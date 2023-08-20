Tam Boyutta Gör Birçok kullanıcı akıllı telefonlarını şarja takıp uyumayı tercih ediyor ancak Apple'a göre bu son derece tehlikeli. Şirket iPhone sahipleri için cihazları şarj olurken yanında uyumamalarını tavsiye eden yeni uyarılar yayınladı.

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Apple yaptığı açıklamada, "Şarj kablosuna bağlı bir cihazın yanında uyumak yangın, elektrik çarpması, yaralanma, akıllı telefon veya maddi hasara yol açabilir." ifadelerini kullandı. Şirket, telefonların her zaman iyi havalandırılan bir odada şarja bırakılmasını tavsiye ediyor.

Telefonunuzu yastığın altına koymayın

Apple, telefonun battaniye ya da yastık altında şarj edilmesinin de cihazın hızlı bir şekilde arızalanmasına yol açabileceği için risk oluşturduğunu belirterek: "Cihaz bir güç kaynağına takılıyken aygıtın, güç adaptörünün veya kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumayın ya da bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın." uyarısında bulundu.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca, bazı ucuz aksesuarlar Apple'ın güvenlik standartlarını karşılamayabileceğinden, üçüncü taraf şarj cihazlarının kullanılması durumunda yangın riskinin arttığına da dikkat çekti.

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Apple uyardı: Şarj olan bir iPhone'un yanında uyumayın