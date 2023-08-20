Apple uyardı: Şarj olan bir iPhone'un yanında uyumayın

Apple yaptığı açıklamada, "Şarj kablosuna bağlı bir cihazın yanında uyumak yangın, elektrik çarpması, yaralanma, akıllı telefon veya maddi hasara yol açabilir." ifadelerini kullandı. Şirket, telefonların her zaman iyi havalandırılan bir odada şarja bırakılmasını tavsiye ediyor.
Telefonunuzu yastığın altına koymayın
Apple, telefonun battaniye ya da yastık altında şarj edilmesinin de cihazın hızlı bir şekilde arızalanmasına yol açabileceği için risk oluşturduğunu belirterek: "Cihaz bir güç kaynağına takılıyken aygıtın, güç adaptörünün veya kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumayın ya da bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın." uyarısında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.