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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak

Arama devi Google, Güvenli Tarama koruması kapsamında web kullanıcılarını kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı tehlikesi içeren sitelere girilmeye çalışıldığında uyarı görüntüleyerek bilgilendirecek.
3 yıl
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak
Google kısa bir süre önce aldatıcı reklam gösterimi yapan web sitelerini çökertme planını açıkladı. Arama devi ziyaret edilen sitelerde kimlik avı veya kötü amaçlı yazılım gibi sosyal mühendislik içeriği kullanıldığından şüphelenilirse kullanıcılarını uyaracak. Şirket, güncellenen sosyal mühendislik politikası ile birlikte kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak veya bilgisayarlarını ele geçirmek üzere tasarlanmış yazılımlar yükleyecek web sitelerine girilmeye çalışıldığında uyarı görüntüleyerek olası sıkıntıların önüne geçecek.

Google tarafından yayınlanan blog yazısında, internet kullanıcılarını aldatıcı gömülü içerikten uzak tutmak için "Güvenli Tarama" korumasının genişletildiği belirtiliyor. Bu tip reklamlar örneğin yeni Flash güncellemesini yükleme vaadiyle kullanıcıların bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yükleyerek gizli veya hassas bilgilerini ele geçirebiliyorlar. En yaygın numaralardan bir de video siteleri için bu tür aldatıcı reklamları "play" (oynat) gibi butonların arkasına saklamak. Artık bu tür içeriklerden şüphelenen Google, kullanıcıları bilgilendirerek zararlı web sitelerinden korunmalarını sağlayacak.

Google internet kullanıcılarının çevrimiçi platformda güvenli kalmasına yardımcı olmak için Güvenli Tarama korumasını geliştirmeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, tehditlerle ilgili ayrıntılar sağlayarak ve uyarılar görüntüleyerek web güvenliğinin daha iyi hale gelmesi konusunda hamlelerine devam edecek. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım uyarıları sağlayan Güvenli Tarama koruması Chrome tarayıcısında varsayılan olarak sunuluyor.

https://googleonlinesecurity.blogspot.com.tr/2015/11/safe-browsing-protection-from-even-more.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bu iyi olur hep yanlış şeylere tıklıyoruz...
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Spiderhip 3 yıl
Ay şükür gelsin valla böyle özellik. Yaşlı akrabalarımın pc lerindeki trojanları virüsleri temizlemekten gına geldi. Valla bişi yapmadım ama artık google açılmıyor, başka site açılıyor deyip duruyorlar.
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smart1978 3 yıl
Yuklu uygulamalarda bile tam ekran kaplayip hortlayan icerik olarak video fotograf yani mobilde iken kotayi ciddi somurecek durumlar cok basima geliyor tiklamiyorum ama reklamlar kacinilmaz . Cihaz da Note5 simdi Knox sayaci oynansa eski halini almayacak garanti disi kalacak garantili hizmet icin isim sansa kalacak ...
Google su reklamin dozunu kacirdi .. Bu duzeni kuran GOOGLE ...
Reklam olsun ama dozuyla olsun. Ipin ucunu kacirtan gelir vaad ettiren GOOGLE en basta ...
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mkyb 3 yıl
Reklam engelleme eklentisi kurun geçin.
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adroid 3 yıl
Artik kaldirsinlar yanlislikla basiyoruz cihaz zaten kasiyor
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Virinom 3 yıl
Tıklamadan önce butonun üstüne gelince tarayıcının alt tarafında hedef url yazıyor oradan anlayabilirsiniz.
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Krone 3 yıl
Evet buna bir çözüm bulsalar iyi olur. İndirme yapacağın bir sitede 50 tane Download butonu bulunuyor 49 tanesi reklam. Tıklıyorsun kendi kendine birşey indiriyor.
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