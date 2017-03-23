Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı

Bugün ABD’nin iki dev telekomünikasyon şirketi olan AT&T ve Verizon da benzer bir açıklamayla Google’ın aramam motoru haricinde diğer bütün platformlarında yer alan reklamlarını kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Verizon yaptığı açıklamada "Şirketimize dair verilen reklamların, nefret söylemi ve uygunsuz görüntüler barındıran bir video üzerinde görüntülenmesi üzerine derhal durumu araştırdık ve bir soruşturma başlattık." derken AT&T açıklamasında daha kesin bir şekilde "Reklamlarımızın terör ve nefrete teşvik eden YouTube içeriğiyle birlikte yayınlanabileceğinden derin endişe duyuyoruz, Google ile bu durumun bir daha yaşanmayacağına emin oluncaya kadar reklamlarımızı Google'ın arama motoru dışındaki bütün uygulamalarından kaldırıyoruz." dedi.
YouTube Videoları Şirketleri Rahatsız Ediyor
İki şirketin de bu kararı almasında YouTube üzerindeki terör
içerikli videoların öncesinde şirketlere ait reklam filmlerinin yayınlanmasının
etkili olduğu düşünülüyor. Olayın ardından Google geçtiğimiz günlerde de dile
getirdiği gibi reklamcılık politikasını
tekrar gözden geçirdiklerini ve kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ifade
etti. Google ayrıca reklamların nerede göründüklerinin farkında olduklarını ve şirketlere, reklamlarını koyabilecekleri
yerleri seçme imkanı sağlayacağının sözünü verdi ancak iki şirket de bir
süre bu kararından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.
Tabi Google otonom araçlar, yapay zeka, Android platformu gibi çeşitli çalışma alanlarından büyük kazançlar elde ediyor olsa da şirket, en büyük kazancını platformlarında bulunan reklamlardan kazanıyor. Geçtiğimiz yılın 4.çeyreğinde şirketin reklamlardan 22 milyar dolar gelir elde ederken diğer bütün platformlardan toplam 26 milyar dolar gelir elde etmiş olması da bu durumun en büyük göstergesi. Google’ın, kendisi için çok önemli olan bu iki reklamvereni ve Havas’ı geri kazanmak için alacağı kararlar ise merak konusu.
https://www.engadget.com/2017/03/23/atandt-verizon-join-companies-pulling-ads-from-google-and-youtube/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yazkazan.net/...
onun yerine reklam veren istediği kanala reklam verebilse(belki de vardır bilmiyorum) mesala ben asus um al sana google iki katı reklam parası donanım haber youtube gibi kanallarda reklamımı göster desem daha faydalı olur benim için hatta istediğim videoyu da seçebileyim reklam veren olarak, reklam fiyatı katlanarak artabilir
YouTube yeterince popüler kaliteye yönlendirmesi gerek artık.
bundan sonra google reklamları sadece arama sonuçları sayfasında görünecek - tir ! :)
özetle içerik paylaşımından para kazanan yani üyelerine gizli bir şekilde kendi yazılarıyla ilgili sayfalardaki reklamlara tıklatma eğilimi oluşturan siteler başta olmak üzere ! bu tarz tüm sitelerin artık PİLİ bitti :)
ileride filmler ve diziler kanallardan bağımsız ve ücretsiz olacak !
filmleri ve dizileri seyrederken pat diye çocuk bezi reklamı girmeyecek !
zaten izleyicisi ve hedef kitlesi belli olan bir dizi veya film içinde verilen
reklamda bebek bezinin ne işi var ki !? özetle bütünleşik konsept konulu ve film veya dizi oyuncularının hangi ürünü ne şekilde kullandıklarının gösterildiği bir yeni internet TV modeli geliyor
eski alışıldık reytingi tam analiz edilemeyen eski TV anlayışı ileride bitecek !
şimdiden youtube üzerinde kendi akran ve yaş grubunu önderi olmuş ve her videosu
1 gün içinde milyonu bulan yeni ve bağımsız internet kanalları var olduğu ortada !
zaten google'da bunun farkında ! öyle ki ! google web site reklamı için bile artık yeni üye almıyor ! bu şekilde yeni reklam aracıları youtube üzerine para kazanmaya yönelmeleri artırıyor !
İnsanoğlunun doğasında var olan şeyler bunlar, önemli olan kötü yanlardan mümkün olduğunca uzak kalabilmektir. Batıya inanıp, demokrasiyi bu Güzel Ülkeye getirip, kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden olmak çok kötü bir şey mi yani? Aaaa, ne kadar dakik ve hızlı toplu taşıma sistemleri var diye imrenerek bakarken, kendimize getirmeyecek miyiz yani? Elbette imreneceğiz...
Ya da Batının yaptığı gibi, Osmanlı zamanında kölelere kötü mü davransaydık? Onlara hayvan gibi mi davransaydık?