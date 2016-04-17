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Google, USB girişlerini internete bağlayacak

Google mühendislerinin geliştirdiği yeni bir arayüz, USB kavramına yeni bir boyut kazandırabilir. WebUSB, internet üzerinden USB cihazlarına sürücü kurmanızı sağlıyor.
3 yıl
4,7b
1
9
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır bilgisayar kullanıcılarının en önemli yardımcısı şüphesiz USB girişleri oldu. İçerik aktarımı, yazdırma, tarama, kablosuz bağlantı gibi sayısız işlemi USB üzerinden yapabiliyoruz. Tak-çıkar tarzında çalışan USB standardının bununla birlikte bir dezavantajı var, o da sürücü yazılımları.

Eğer USB üzerinden yazıcı, tarayıcı gibi bir çevre birimini ilk kez kullanıyorsanız sürücü kurulumu biraz zahmetli olabiliyor. Hele ki bilgisayarda tanımlı değilse, bu kez internet üzerinden tarama yapmak gerekiyor. Google buna bir çözüm bulmak üzere.

Reilly Grant ve Ken Rockot adındaki iki Google mühendisinin geliştirdiği WebUSB adındaki arayüz, internet üzerinden USB cihazlara bağlanabilme imkanı sunuyor. İlk olarak akıllara, uzaktan veri aktarımı yapabilme imkanı gelse de konu aslında göründüğü gibi değil.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

USB bellekler üzerinden zararlı yazılımların nasıl yayıldığı herkesin malumu. Bu bakımdan internete USB bağlantılarını açmak oldukça riskli. Mühendisler bu yüzden farklı bir yol izliyor. Öncelikle internete bağlanacak olan USB cihazının bir IP adresinin olması gerekiyor. Bu bakımdan bağlantı; yazıcı, tarayıcı, 3D yazıcı gibi cihazlar ile sınırlı kalıyor.

Diğer taraftan USB cihazlar için uçtan uca güvenli bir bağlantı söz konusu. Yani hem USB cihazında hem de cihaza bağlanacak internet sitesinde uyumlu anahtarların olması gerekiyor. Aksi takdirde bağlantı kurulamıyor.

Örneğin MakerBot imzalı bir 3D yazıcı aldınız ve USB üzerinden bilgisayara bağladınız. Yazıcının sürücülerini bulmakla uğraşmanıza gerek yok. MakerBot sitesini açtıktan sonra, zaten gerekli anahtarları barındıran site yazıcınızı görüyor ve sizi kurulumu yapacağınız sayfalara yönlendiriyor.

Ayrıca Bkz. "32GB GDDR5 bellekli AMD FirePro W9100 duyuruldu"

WebUSB platformunun bunun gibi pek çok farklı kullanım alanı olabilecek. Benzersiz anahtarları taşıyan sitelerin ve cihazların sayısı arttıkça, bunlar listelenecek. Tüketiciler de uygun cihazları seçme imkanına sahip olacak. Şimdilik Google tarafından resmi olarak açıklanmış bir proje değil. Mühendisler resmi olmayan bir beta sürümünü GitHub üzerinden dağıtıyor ve gelecekte platformun son halini alması bekleniyor. 

 

https://github.com/WICG/webusb/blob/gh-pages/explainer.md Yorum Yaz
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WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen
Güzel gelişme yanlız bir şeyi düzeltelim cihazların ip adresi olmaz mac adresleri olur ip adresi router tarafından verilir.
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MahalleAndroidi 3 yıl
oh be sonunda
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Guest-B2B7A0AF7 3 yıl
Sonra forumda akıllı saatime virüs bulaştı yok efendim akıllı saate format at geçer diyenleri görmek yakında normal hale gelecek -_-
Benden demesi Anti-Virüs firimalarının para kazanması için yeni kapılar açılıyor o kadar başka bir şey değil. Sality virüsünü bu güne kadar ne kaspersky sildi ne bitdefender hiç bir anti virüs format doğru düzgün işe yaramadı anti virüsler o virüsü direk silemiyor. Bu gelince artık SALİTY gibi illetlerlerden daha büyük kabuslar gelir. O sality virüsü bana 3 gün uyku uyutmadı formatsız şekilde etkisiz hale getirmeyi başardım sonradan kingsoft anti-virüs ile silmiştim çok karışık bir şeydi.
Bu yenilik gelincede artık usblerede antivirüs programları çıkarırlar -_-
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feveran 3 yıl
bu düşündüğümüz bişiydi. iot un saçama sapan kettle pencere bilmem neye gelemzden önce usb cihazlara gelmesi gerekiyordu zaten. daha ötesi de var tabi. onu da yaparlar zaten söylemeyim şimdi :D
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yetkisiz erişimlere açık kapı ve port bırakmanın yeni adı bu olsa gerek !
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kadirirdem 3 yıl
güzel bir şey olur ama eğer ki yanlış anlamadıysam bu kablolu hotspot yapıldığında da oluyor...
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interwap 3 yıl
Bunun sebebi Google ChromeOS hala istenilen seviyede değil. Habire yazıcılara sürücü yazacağım diye uğraşıyor. Bu şekilde belki daha hızlı sonuç alacaktır.
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mehmedaltair 3 yıl
Yeni virüslerimiz hayırlı olsun. 3d yazıcıma virüs bulaştı yardım !!!!!! Konularına hazır olun
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algorian 3 yıl
Hah, Google şimdiye kadar her bir b*ku kontrol ediyordu yetmemiş, şimdi bir de donanımımızın kendiliğinden internete bağlanmasını sağlayacak.
Madem driver o kadar gerekliydi yazıcı kendisini USB hub olarak tanıtsın, bilgisayar hem yazıcıyı hem de bir adet flash diski görsün, sürücüler de içinde hazır gelsin.
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WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen
Güzel gelişme yanlız bir şeyi düzeltelim cihazların ip adresi olmaz mac adresleri olur ip adresi router tarafından verilir.
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