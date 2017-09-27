Google, alışveriş platformunu bağımsız bir birim haline getiriyor

Google'ın alışveriş platformu olan Google Alışveriş, Avrupa Birliği tarafından soruşturma konusu olmuş ve 7 yıllık soruşturmanın ardından Google'a 2.42 milyar euroluk rekor ceza verilmişti. Google'ın, insanlar internette bir ürün aradıkları zaman arama sonuçlarında Google Alışveriş'e öncelik tanınması ve bu durumun diğer alışveriş platformları aleyhine haksız rekabet oluşturması cezanın esas nedeni olarak gösterilmişti. Cezayla birlikte Google'ın bu haksız rekabet durumuna da bir an önce son vermesi istendiği halde Google bu konuda herhangi bir adım atmamıştı.





Arama Motorundan Ayırıyor

Bloomberg'ün haberine göre geçtiğimiz haftalarda cezaya itiraz eden Google, Avrupa Birliği'nin isteği doğrultusunda bir adım atmaya ve Google Alışverş hizmetini arama motorundan ayırmaya hazırlanıyor. Alışveriş hizmetini, arama motorunun faaliyet alanından çıkarmayı planlayan şirket, bu hizmeti bağımsız bir birim haline getirecek. Google Alışveriş, Google çatısı altında kalmaya devam edecek ancak Google arama motorunun ilk sırasında yer almak isterse, kendi gelirleri ile reklam için ödeme yapacak. Yani birimin bağımsız hale getirilmesiyle birlikte Google'ın arama motoru için Google Alışveriş ya da diğer alışveriş platformlarına gösterilen muamele arasında bir farklılık olmayacak.





Avrupa Birliği'nin ceza ile birlikte Google'a, arama sonuçlarıyla ilgili söz konusu manipülasyonu durdurması için 90 günlük süre tanımıştı ve yarın bu 90 günlük sürenin son günü. Bu nedenle şirket henüz Bloomberg'ün iddialarına yanıt vermese de yarın Google tarafından detaylı bir açıklama yapılacağı ve alışveriş platformunun geleceğinin belirleneceği tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/2017/09/26/google-will-reportedly-spin-off-shopping-service-after-antitrust/