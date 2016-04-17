Google, USB girişlerini internete bağlayacak

Yıllardır bilgisayar kullanıcılarının en önemli yardımcısı şüphesiz USB girişleri oldu. İçerik aktarımı, yazdırma, tarama, kablosuz bağlantı gibi sayısız işlemi USB üzerinden yapabiliyoruz. Tak-çıkar tarzında çalışan USB standardının bununla birlikte bir dezavantajı var, o da sürücü yazılımları.

Eğer USB üzerinden yazıcı, tarayıcı gibi bir çevre birimini ilk kez kullanıyorsanız sürücü kurulumu biraz zahmetli olabiliyor. Hele ki bilgisayarda tanımlı değilse, bu kez internet üzerinden tarama yapmak gerekiyor. Google buna bir çözüm bulmak üzere.

Reilly Grant ve Ken Rockot adındaki iki Google mühendisinin geliştirdiği WebUSB adındaki arayüz, internet üzerinden USB cihazlara bağlanabilme imkanı sunuyor. İlk olarak akıllara, uzaktan veri aktarımı yapabilme imkanı gelse de konu aslında göründüğü gibi değil.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

USB bellekler üzerinden zararlı yazılımların nasıl yayıldığı herkesin malumu. Bu bakımdan internete USB bağlantılarını açmak oldukça riskli. Mühendisler bu yüzden farklı bir yol izliyor. Öncelikle internete bağlanacak olan USB cihazının bir IP adresinin olması gerekiyor. Bu bakımdan bağlantı; yazıcı, tarayıcı, 3D yazıcı gibi cihazlar ile sınırlı kalıyor.

Diğer taraftan USB cihazlar için uçtan uca güvenli bir bağlantı söz konusu. Yani hem USB cihazında hem de cihaza bağlanacak internet sitesinde uyumlu anahtarların olması gerekiyor. Aksi takdirde bağlantı kurulamıyor.

Örneğin MakerBot imzalı bir 3D yazıcı aldınız ve USB üzerinden bilgisayara bağladınız. Yazıcının sürücülerini bulmakla uğraşmanıza gerek yok. MakerBot sitesini açtıktan sonra, zaten gerekli anahtarları barındıran site yazıcınızı görüyor ve sizi kurulumu yapacağınız sayfalara yönlendiriyor.

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WebUSB platformunun bunun gibi pek çok farklı kullanım alanı olabilecek. Benzersiz anahtarları taşıyan sitelerin ve cihazların sayısı arttıkça, bunlar listelenecek. Tüketiciler de uygun cihazları seçme imkanına sahip olacak. Şimdilik Google tarafından resmi olarak açıklanmış bir proje değil. Mühendisler resmi olmayan bir beta sürümünü GitHub üzerinden dağıtıyor ve gelecekte platformun son halini alması bekleniyor.