Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak

Google kısa bir süre önce aldatıcı reklam gösterimi yapan web sitelerini çökertme planını açıkladı. Arama devi ziyaret edilen sitelerde kimlik avı veya kötü amaçlı yazılım gibi sosyal mühendislik içeriği kullanıldığından şüphelenilirse kullanıcılarını uyaracak. Şirket, güncellenen sosyal mühendislik politikası ile birlikte kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak veya bilgisayarlarını ele geçirmek üzere tasarlanmış yazılımlar yükleyecek web sitelerine girilmeye çalışıldığında uyarı görüntüleyerek olası sıkıntıların önüne geçecek.





Google tarafından yayınlanan blog yazısında, internet kullanıcılarını aldatıcı gömülü içerikten uzak tutmak için "Güvenli Tarama" korumasının genişletildiği belirtiliyor. Bu tip reklamlar örneğin yeni Flash güncellemesini yükleme vaadiyle kullanıcıların bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yükleyerek gizli veya hassas bilgilerini ele geçirebiliyorlar. En yaygın numaralardan bir de video siteleri için bu tür aldatıcı reklamları "play" (oynat) gibi butonların arkasına saklamak. Artık bu tür içeriklerden şüphelenen Google, kullanıcıları bilgilendirerek zararlı web sitelerinden korunmalarını sağlayacak.





Google internet kullanıcılarının çevrimiçi platformda güvenli kalmasına yardımcı olmak için Güvenli Tarama korumasını geliştirmeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, tehditlerle ilgili ayrıntılar sağlayarak ve uyarılar görüntüleyerek web güvenliğinin daha iyi hale gelmesi konusunda hamlelerine devam edecek. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım uyarıları sağlayan Güvenli Tarama koruması Chrome tarayıcısında varsayılan olarak sunuluyor.

https://googleonlinesecurity.blogspot.com.tr/2015/11/safe-browsing-protection-from-even-more.html