nefrete teşvik eden YouTube içeriğiyle birlikte yayınlanabileceğinden derin endişe duyuyoruz, Google ile bu durumun bir daha yaşanmayacağına emin oluncaya kadar reklamlarımızı Google'ın arama motoru dışındaki bütün uygulamalarından kaldırıyoruz." dedi.

YouTube Videoları Şirketleri Rahatsız Ediyor 

İki şirketin de bu kararı almasında YouTube üzerindeki terör içerikli videoların öncesinde şirketlere ait reklam filmlerinin yayınlanmasının etkili olduğu düşünülüyor. Olayın ardından Google geçtiğimiz günlerde de dile getirdiği gibi reklamcılık politikasını tekrar gözden geçirdiklerini ve kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ifade etti. Google ayrıca reklamların nerede göründüklerinin farkında olduklarını ve şirketlere, reklamlarını koyabilecekleri yerleri seçme imkanı sağlayacağının sözünü verdi ancak iki şirket de bir süre bu kararından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.


Tabi Google otonom araçlar, yapay zeka, Android platformu gibi çeşitli çalışma alanlarından büyük kazançlar elde ediyor olsa da şirket, en büyük kazancını platformlarında bulunan reklamlardan kazanıyor. Geçtiğimiz yılın 4.çeyreğinde şirketin reklamlardan 22 milyar dolar gelir elde ederken diğer bütün platformlardan toplam 26 milyar dolar gelir elde etmiş olması da bu durumun en büyük göstergesi. Google’ın, kendisi için çok önemli olan bu iki reklamvereni ve Havas’ı geri kazanmak için alacağı kararlar ise merak konusu.


https://www.engadget.com/2017/03/23/atandt-verizon-join-companies-pulling-ads-from-google-and-youtube/ Yorum Yaz
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HAMZA3535 2 yıl
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DH Misafiri 2 yıl
trafo diktim yollarına patlayarak gel kollarıma :D
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Amd64x2 2 yıl
Bu reklam işinde google tekel mi? Öğrenmek için soruyorum, internet google dan sorulur gibi bir izlenim var. Reklamverenlerin başka bir şirketle (de) anlaşma şansı var mı?
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adam olun 2 yıl
bütün çerezleri sil(flash çerez falan ne varsa), ip yi değiştir, "oha diyorum" denen çocuklara yönelik içerik üreten kanalın "kanepe kaldırıyorum" videosuna tıkla ve araba reklamı çıksın 8-15 yaş çocuklar anca bakkaldan çikolata alır arayı nasıl alsın? örneği kafamdan attım çok alakasız reklamlar çıkıyor reklam verenler kendini enayi gibi hissediyor olmalı
onun yerine reklam veren istediği kanala reklam verebilse(belki de vardır bilmiyorum) mesala ben asus um al sana google iki katı reklam parası donanım haber youtube gibi kanallarda reklamımı göster desem daha faydalı olur benim için hatta istediğim videoyu da seçebileyim reklam veren olarak, reklam fiyatı katlanarak artabilir
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mbs02 2 yıl
4 yaşındaki oğlum renkli vs videolar seyrederken Akbank reklamı çıkıyor şimdi bu reklam faydalı oldu mu sizce?
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gun 2 yıl
Biraz kalitenin yükselmesi gerek YouTube'da bizim kanalın abonesi 50 bin ergen gencin yada havalı kızın ne anlam ifade ettiği bilinmeyen kanalın 1 milyon.
YouTube yeterince popüler kaliteye yönlendirmesi gerek artık.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Killabyte 2 yıl gun
O ergen dediğiniz gençlerde 1 ayda yapmadı o aboneleri. Siz ne zamandan beri kanala düzenli video atmaya başladınız ki 50 binden şikayetçisiniz.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu haber özetle şunu söylüyor !
bundan sonra google reklamları sadece arama sonuçları sayfasında görünecek - tir ! :)
özetle içerik paylaşımından para kazanan yani üyelerine gizli bir şekilde kendi yazılarıyla ilgili sayfalardaki reklamlara tıklatma eğilimi oluşturan siteler başta olmak üzere ! bu tarz tüm sitelerin artık PİLİ bitti :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bundan 10 yıl önce düşünürken fark etmiştim !
ileride filmler ve diziler kanallardan bağımsız ve ücretsiz olacak !
filmleri ve dizileri seyrederken pat diye çocuk bezi reklamı girmeyecek !
zaten izleyicisi ve hedef kitlesi belli olan bir dizi veya film içinde verilen
reklamda bebek bezinin ne işi var ki !? özetle bütünleşik konsept konulu ve film veya dizi oyuncularının hangi ürünü ne şekilde kullandıklarının gösterildiği bir yeni internet TV modeli geliyor
eski alışıldık reytingi tam analiz edilemeyen eski TV anlayışı ileride bitecek !
şimdiden youtube üzerinde kendi akran ve yaş grubunu önderi olmuş ve her videosu
1 gün içinde milyonu bulan yeni ve bağımsız internet kanalları var olduğu ortada !
zaten google'da bunun farkında ! öyle ki ! google web site reklamı için bile artık yeni üye almıyor ! bu şekilde yeni reklam aracıları youtube üzerine para kazanmaya yönelmeleri artırıyor !
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lterlemez 2 yıl
Batının da Doğunun da, Kuzeyin de Güneyinde iyi yanları var, kötü yanları var. Elbette Kuzeye de Güneye de Batıyı da Doğuya da hayranlık duyacağız, çünkü hepsinin iyi yanları var. Önemli olan kötü yanlarını iyi inceleyip, kendimize yansıtmamaktır.
İnsanoğlunun doğasında var olan şeyler bunlar, önemli olan kötü yanlardan mümkün olduğunca uzak kalabilmektir. Batıya inanıp, demokrasiyi bu Güzel Ülkeye getirip, kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden olmak çok kötü bir şey mi yani? Aaaa, ne kadar dakik ve hızlı toplu taşıma sistemleri var diye imrenerek bakarken, kendimize getirmeyecek miyiz yani? Elbette imreneceğiz...
Ya da Batının yaptığı gibi, Osmanlı zamanında kölelere kötü mü davransaydık? Onlara hayvan gibi mi davransaydık?
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ardaq 2 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz be :d
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