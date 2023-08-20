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    Apple uyardı: Şarj olan bir iPhone'un yanında uyumayın

    Teknoloji devi Apple, kullanıcıları iPhone'ları şarj olurken asla telefonlarının yanında uyumamaya teşvik eden yeni uyarılar yayınladı.                          
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    Apple uyardı: Şarj olan bir iPhone'un yanında uyumayın Tam Boyutta Gör
    Birçok kullanıcı akıllı telefonlarını şarja takıp uyumayı tercih ediyor ancak Apple'a göre bu son derece tehlikeli. Şirket iPhone sahipleri için cihazları şarj olurken yanında uyumamalarını tavsiye eden yeni uyarılar yayınladı.

    Apple yaptığı açıklamada, "Şarj kablosuna bağlı bir cihazın yanında uyumak yangın, elektrik çarpması, yaralanma, akıllı telefon veya maddi hasara yol açabilir." ifadelerini kullandı. Şirket, telefonların her zaman iyi havalandırılan bir odada şarja bırakılmasını tavsiye ediyor.

    Telefonunuzu yastığın altına koymayın

    Apple, telefonun battaniye ya da yastık altında şarj edilmesinin de cihazın hızlı bir şekilde arızalanmasına yol açabileceği için risk oluşturduğunu belirterek: "Cihaz bir güç kaynağına takılıyken aygıtın, güç adaptörünün veya kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumayın ya da bunları bir battaniyenin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın." uyarısında bulundu.

    Apple uyardı: Şarj olan bir iPhone'un yanında uyumayın Tam Boyutta Gör
    Şirket ayrıca, bazı ucuz aksesuarlar Apple'ın güvenlik standartlarını karşılamayabileceğinden, üçüncü taraf şarj cihazlarının kullanılması durumunda yangın riskinin arttığına da dikkat çekti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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